Es latino, vive en EE. UU. y admite una verdad del sueño americano que nadie se atreve

Después de casi un año de instalarse en Estados Unidos, un joven guatemalteco compartió en TikTok la realidad del “sueño americano” y cómo ha sido su experiencia al vivir y trabajar en ese país. El emotivo video titulado “Cosas que tienes que saber de EE. UU desde mi perspectiva”, se viralizó y acumula más de 1’500.000 de visualizaciones, así como cientos comentarios, en los que las personas comparten sus propias anécdotas como migrantes.

El usuario @oscarmorataya6.9, compartió un montaje de fotografías en los que se ve su trabajo en la industria de la construcción, así como paisajes de los suburbios y estacionamientos urbanos. En las imágenes presenta una serie de reflexiones sobre la cantidad de horas que hay que trabajar, el costo de la vida y lo compleja que puede ser esta situación. “Desde que llegas sabes que vienes a sufrirle, todo para salir adelante”, describió el migrante.

“Aquí la vida es una rutina: despertarte temprano, hacerte lonche, llegar de trabajar, hacerte de comer, bañarte, una hora en el celular y a dormir. Sí, ganas dinero, pero también pagas renta, comida, cuentas, gasolina, etc. Y acá ganas dólares, pero recuerda: también los gastas. La gente que ves con carros de lujo, trocas, etcétera, es porque tienen esas deudas y así viven por años para pagarlo”, reveló el joven que vive en Sioux Falls, en Dakota del Sur.

Para Óscar, quien lleva un año viviendo en EE. UU., "El sueño americano no es más que trabajar diario". Foto: TikTok

“La rutina te consume”, dice joven sobre su experiencia viviendo en EE. UU.

En su reflexión sobre las realidades del “sueño americano”, Óscar también habla de las distancias que hay que recorrer. “Tener carro acá es súper indispensable, los trabajos por lo regular quedan retirados y, aparte, (lo necesitas) para hacer tus mandados”, explicó.

Además, revela que el costo de la vida es tan alto que no se puede faltar al empleo, ni siquiera por enfermedad. Esta costumbre atrae fuertes consecuencias en la salud emocional de las personas, según el joven, quien dice: “La rutina te consume demasiado, debido a que no te sientes en tu zona de confort, extrañas a tu gente, a tu antiguo estilo de vida”.

Desde su perspectiva, no hay comparación entre vivir en EE. UU. y su país de origen: “El sueño americano no es más que trabajar diario y disfrutar poco de este regalo de Dios llamado ‘vida’. Para hacer dinero, lo fundamental es ser organizado y responsable, si no, de otra manera, no te haces de nada”.

Migrantes reflexionan sobre cómo han vivido el “sueño americano”



En los comentarios del video de TikTok las personas compartieron sus propias experiencias y opinaron sobre las reflexiones de Óscar. “No opino lo mismo, en el país de origen, se hace lo mismo por menos dinero. Lo único malo es estar lejos de tu familia, pero estando legalmente es genial”, escribió un usuario.

“Te entiendo perfectamente. Hay algo que siempre me han dicho: tu experiencia no va a ser la misma que la de otras personas, así que se vale el no estar de acuerdo con todo esto”, dijo una usuaria. “No entiendo aún por qué la gente sigue creyendo que ir a EE.UU. sería sinónimo de ‘ir a pasear’”, escribió un joven, mientras que otro refutó: “Emigré y fue lo mejor, yo no extraño a nadie y me siento bien. Haga nuevas amistades, vaya al gym, aprenda inglés y siga con su vida”.