Enviar tropas de EE. UU. a Haití 'no está en la agenda': Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el envío de tropas estadounidenses a Haití tras el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, no está "en la agenda" por ahora, luego de que funcionarios en Puerto Príncipe solicitaran asistencia militar.



"Solo estamos enviando marines estadounidenses a nuestra embajada para asegurarnos de que estén seguros y que nada se salga de control. Pero la idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento", dijo Biden en una conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel.



El Gobierno interino de Haití ha solicitado a EE. UU. asistencia militar para estabilizar a un país sumido en una crisis múltiple, pero Washington, que sí ha enviado agentes del FBI para ayudar en la investigación sobre el magnicidio, se ha mostrado cauto respecto al despliegue de soldados. Sin embargo, al no haber cerrado del todo la puerta, esa posibilidad lleva días sobrevolando la Casa Blanca.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue sido asesinado por hombres armados tras un asalto en su casa. Foto: EFE / JEAN MARC HERVE ABELARD

Por ejemplo, un alto funcionario del Gobierno de Biden que pidió el anonimato aseguró hoy a periodistas que se trata de una posibilidad que "no está descartada" por ahora. "No tenemos una solicitud de los haitianos de (enviar) un número específico de militares, pero tenemos otras peticiones. Estamos evaluando todo lo que podemos hacer que contribuya a la investigación", indicó.



El funcionario añadió que su objetivo es "ampliar la capacidad de la Policía Nacional de Haití" para responder a la situación, por lo que EE. UU. se plantea enviar a más "formadores" de personal o "equipos, o apoyo técnico", pero no ha tomado aún una decisión.



Moïse fue asesinado la madrugada del miércoles de la semana pasada en su vivienda de Puerto Príncipe por un comando de 28 personas según la Policía haitiana, de los cuales 26 son de nacionalidad colombiana y otros dos son estadounidenses de origen haitiano.



AFP y Efe

