Es colombiana, reside en EE. UU. y señaló cómo se vive allá la fiebre Pablo Escobar

Una colombiana que vive en Estados Unidos contó que siempre la relacionan con Pablo Escobar. La revelación la hizo con un toque de humor, siguiendo una tendencia de TikTok en la cual las personas hablan sobre quienes son y comparten algunas circunstancias que viven derivadas de sus gustos, trabajo o, en este caso, su nacionalidad.

La joven Daiann Nicol compartió en TikTok un video humorístico contando algunas experiencias que ha tenido al ser una colombiana viviendo en Estados Unidos. La publicación, hecha en la cuenta @daiann_nicol2, rebasa las 599.100 reproducciones y los 25.800 me gusta.

El video de la joven, que cuenta con 12.200 seguidores, muestra algunos de los estereotipos que se tienen acerca de los colombianos que viven en Estados Unidos, haciendo referencia a su acento, su gusto por la comida colombiana e, incluso, a la relación con el narcotraficante antes mencionado.

Daiann Nicol es una colombiana en EE. UU. que crea contenido en TikTok e Instagram. Foto: Instagram @daiannl_

“Soy colombiana viviendo en Estados Unidos y obvio que me pidieron que hablara como paisa, pero soy rola”, dice Daiann al inicio del video y luego se ríe. De la misma forma revela: “Y claro que me la paso convirtiendo lo que gasto en dólares a pesos colombianos”; “y claro que le gusto a todos los gringos”; “y claro que me la paso buscando comida colombiana”; “y siempre me pasa que me asocian con Pablo Escobar”, finaliza.

Usuarios revelan sus experiencias como colombianos viviendo en Estados Unidos



Ante el gran alcance que ha tenido el video de Daiann Nicol, muchos usuarios de TikTok compartieron sus propias experiencias como colombianos viviendo en Estados Unidos. “Soy colombiana viviendo en Estados Unidos, me dijeron que hablara paisa, pero soy ñera”, escribió una persona en los comentarios del video.

“Soy colombiano en EE. UU. y obvio que me baño todos los días”, contó alguien más, mientras que otros compartieron: “Y nos reímos por todo”, “y me dicen ‘dígame papasito’”. “Aquí cuando uno llega le pasa eso”, dijo alguien más, mientras que otro reflexionó: “A todos los latinos nos asocian con Pablo Escobar”.