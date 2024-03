Era maestra en EE. UU., pero abrió un OnlyFans porque ganaba más que dando clases

nlyFans se ha convertido en un jugoso negocio para famosos y no famosos, como el caso de decidió abrir su cuenta de contenido para adultos debido a que sus ingresos como maestra eran bajos. para famosos y no famosos, como el caso de esta mujer que se dedicaba a la docencia en Estados Unidos debido a que sus ingresos como maestra eran bajos.

De acuerdo con el diario The New York Post, la mujer, identificada como Brianna Coppage, se dedicó durante dos años a dar clases a estudiantes de primero y segundo año en St. Clair High School en Misuri, Estados Unidos. Sin embargo, según la publicación, la joven de 28 años decidió abrir su cuenta de Only Fans porque la paga por la docencia era poca.

De acuerdo con el citado medio, Brianna Coppage apenas percibía $US42.000 dólares al año como profesora, y aunque no ha revelado la cifra que percibe con sus ingresos por OnlyFans, es bien sabido que esta red social puede ser muy lucrativa.

Luego de abrir su cuenta, tuvo que renunciar a su trabajo en la escuela porque en 2023, el distrito comenzó una investigación en torno a su segunda fuente de ingresos. Después de este hecho, se postuló para otro trabajo como especialista en apoyo comunitario en Compass Health, el cual obtuvo. Sin embargo, a la semana de desempeñar sus labores fue despedida porque descubrieron su cuenta de contenido para adultos. Sus jefes alegaron que incumplió con la política de redes sociales.

Cuánto gana una modelo de OnlyFans en Estados Unidos



Business Insider publicó que Las respuestas oscilaron entre US$143.000 y US$5’400.000. En fechas recientes,publicó que entrevistó a ocho modelos de OnlyFans y les preguntó cuánto dinero ganaron en un año.

El director ejecutivo de OnlyFans, Ami Gan, dijo para Work Week en 2022 que la compañía había pagado US$10’000.000.000 a los creadores de contenido desde su fundación en 2016, y que la plataforma tenía más de 2'000.000 de ellos.