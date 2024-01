Es latina y confesó la enfermedad que desarrolló al mudarse a Estados Unidos

Una joven venezolana reveló de una forma divertida una afección de la piel que ha desarrollado desde que llegó a Estados Unidos. La mujer mostró que sufre de abundante resequedad capilar en un video que rápidamente se volvió viral. Miles de internautas reaccionaron ante la publicación y le dieron sus mejores consejos para remediar su padecimiento.

Valentina M. Bravo es una joven venezolana que vive en Estados Unidos y comparte en TikTok parte de sus experiencias como migrante, así como sus aprendizajes amorosos y videos de maquillaje y bailes. La joven, que en su cuenta @tinitaoneoficial acumula 194.000 seguidores y 2’800.000 Me gusta, compartió un divertido video mostrando un padecimiento que ha desarrollado por el agua de este país.

“No sé qué tiene el agua de aquí”, escribió la venezolana junto a un video en el que revela: “La triste historia de los que vivimos en Estados Unidos”. En la grabación, publicada en diciembre pasado, Valentina dice “Feliz Navidad para todos ustedes” y luego canta “Jingle bells, jingle bells… Jingle all the way”, mientras se rasca la cabeza y deja caer caspa sobre su teléfono, como si se tratara de nieve.

Luego, la influencer se ríe, se reacomoda el cabello y dice: “Dios mío, pero ¿qué es esto?”, para dar por terminado el divertido y revelador clip de solo 22 segundos. En muy pocas horas, el video capturó la atención de los internautas, quienes han dejado 1,912 comentarios en la publicación, que ya suma 665.100 reproducciones.

Facebook Twitter Linkedin

Valentina M. Bravo compartió en TikTok que empezó a sufrir de caspa al mudarse a Estados Unidos. Foto: TikTok @tinitaoneoficial

Consejos para combatir la caspa

El divertido video de Valentina exhibiendo que ha desarrollado caspa desde que vive en Estados Unidos, captó la atención de muchos usuarios de TikTok, quienes se dieron a la tarea de darle sus mejores consejos para combatir la resequedad capilar provocada por el agua.

“Sí, es el agua, chicas. Yo compré un filtro para la ducha”, compartió una seguidora de Valentina. Alguien más le recomendó no bañarse con agua caliente y otros le sugirieron usar productos especiales. “Shampoo Nizoral, yo era así, ahora no tengo nada”, “Shampoo clínico de Head & Shoulders” y “Yo probé de todo, hasta el filtro para la ducha y lo único que me lo quito fue el shampoo Selsun Blue, es lo mejor, a la segunda aplicada ya no tenía”, escribieron los internautas.