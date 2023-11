Es colombiana, se fue de Estados Unidos y celebra por las cosas que 'no extraña'

Estar en Estados Unidos es una experiencia diferente para cada persona. Hay quienes se mudan a este país para cumplir el “sueño americano”, mientras que otros consideran que las diferencias culturales complican la experiencia. Tal es el caso de una creadora de contenido colombiana quien reveló las cinco cosas que no extraña del país norteamericano.

Nicole Prieto es una colombiana que vive en Estados Unidos y que, recientemente, volvió al país latinoamericano. Luego de pasar un tiempo en Colombia, la creadora de contenido, cuyo perfil de TikTok, acumula 328.300 seguidores, publicó un video titulado “Cinco cosas que no extraño de USA”.

En el clip, la tiktoker revela todo lo que no ha disfrutado durante los más de tres años que ha vivido en Estados Unidos. “Primera cosa es el estrés”, dijo la colombiana. “Por algún motivo, uno allá siempre está estresado. No sé, es como la naturaleza del ambiente de allá”, dijo refiriéndose al estilo de vida apresurado.

Nicole Prieto también afirmó que no extraña la comida de Estados Unidos. “O sea, que yo diga ‘uy, qué rico eso’, no, la verdad que no. Estoy feliz aquí”, agregó, dejando claro que prefiere por mucho la gastronomía colombiana sobre la cocina estadounidense, la cual, al parecer, no le ha sorprendido.

“Tercera cosa, son mis roomies con los que viví allá. Uy esos hijos de…”, dijo refiriéndose a las personas con las que compartió un departamento en Queens, en Nueva York. El conteo de la colombiana siguió hacia el trabajo, lo cual consideró “obvio, evidente”. Para finalizar, Nicole habló de la gente. “Y la quinta cosa es la gente de allá, exceptuando a mis amigos, de resto son una mano de azarados y fastidiosos”, dijo la tiktoker.

La respuesta de la gente

"Vivimos en dos Estados Unidos diferente. Yo amo acá" y "La gente en USA es buena, me gusta la amabilidad", fueron algunos de los comentarios de detractores que recibió Nicole Prieto en su video, el cual acumula 86.100 reproducciones. Sin embargo, también recibió muchas respuestas de personas que comparten su punto de vista. "Apoyo, la comida no es como la de Colombia", "en pocas palabras no se extraña nada, excepto los dólares" y La de los roomies real", fueron algunos de los textos publicados por otros usuarios.