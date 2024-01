Visa a Estados Unidos: si su motivo es viajar a Disneyland, excónsul alerta de error

Brent Hanson es un exvicecónsul que trabajó en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. En medio de una serie de videos mencionó detalles de su profesión a través de TikTok.



También dio algunos consejos y despejó dudas que pueden tener las personas a la hora de solicitar su visa.



Visa Estados Unidos Foto: iStock

Uno de los detalles claves que menciona Hanson es sobre cómo un cónsul intenta entender las situaciones de los solicitantes en cuanto a la intención de viaje, la situación económica y el historial de viajes.



Hace énfasis en que no es un tema de tiempo y que cuando las personas tienen las respuestas claras en 10 segundos pueden suministrar la información necesaria para que el oficial tome una decisión.



Por otro lado, en caso de la visa de no inmigrante, manifestó que es importante que ir a la entrevista de la solicitud sin una evidencia de su regreso puede ser un motivo de rechazo.



Incluso, debe tener en cuenta que la lista de documentos y soportes debe ser muy rigurosa, por lo que si no los tiene, la probabilidad de su aprobación es menor.

Alertó sobre posibles errores

Una de las situaciones que más se mencionan como motivos de viajes a Estados Unidos tiene que ver con una vista a Disney o los parques que están en Orlando, Florida.



De acuerdo con Hanson, hay un rumor de que esta visita es una entrada fácil al país; sin embargo, el experto dijo que no siempre es así.



El motivo es sencillo, según el exfuncionario de la Embajada, un viaje a Disneyland es sumamente costoso, sobre todo para una familia. Así las cosas, no es muy convincente que en uno de los primeros viajes al extranjero las personas vayan a asumir un costo tan elevado.



Para Hanson, este es un motivo para negar la visa a Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta sacar la visa de Estados Unidos en Colombia?



Desde el 17 de junio de 2023 se hizo efectivo un aumento de 25 dólares en la mayoría de categorías (B1/B2). Para el caso de las visas basadas en peticiones (H, L, O, P, Q y R), el alza fue de 15 dólares, y para las visas de inversionistas al monto se le adicionaron 110 dólares. Hasta la fecha no ha habido algún aumento ni se ha anunciado otro incremento para el 2024.



Con los ajustes realizados, las tarifas quedaron de la siguiente manera:



- Visado de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC): 185 dólares (aproximadamente, 724.000 pesos colombianos).



- Visa para trabajadores (H, L, O, P, Q y R): 205 dólares (802.000 pesos colombianos, en promedio).



- Visas para comerciantes e inversionistas: 315 dólares (1'233.199 pesos colombianos, en promedio).

