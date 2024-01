Es estadounidense, se mudó a México y da sus mejores consejos para los jóvenes

¿Se imagina poder tomar las decisiones que le ayuden a vivir en plenitud la tercera edad en cualquier parte del mundo? Pues una mujer estadounidense que se mudó a México para su jubilación reveló qué es lo que la ha llevado a tener una vida plena. Según destacó, además de estar en el país que siempre quiso, algunas acciones de su juventud coadyuvaron a conseguir esa felicidad.

Janet Blaser, una escritora que vive en Mazatlán, Sinaloa, desde 2006, quien a través de su cuenta de Instagram comparte imágenes de su vida a sus más de 7.000 seguidores, relató para CNBC las experiencias que la llevaron a disfrutar en la actualidad de sus días como mujer mayor en México.

La también escritora de 65 años recordó que lo más importante para consolidarse como una persona íntegra, fue el amor propio que generó hace décadas. Recalcó que cuando tenía entre 20 y 30 años, amaba su cuerpo y se sentía orgullosa de él. “Mi pelo rizado, mi sonrisa demasiado grande, mi cuerpo fuerte y capaz, mi alegría de vivir desenfrenada. Me sentía realmente feliz conmigo misma y, mirando hacia atrás, sé que soy muy afortunada de mi experiencia”.



Ahora asegura que fue una suerte que no tuviera que vivir la presión por los estereotipos que enfrentan las jóvenes hoy en día mediante redes sociales, lo cual fue punto clave para disfrutar al máximo esos años y no arrepentirse de nada respecto al tema de la apreciación de su físico cuando era joven.

A través de su cuenta de Instagram comparte los mejores momentos de su día a día. Foto: Instagram @thejanetblaser

Aprender a cocinar le abrirá las puertas del mundo

Otro punto importante es que decidió aprender a cocinar, pues Janet Blaser es fiel creyente de que incluso si no cocina todos los días, saber hacerlo le abrirá un mundo de posibilidades y experiencias culinarias para el resto de su vida, en cualquier lugar del mundo.



“Mi mamá fue una granjera de Missouri que me enseñó a cocinar y hornear desde cero. De pie junto a ella en la cocina, hacíamos pasteles en capas y galletas navideñas, bizcochos con salsa y sopa de pollo con fideos”.

¿Alguna vez se ha cuestionado si es buena idea tener hijos? Aunque esta es una decisión totalmente personal, la mujer que mudó a México para disfrutar de sus años dorados dice que nunca ha conocido un amor como el que tiene por sus hijos, y se considera afortunada porque ellos también se han convertido en sus amigos. Y aunque reconoce que “no todo es sol y arcoíris”, no cambiaría el haber tenido hijos.

Adicional, agregó una última recomendación de vida: "para las personas de entre 20 y 30 años, mi mejor consejo es que se amen más a sí mismos. Acéptence tal como son sin juzgarse. Dense permiso para experimentar la vida al máximo".

Según CNBC, Janet es experiodista en California y colaboradora del medio, pero su trabajo ahora se centra en la vida de expatriados. El primer libro de Janet Blaser, “Por qué nos fuimos: una antología de mujeres estadounidenses expatriadas”, se puede conseguir a través de Amazon.