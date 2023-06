El exmarine y exempresario tecnológico Nathaniel Fick asumió en septiembre de 2022 una oficina que poco a poco va ganando terreno en el gobierno de Estados Unidos. En plena era digital, y en medio del auge de la inteligencia artificial, Fick se convirtió en el primer embajador en misión de Estados Unidos para el Ciberespacio y la Política Digital.



Su oficina, que hace parte del Departamento de Estado, fue creada en abril del año pasado por el presidente Joe Biden para apostarle al abordaje de los retos y oportunidades que suponen las tecnologías digitales y el ciberespacio.

En días pasados, el embajador visitó Colombia, Costa Rica y Panamá para fortalecer la cooperación con estos tres países en materia de tecnologías de la información, conectividad y ciberseguridad. En su paso por Colombia, Fick se reunió con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro como el ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, o funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Durante su visita a Colombia, Fick habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre los desafíos que imponen la inteligencia artificial y las plataformas digitales como TikTok en la era digital. También se refirió a la alianza con Colombia en términos de seguridad digital.

Usted es el primer funcionario en ocupar el puesto de embajador para el Ciberespacio y la Política Digital. ¿Cuál considera que es el valor de este cargo no sólo para EE. UU. sino para el mundo en general?



El embajador Fick visitó Colombia, Costa Rica y Panamá. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La tecnología está cambiando todos los aspectos de nuestras vidas. Está cambiando nuestra forma de aprender, de acceder a los servicios de salud, de viajar, de comunicarnos, todo. Y también está cambiando nuestra política exterior y la forma en la que los países se relacionan entre sí en todos los aspectos: desde la defensa al comercio, pasando por la diplomacia pura y dura o los esfuerzos culturales.



Lo tercero es que la tecnología es intrínsecamente transnacional. Es como los asuntos climáticos. Cruza las fronteras de una manera que no ocurre con muchos otros temas.



Así que, en ese mundo, donde es tan importante y tan transnacional, nuestro gobierno tomó la decisión de que teníamos que elevar e integrar nuestro enfoque de trabajo tecnológico en todo el mundo. Y eso llevó a la creación de mi oficina que, como usted dice, unifica la ciberseguridad, pero también las políticas digitales.



¿Qué aspectos incluye esa política digital que usted menciona?

La economía digital, es decir, las cuestiones comerciales, la privacidad de los datos, ese tipo de cosas, y también las bases del Internet: el cable, la fibra, los centros de datos, las redes inalámbricas, los satélites, toda esa infraestructura que realmente lleva Internet a su teléfono o a su casa.



El tercer aspecto es la tecnología emergente: inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología. Y el cuarto elemento es la base sobre la que se construyen todas esas otras piezas: la libertad digital y la agenda de derechos humanos.

Hay muchos países que no están comprometidos con una política exterior que incluya la diplomacia tecnológica. ¿Qué piensa al respecto?

Muchos países crearon funciones como ésta antes que Estados Unidos: Singapur, Dinamarca, Francia, Estonia o México. Tengo homólogos en muchos países, pero por supuesto no en todos. Pero creo que vamos a ver más. Creo que veremos cada vez más reconocimiento por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores de que estas cuestiones son realmente políticas exteriores de primer orden.

En su opinión, ¿cuáles son los mayores retos de la era digital a los que se enfrentan los países hoy en día?



Es una buena pregunta. Creo que el primer reto es que el acceso a todos los beneficios de estas tecnologías es increíblemente desigual en todo el mundo. Hay 2.500 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a ninguna de estas tecnologías digitales. Esto es ética, moral y políticamente incorrecto. Así que creo que ese es el reto fundamental: la desigualdad en el acceso y la conectividad.

El acceso a todos los beneficios de estas tecnologías es increíblemente desigual en todo el mundo

Un segundo reto es que la tecnología está cambiando mucho más rápido de lo que nuestras instituciones gubernamentales pueden cambiar y adaptarse. Entonces terminamos teniendo una brecha entre lo que la tecnología es capaz de hacer y lo que los líderes legislan, y en ese juego ocurren muchas cosas malas. Así que tenemos que cerrar esa brecha. Tenemos que conseguir que los gobiernos se muevan con más rapidez.



¿Ve suficiente cooperación a nivel mundial en la lucha contra los desafíos digitales y la ciberseguridad, o cree que es una batalla que, más bien, libran los países por separado?

Veo mucha cooperación. Creo que, de hecho, uno de los grandes éxitos diplomáticos en todo el mundo es el marco de las Naciones Unidas para el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio. Es el resultado de 20 años de ardua diplomacia en las Naciones Unidas que dieron lugar a este marco. Pero la realidad es que hay muchos Estados en el mundo que no respetan el acuerdo que han firmado, y creo que ese es el reto.



Usted me pregunta si hay suficiente cooperación y yo creo que hay una enorme cooperación. Si juntáramos a gente de todos los países del mundo, todo el mundo diría: "Sí, esto es importante. No quiero que mis hijos estén expuestos a la desinformación en línea, quiero el control sobre mis datos personales”. Todo el mundo dice esto. Así que creo que hay una visión ampliamente compartida de cómo deben ser las cosas.

El ex marine y ex empresario tecnológico Nathaniel Fick asumió en septiembre de 2022 la oficina del Departamento de Estados. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Usted señaló en una entrevista cuando asumió el cargo que países como China o Rusia utilizan la tecnología para desestabilizar las democracias. ¿Cómo lo hacen?

