El atleta paralímpico que inspira al mundo con su historia

A Rudy Garcia-Tolson le amputaron sus dos piernas cuando tenía cinco años debido a un problema congénito que lo llevó a someterse a 15 cirugías para intentar corregirlo. Aun así, Rudy dice que esto le ha “dado oportunidades muy singulares”.

Convertido en atleta, a sus 32 años, Rudy es en un mentor y una inspiración para muchas personas, luego de haber ganado cuatro títulos de natación en los Juegos Paralímpicos y batido marcas mundiales en esta disciplina.



Además, este estadounidense fue la primera persona con amputación de piernas por encima de la rodilla en terminar una prueba Ironman, un certamen de triatlón que exige nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 kilómetros en bicicleta y correr 42,2 kilómetros.







“A través de mi historia he podido motivar e inspirar a muchas personas”, le dijo a EL TIEMPO Garcia-Tolson, quien fue invitado por la Embajada de EE. UU. a hablar en Colombia, de manera virtual, durante el día internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró este 3 de diciembre.



Rudy, quien fue nombrado en 2003 como uno de los 20 adolescentes que iban a cambiar el mundo, en entrevista con este diario contó cómo se convirtió en un reconocido conferencista en Estados Unidos al tratar de inspirar con su historia de vida y ejemplo a miles de personas en el mundo que, como él, enfrentan estos duros tiempos de pandemia que conlleva grandes retos que la personas en condición de discapacidad.

Usted adoptó un lema desde pequeño que dice: ‘Un corazón valiente es un arma poderosa’. ¿De dónde sale esa frase?

Ese lema ha estado conmigo desde los 8 años, y como mi papá es mexicano me hizo memorizarla en español. Yo soy un creyente en que no hay nada más poderoso que alguien que cree en sí mismo.



No hay nadie más poderoso que motivar a alguien a que crea en sí mismo y eso ejemplifica lo que es tener un corazón valiente. Este mundo es muy difícil y todos nos enfrentamos a retos. Yo siento que hay días en los que no quiero ponerme mis prótesis., pero no hay otra opción. Tenemos que continuar y seguir adelante. El lema lo encontré en un libro de citas y me parecía que encajaba perfecto en mi misión de vida.

En el 2003, fue escogido como uno de los adolescentes más influyentes de EE. UU. 20 años después de eso, ¿cuál ha sido su experiencia tratando de influenciar a los demás?

Cuando fui nombrado entre los adolescentes que cambiarían el mundo yo no tenía tan claro quién era como persona, y no conocía el poder de ser un motivador o una fuente de inspiración. Mi único enfoque era el entrenamiento y lograr clasificar al equipo paralímpico.







En ese entonces tenía 13 años y era algo que no aceptaba, porque en mi mente yo era como cualquier otra persona. No me veía como un modelo a seguir.



He ganado medallas de oro, de plata y de bronce, pero ahora mi prioridad es difundir mis mensajes a jóvenes y adultos con cualquier tipo de discapacidad, porque la verdadera discapacidad no es física si no de los límites que cada quien se impone a sí mismo.

¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan de la visión de la sociedad ante las personas en condición de discapacidad?

Para mí la preocupación más grande en este momento tiene que ver con las personas con discapacidad, las personas que enfrentan desafíos y lo que son, entrecomillas, “ciudadanos de segunda clase” y que no pueden hacer las mismas cosas que alguien que no tenga una discapacidad.



Uno de los retos que tenemos como sociedad es reconocer que las personas con discapacidades no son inútiles. Hoy hay una gran cantidad de personas que alrededor de mundo que no tienen accesos a una prótesis o algún equipo que les permita ir a estudiar o trabajar.



Se debe dar una gran conversación de suministrarles a las personas una calidad de vida simple, cualquier persona podría tener acceso a una silla de ruedas que les permita caminar y eso debería ser un derecho humano básico.







La población con discapacidad alrededor del mundo (y en EE. UU.) en desempleo es cercana al 90 por ciento. El estigma de las personas con discapacidades que son inútiles ya quedó con el pasado.

Rudy dedica su tiempo para inspirar a otras personas y llevar enseñanzas de vida. Foto: Cortesía: Rudy Garia-Tolson

En un artículo de The New York Times usted contó que tuvo que viajar por tierra unos 5.000 kilómetros durante la pandemia para volver a entrenar. ¿Cómo ha vivido estos días de cuarentena?

Cuando la pandemia comenzó yo vivía en Nueva York, yo trabajaba para una empresa de atletismo administrando un programa para jóvenes con discapacidad. Pero tras tres años y medio, me di cuenta que extrañaba entrenar y hacer deporte.



Durante la pandemia anunciaron que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos iban a hacer pospuestos y en ese momento vi una oportunidad para volverme a preparar y entrenar.



Pero el primer reto es que yo no tenía una piscina en Nueva York, todo estaba cerrado. Entonces conduje hasta California, donde nací, y comencé a nadar en el mar. Conducía una hora todos los días y hacía lo necesario para entrenar. Ahí fue que salió este artículo del Times.



El actor David Duchovny lo leyó y me ofreció su piscina privada para entrenar. Fue curioso porque yo lo conocí cuando yo tenía 9 años y ahora nos volvimos a conectar después de dantos años.



Ahora estoy en Colorado y mi entrenamiento va muy bien para poder ir a Tokio a mis quintos Juegos Paralímpicos.

¿Qué retos enfrentan las personas con discapacidad durante esta pandemia?

Uno de los retos más grandes que yo he visto, conlleva la pandemia es garantizar que los jóvenes con discapacidad se mantengan activos. Para mí eso es un reto.



Ponernos la prótesis y salir es lo que esperamos hacer y que de un momento a otro no pudiéramos hacerlos, no pudiéramos ver a nuestros amigos y familias puede ser muy difícil.



Pero al final del día debemos ver esto como un reto, tal como cualquier otro reto debemos trabajar juntos y en algún momento volveremos a la normalidad, pero yo le digo a las personas que deben retarse a sí mismas y crear su nueva normalidad



Ya sea ejercitándose en su propia casa o en reuniones de Skype para conectarse con las familias. Debemos adaptarnos, de eso se trata la vida, de adaptarse a las circunstancias, y entre mejor lo hagamos, más exitosos en cuanto a nosotros mismo.La pandemia ha sido una época de desafíos para todos.

Las autoridades han advertido de una dura crisis emocional como consecuencia del encierro durante la pandemia. ¿Cuál es su mensaje en esta época?

Los tiempos difíciles no duran tanto. Las personas que son fuertes sí duran. Creo que todos hemos visto los retos de las circunstancias y creo que en esta época más que nunca deben conectarse con los demás y tener esa conexión social con los demás para que se sientan que no están solos



Les recomiendo que contacten a sus amigos. A sus familias, que dos o tres veces por semana tengan Skype con su familia y se reúnan. Ese tipo de cosas son las que nos mantienen unidos y nos ayudan a sobrellevar mentalmente el estar encerrado por estos periodos largos



Al final de día debemos superar los problemas. Porque la otra alternativa es rendirnos y no debemos rendirnos. Nadie debería rendirse. Deberíamos adaptarnos y superar los retos.



Encuentren su nueva normalidad, algo que le guste. Si es algo que no pueden hacer debido a las circunstancias entonces encuentren una manera de recrearlo. Ser creativo sobretodo en esta época es una de las mejores habilidades que uno puede tener. Adaptarse y superar los retos creo que es fundamental.



