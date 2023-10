Es latina, le negaron la visa de EE. UU. y dice que lo supo con un gesto del cónsul

Una mujer venezolana llamada Nahirelys Peralta compartió a través de su TikTok la experiencia que tuvo en la Embajada de Estados Unidos, donde le negaron la visa para ingresar al país norteamericano. Desde su perspectiva, no se la aprobaron por las respuestas que dio en la entrevista y dijo que se dio cuenta de ello desde que el cónsul le hizo un gesto.



El relato, publicado en la cuenta @nahirelysperalta, comenzó con su llegada temprana al consulado para su entrevista con el oficial donde, llena de confianza, esperaba que su visa fuera aprobada sin problemas. Sin embargo, su encuentro con el agente no resultó como esperaba.

Según Nahirelys, este tuvo una actitud sombría y poco amigable durante la entrevista. Mientras observaba a otras personas recibir la aprobación de sus visas en cuestión de minutos, comenzó a sospechar que el proceso podía no ser tan objetivo como esperaba.



La joven empresaria venezolana sugirió en su video que los agentes consulares ya tenían preestablecidas las decisiones sobre a quiénes se les aprobaría y a quiénes se les denegaría la visa. Esta sospecha surgió después de ver a la persona que estaba delante de ella en la fila recibir la autorización de su visa en un tiempo récord.

Las preguntas que le hizo el cónsul se centraron en su ocupación y su papel como directora de su propia empresa. Nahirelys explicó que había fundado su agencia de publicidad después de graduarse a una edad temprana y acumular experiencia laboral.



A pesar de sus argumentos, sintió que el entrevistador no creía en la veracidad de su situación laboral. En su video, Nahirelys expresó su sorpresa y desilusión ante la negación de su visa, concluyendo que había una clara falta de credibilidad hacia su papel como empresaria joven.



“¿Y cómo es posible que siendo tan joven eres la directora de la empresa?”, le preguntó el hombre. Esta reacción le causó sorpresa y un poco de indignación, según contó: “Esa no la vi venir, me causó risa porque pues la abrí yo. Le conté eso, que estudié y me gradué joven, pero me miró así como de ‘no te creo’, entonces yo ahí dije ‘no, esto aquí fue’”.

Razones comunes por las que EE. UU puede denegar una visa de turista



Es importante tener en cuenta que la obtención de una visa de turista no está garantizada y puede ser negada por diversas razones. A continuación, se detallan las razones comunes por las que Estados Unidos puede denegar una visa de turismo, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).



1. No establecer el derecho al estatus de no inmigrante

Uno de los requisitos fundamentales para obtener una visa de turismo es demostrar la intención genuina de regresar al país de origen al final del viaje. Esto se logra presentando documentación que respalde vínculos sólidos en el país de origen, como un empleo estable, lazos familiares cercanos o propiedades.



2. Problemas de salud

Los solicitantes pueden ser considerados inadmisibles si tienen una enfermedad o condición médica que represente una amenaza para la salud pública o la seguridad nacional del país norteamericano. Es importante someterse a un examen médico si se tiene alguna preocupación sobre la salud antes de solicitar la visa.



3. Antecedentes penales

Antecedentes penales graves, como delitos graves o delitos que involucren violencia, pueden resultar en la negación de la visa. Los oficiales consulares evalúan el historial criminal de los solicitantes durante el proceso de solicitud.



4. Actividad delincuencial

La participación en actividades delictivas, como el tráfico de drogas o el terrorismo, puede dar lugar a la negación de la visa. Los antecedentes relacionados con actividades ilegales son motivo de preocupación para las autoridades migratorias.



5. Seguridad nacional

Si un solicitante se considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, su solicitud de visa puede ser denegada. Esto se basa en evaluaciones de seguridad realizadas por las agencias correspondientes.



6. Carga pública

Ser considerado una carga pública, es decir, depender de asistencia pública del gobierno estadounidense, puede llevar a la negación de la visa. Los solicitantes deben demostrar que cuentan con recursos financieros adecuados para su viaje.



7. Fraude

La comisión de fraude en el proceso de solicitud de visa puede resultar en la negación de la misma. Se espera que los solicitantes proporcionen información veraz y precisa durante el proceso.



8. Presencia ilegal

Los solicitantes que hayan estado presentes en EE. UU. de manera ilegal en el pasado pueden enfrentar dificultades al solicitar una visa de turismo.



9. Otros motivos

Existen otras razones que pueden llevar a la negación de una visa, como un historial de incumplimiento de las leyes de inmigración o una condena por delitos que involucran violencia doméstica.