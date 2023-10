Es de Nueva York y estos son los colores que usa para “mejorar su ánimo en el invierno”

El invierno puede afectar las emociones de las personas. Durante esta temporada de frío, es normal experimentar cansancio, letargo y apatía. Para combatir estas emociones y mantener el ánimo en alto, una joven recurrió a una especialista en psicología del color y reveló cuáles son los tonos que ayudan a enfrentar mejor el gélido invierno de Nueva York.

Julia Pugachevsky contó cómo es su experiencia modificando su vestimenta habitual de invierno por alternativas coloridas, acorde a las recomendaciones de Michelle Lewis, la experta en psicología del color detrás de la empresa The color cure. “Me preguntaba si añadir unos toques de color podría beneficiarme de alguna manera”, narró la joven para Insider.

“Le dije a Lewis que los inviernos del noreste suelen hacerme sentir atontada y desmotivada. Me gustaría tener un poco más de energía, sobre todo en lo que se refiere a mis relaciones. He estado recibiendo más amigos en mi casa y me quisiera seguir haciéndolo sin agotarme”, contó la mujer, quien normalmente usa en la temporada de frío sudaderas negras o ropa de abrigo en tonos beige y marrón.

Sus colores preferidos para el invierno en Nueva York

“Lewis dice que el naranja puede ayudarme a sentirme más despierta y equilibrada”, cuenta Julia. La experta también le sugirió usar magenta para sentirse audaz y valiente. Además, recalcó que vestirse de rojo sirve para sentirse energizado y, si está atravesando una depresión o se siente extremadamente triste, debe optar por vestir amarillo.

¿Los resultados? En la experiencia de Julie, al usar naranja durante la cobertura de un evento, se sintió más alegre y platicadora; el rojo lo seleccionó para un día lleno de retos profesionales, incluida una cobertura que le intimidaba, sin embargo, pudo enfrentar los desafíos de forma exitosa y sentirse llena de energía hasta terminar la jornada.

La neoyorquina remarca que no es necesario vestir en tonos neón para enfrentar el invierno, “en todo caso, es mejor elegir los colores en función de tu tono de piel”, afirma feliz, ya que la experta le dijo que no necesita decir adiós al color negro, pues por su tez le funciona. “Fue agradable oír que no tengo que reinventarme por completo ni vestirme de color de pies a cabeza para sentirme un poco más animada. Lewis dijo que todo es cuestión de equilibrio”, compartió Julia.