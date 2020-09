Hallan muerto a famoso DJ colombiano que habían arrestado por abuso

La policía de la ciudad de Miami Beach (Estados Unidos) encontró al famoso DJ colombo-estadounidense Erick Morillo, de 49 años, sin vida en su casa.



El hallazgo ocurrió en la mañana de este martes 1 de septiembre, tras una llamada que se realizó a los servicios de emergencia (911) a las 10 :42 a.m., hora local (9:42 a.m., en Colombia).

"La llamada se hizo desde el hogar del artista, en la calle La Gorce Drive (...) Las circunstancias alrededor de su muerte no están claras", comentó el portavoz de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez.



La cadena Univision, por su parte, informó que en la escena no se registraron "señales de un asesinato o de actos violentos" y que la oficina forense del condado de Miami Dade será la encargada de determinar las causas del deceso.



La muerte de Morillo se da casi un mes después de que fuera arrestado por un caso de agresión sexual del que se le acusa.



(Le puede interesar: Así era la vida de Erick Morillo, el DJ que llevaba la bandera de Colombia).



El DJ y productor se hizo famoso a nivel mundial en 1993, gracias a la canción 'I like to move it', que tiene influencias de latin house mezclado con voces reggae y que interpretada por el rapero oriundo de Trinidad y Tobago Mark Quashie.



'I like to move it' volvió a ganar relevancia en los 2000 gracias a la saga animada 'Madagascar': hizo parte de la banda sonora de las películas.

I like to move it I like to move it. Canción que lo hizo famoso.

Lío judicial

El 6 de agosto pasado, Morillo fue arrestado y acusado de agresión sexual contra una mujer.



Los hechos, informaron medios locales en ese momento, ocurrieron en diciembre del 2019, en la casa del DJ.

(Además: ‘Youtuber’ Landon Clifford falleció por una lesión cerebral)

Según contó la víctima, el hombre intentó "hacer varios avances, algunos de carácter sexual", pero ella se negó.



Como se sentía ebria, buscó un cuarto para descansar y al otro día despertó desnuda y con Morillo a su lado, también desnudo.



Él negó las acusaciones, pero "los resultados de un kit de violación dieron positivo para su ADN y se entregó, en compañía de su con su abogado", sostuvo el medio 'WPLG Local 10', afiliado a la cadena 'ABC'.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Su vida

Morillo nació en Nueva York (EE. UU.), en marzo de 1971, y vivió 4 años en Cartagena (de los 4 a los 10), pues su mamá nació allá.



En 'la heroica' estudió en el colegio Comfenalco y luego en el colegio mixto de La Popa, donde hizo su primera comunión.

(Lea también: Denuncian que ‘influencer’ Yina Calderón orinó en plena vía de Villeta)

En las redes sociales, sus fanáticos lo describieron como uno de los "grandes" del género del House. Entre 2018 y 2020, lanzó un total de 12 producciones. La más reciente, ‘Afrotech’, fue una colaboración con el artista estadounidense Antranig.

Tendencias EL TIEMPO