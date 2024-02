Es de Estados Unidos y reveló qué es lo más complicado de comunicarse con colombianos

Radicada en Colombia desde hace varios años, una ciudadana de origen estadounidense compartió un video en sus redes sociales en el que explicó tres situaciones en las que tuvo dificultades para comunicarse con colombianos debido a los modismos que utilizan.

Al igual que sucede con el inglés, estudiar español en un colegio o clases particulares no garantiza una comunicación fluida con los hablantes nativos de los países. Así, Sam Simpson, ciudadana estadounidense radicada en Colombia, atravesó una serie de problemas en sus primeras temporadas en el país.

Los tres modismos que confundieron a la mujer de Estados Unidos que vive en Colombia

A través de la plataforma TikTok, en su cuenta @colombia_expats, la ciudadana estadounidense explicó cómo se adaptó al idioma en el país luego de comprender que los ciudadanos utilizan una gran cantidad de modismos para comunicarse.

En primer lugar, Sam encontró un desafío cuando quiso pedir en un negocio local un café negro pero le trajeron uno americano. La situación tuvo su final cuando un día escuchó a un hablante nativo ordenar un "tinto", y comprendió su error.

El segundo reto llegó al intentar pactar una reunión con una persona que expresó que se encontrarían en "quince días". Sin embargo, Sam no comprendió que aquella expresión se refería a dos semanas completas en realidad.

Por último, la ciudadana de Estados Unidos relató uno de sus momentos más divertidos en el país. En la escuela de español en su país natal, a Sam le enseñaron que debía pronunciar "mucho gusto" como el equivalente a "nice to meet you" para presentarse de un modo educado. Por eso, al escuchar "con mucho gusto", expresión que funciona para responder al agradecimiento, ella no entendía el verdadero significado y continuaba confundida.

"Por mucho tiempo pensamos que solo estaban diciendo 'nice to meet you' repetidamente, así que decíamos de vuelta: Mucho gusto y seguíamos pensando que estaban diciendo 'nice to meet you' una y otra vez", comentó en el video publicado su cuenta de TikTok, que ya cuenta con miles de me gusta y comentarios.