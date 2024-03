Es de EE. UU., estuvo en todos los 'all inclusive' y enumeró los 3 errores más comunes

compartió sus mejores consejos de viaje para que en su próxima visita a un hotel ‘all inclusive’ disfrute de su experiencia al máximo y evite Una periodista y creadora de contenido oriunda de Estados Unidospara que en su próxima visita ay evite los imprevistos más comunes entre los turistas.

Business Insider, ha podido conocer 35 complejos turísticos en todo el mundo con el concepto all inclusive. Se trata de Kelly Magyarics, una mujer estadounidense que, de acuerdo con su experiencia, ha enlistado los errores más comunes que cometen las personas al elegir este tipo de hospedaje para sus vacaciones.

3 puntos que debe considerar antes de hospedarse en un ‘all inclusive’, según la experta de Estados Unidos

No hacer una investigación previa a la reservación: Magyarics afirma que el concepto ‘all inclusive’ puede variar según cada hotel, por ejemplo, algunos no permiten niños o tienen tarifas extra por ciertas actividades. Por tal motivo, es importante que revise las políticas del complejo turístico para no llevarse una sorpresa al llegar a sus vacaciones.

Olvidarse de reservar sus cenas: la mayoría de los hoteles todo incluido cuentan con varios restaurantes en los que podrá disfrutar de sus comidas sin costo extra. El punto es que, sobre todo en temporada alta, la demanda en hora pico es muy grande. Para evitar filas o que tenga que cambiar de plan a último momento, la experta en viajes recomienda que haga sus reservaciones en los restaurantes con anticipación, incluso durante el check in.

No dar propina: aunque los costos de la comida y el servicio ya están incluidos en la tarifa, las propinas siempre serán de gran ayuda para los trabajadores del complejo turístico. Además, estimulará a la persona que le esté llevando sus bebidas y alimentos. Kelly Magyarics dice que cuando hay mucha gente en el bar o restaurante, darle una propina al mesero en la primera ronda quizá ayude a que la segunda o tercera sea más rápida. También señala como un buen gesto el dejar un poco de dinero para los trabajadores de limpieza.

