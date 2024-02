Es de Florida, se fue a vivir a Europa y hoy está desaparecida; exigen justicia

Bajo el lema de "La queremos de vuelta a salvo", se dio a conocer el caso de una mujer que se fue a Europa para comenzar una nueva vida luego de vivir en Florida actualmente se encuentra desaparecida. La última vez que se supo de ella fue el pasado 2 de febrero, cuando sus vecinos en Madrid dijeron que la vieron alrededor de las 10 P. M., desde entonces se está investigando su caso.

En una entrevista concedida al medio NBC News, Sanna Remeau, amiga de Ana Knezevich, la mujer de 40 años desaparecida, señaló que es una de las personas más dulces que jamás haya conocido: "Es tan cariñosa, tan dulce. Es graciosa, inteligente y aventurera. Pero alguien le ha hecho algo y estoy tratando de entender quién podría ser y por qué".

De acuerdo con Remeau, la última vez que supo de su amiga fue el 2 de febrero cuando le envió un mensaje de texto y no recibió una respuesta habitual. Sin embargo, al día siguiente encontró un mensaje en el que supuestamente Knezevich le decía que se había reunido con alguien y se dirigía a su casa cerca de Madrid, pero que su servicio celular era irregular.

La mujer considera que el mensaje no corresponde a su amiga y que alguien más lo envió por ella. "Traté de responder diciendo que estaba preocupada por ella, que no sonaba seguro, esto no tiene sentido, pero mis mensajes no llegaron", relató.

Ante la situación decidió ponerse en contacto con la policía de Madrid. Posteriormente, se enteró de que el Departamento de Bomberos local fue a la residencia y comprobó que efectivamente Knezevich no se encontraba.

Qué se sabe de la mujer de Florida desaparecida en Madrid

Ana Knezevich dejó su hogar en Estados Unidos para comenzar una nueva vida en Europa en diciembre pasado, en busca de un nuevo comienzo dado que se estaba divorciando de su esposo.

Ana Knezevich está desaparecida desde el 2 de febrero. Foto: Asociación SOS Desaparecidos

El pasado 2 de febrero desapareció. Hasta ahora las autoridades únicamente saben que salió de su departamento y lo cerró por fuera. Además, encontraron algo extraño en un video de seguridad alrededor de treinta minutos antes de que fuera vista por última vez. "Un hombre con casco roció las cámaras de vigilancia fuera de su edificio, y esperó a que dos personas salieran y aprovechó para rociar también las cámaras de vigilancia del interior junto al ascensor", afirmaron autoridades citadas por el mencionado medio.

Ante los hechos, la policía de Madrid está llevando a cabo una investigación de la mano con el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés). Sin embargo, hasta ahora no tienen pistas para seguir.