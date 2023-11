Es de Nueva York, descubrió a su novio siéndole infiel mientras le pedía matrimonio

Una joven de Nueva York reveló cómo descubrió que su novio la engañaba, en el momento en que él le propuso matrimonio. El hombre le pidió que usara su celular para grabar su participación en un concurso y, frente a cientos de personas, le pidió que se casara con él; sin embargo, lo que podría haber sido una romántica propuesta de matrimonio se vio interrumpida por mensajes de texto que revelaron la infidelidad del hombre.

La especialista en marketing digital Tiffany Lyn compartió en TikTok (@tiffanylyynn) la historia de su propuesta de matrimonio y cómo este momento la llevó a descubrir que su novio la engañaba. A través de un par de videos, la joven narró cómo fue el duro instante de descubrir la infidelidad de su pareja y cómo enfrentó la situación.

El primer video publicado por Tiffany, llamado “Descubrí que mi novio me engañaba, durante su propuesta de matrimonio”, acumula unas 2’600.000 reproducciones y 277.700 me gusta. En este clip cuenta como ella y su pareja hicieron un viaje a Orlando, en donde visitaron los parques de atracciones y su novio se ofreció a participar en un concurso. “Justo antes de que empezara el espectáculo, me pasó su teléfono móvil y me dice: ‘Cariño, por favor, graba esto. Quiero que veas lo que va a pasar’”, cuenta la mercadóloga.

El hombre formó parte de la competencia llamada Fear Factor Live, llevada a cabo en Universal Studios, en Orlando, Florida, en julio de 2013, según identifica New York Post. A la mitad de su participación, con todos los reflectores y cámaras encima, él le preguntó “¿Quieres casarte conmigo?”. Sin embargo, ella, que estaba grabando todo con el teléfono celular del hombre, estaba en shock: acababa de descubrir que él le era infiel.

“Estoy filmando desde su teléfono celular que el mismo me dio. Así que aquí estoy con su pequeño teléfono, filmando todo, emocionada, toda orgullosa de mi hombre y empiezo a recibir mensajes de texto que aparecen en la pantalla. Los mensajes resultaron ser de su amante con la que se había estado metiendo todo el tiempo que llevábamos juntos y ella estaba enojada. Supongo que esa mañana él le había enviado un mensaje para decirle algo como ‘hey, se acabó porque estoy a punto de comprometerme’”, narró la tiktoker.

La joven revela que en el momento se sentía realmente confundida, decepcionada y triste y que cuando salieron del estadio en donde se llevaba a cabo el concurso, llevó a su novio a un restaurante cercano y lo confrontó. Entonces él admitió todo. “No trató de negarlo, sabía que estaba atrapado y durante los siguientes 30 minutos me dijo todo lo que pensaba que yo quería oír. Yo estaba entumecida”, dijo Lyn.

Dijo que sí a la propuesta de matrimonio en Nueva York



En un segundo video, Tiffany revela que aceptó casarse con el hombre en cuestión. “Unos dos días después, la versión no curada de mí misma que era, aceptó ponerse el anillo y hacer de prometida”, dice la joven, quien cuenta que no le compartió a nadie la noticia de su compromiso y cuando empezaron a salir con amigos, estos se sorprendían de ver el anillo y no entendían lo qué pasaba. “Yo estaba allí sentada en silencio con el anillo puesto, esperando no tener que hablar de ello”, confiesa.

“Qué experiencia tan vergonzosa. De nuevo, gente, esta es la versión no curada de mí misma. Esto fue hace como 10 años. Para cerrar el círculo de todo esto, pasaron tal vez dos o tres meses después de esa propuesta y por supuesto nos separamos. Nunca iba a recuperar mi confianza. Nunca iba a funcionar. Había invertido tanto en esta relación que fue muy difícil romperla inmediatamente”, contó Tiffany.

Sobre su expareja, a quien califica como narcisista, la joven reveló que él se casó poco después y luego se divorció. Para ella, el camino a la sanación empezó tras terminar la relación. “Me llevó unos dos años y US$10.000 de terapia volver a estar bien conmigo misma. Hice el trabajo”, cuenta la joven.