Hay un par de formas. Es un hecho probado que Rusia interfirió significativamente en nuestras elecciones y está interfiriendo en otras elecciones democráticas en todo el mundo: utilizando la desinformación y la desinformación en línea. Un número realmente preocupante de tuits, por ejemplo, proceden de bots no humanos, bots controlados por servicios de inteligencia y grupos desestabilizadores afiliados a gobiernos.



Creo, además, que hay una larga historia de robo chino de propiedad intelectual de empresas y particulares en todo el mundo. Eso está bien establecido y ampliamente consensuado y es problemático.

¿Cuál es el propósito de su visita a Colombia y de su gira por otras naciones como Costa Rica y Panamá?

Colombia es uno de los aliados estratégicos más cercanos de Estados Unidos. Así que, por supuesto, era esencial para mí que en mi primer año en el cargo viniera a Colombia. Estoy muy contento de estar aquí. He disfrutado de una cálida bienvenida y estoy agradecido por ello.



También visité Costa Rica y Panamá en este viaje. En Costa Rica, asistí a RightsCon, que es una reunión mundial anual de líderes de la sociedad civil de todo el mundo organizada por Access Now, centrada en garantizar los plenos derechos digitales y la inclusión en línea para las personas de todo el mundo.



En diálogo con el embajador itinerante para Ciberespacio y Política Digital de Estados Unidos, Nathaniel Fick, el viceministro @franccoy resaltó que para #Colombia es importante que se adelanten acciones tendientes a cerrar la brecha digital en el país. pic.twitter.com/vy3yeGPZl3 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 8, 2023

Usted destaca que Colombia es un gran aliado para EE. UU. ¿Cómo es Colombia un aliado puntualmente en ciberseguridad y política digital para Washington?



Bien, una de las realidades de estas tecnologías digitales es que el riesgo se comparte a través de las relaciones. Nuestros datos estarán tan seguros como lo esté la seguridad de todos los socios con los que los intercambiamos. Y dado que Estados Unidos y Colombia tienen una gran relación comercial, dado que tenemos una gran cooperación en defensa, dado que compartimos valores similares, y a menudo adoptamos posiciones similares en organizaciones multilaterales de todo el mundo, es realmente esencial que seamos capaces de comunicarnos de forma segura. Así que tenemos que confiar en los flujos de datos entre Colombia y Estados Unidos, y eso requiere contar con infraestructuras fiables y buenas prácticas de ciberseguridad. Creo que ese es un elemento importante.

Otro elemento importante es la enorme oportunidad que existe aquí en Colombia con el Estado de derecho, una población educada y la presencia de muchas empresas multinacionales de tecnología. Existe la capacidad de continuar catalizando y haciendo crecer una economía de innovación del siglo XXI en Colombia, no sólo con empresas internacionales, sino también con la creación y el crecimiento de empresas que empiezan aquí en Colombia.



Yo fui empresario durante 15 años, inicié un negocio e invertí en muchas empresas, por lo que tengo una convicción personal real en creer en el poder de este tipo de espíritu empresarial para crear oportunidades para las personas y hay una gran oportunidad de hacer eso aquí en Colombia.

Uno de los objetivos de su visita a la región es evaluar las opciones para el despliegue de la tecnología 5G. ¿Conversó al respecto con las autoridades colombianas? ¿Qué valor diferencial tiene esta tecnología móvil?



Sí, aquí vuelvo al punto que le mencionaba de la infraestructura de confianza. En primer lugar, creo que es increíblemente importante que el Gobierno colombiano haga el esfuerzo por conectar a la gente. Es lo correcto. Nosotros, como gobiernos, servimos a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, y llevar la conectividad a la gente es fundamentalmente un papel importante del gobierno por un montón de razones.



Ahora bien, en Estados Unidos realmente instamos a nuestros aliados y a nuestros socios a utilizar proveedores de confianza para desarrollar esa conectividad. No se trata de un estrecho interés comercial estadounidense, porque no tenemos empresas estadounidenses que sean líderes mundiales en este ámbito.



Hablamos de empresas suecas, finlandesas y coreanas, pero también hablamos de proveedores de confianza que desarrollen y vendan tecnología que no esté vinculada a un gobierno, que no esté sujeta a riesgos por parte de un gobierno, que no transfiera datos sin el permiso del propietario a un gobierno. Así que ese es un argumento de seguridad nacional a favor de utilizar proveedores de confianza.



Facebook Twitter Linkedin

En su visita a la región, el funcionario abordó el tema de la tecnología 5G. Foto: iStock

Creo que el segundo argumento es el económico que expuse antes. Para realmente catalizar y hacer crecer este camión de la economía de la innovación en Colombia, necesitamos ser capaces de atraer empresas de tecnología aquí. Quieres que aumenten su huella aquí, y (las empresas) están cada vez menos dispuestas a hacer esas inversiones sobre una base de infraestructura que no sea confiable.



El tercer elemento es el lado de los derechos humanos, que gira en torno a la privacidad de los datos y la confianza y el uso de los datos de los ciudadanos sin su permiso. Estos proveedores de confianza, según nuestra experiencia en todo el mundo, cuentan con mejores garantías de seguridad de los datos.

Por eso estamos animando a nuestros aliados y socios a pensar en cada uno de estos elementos a la hora de tomar decisiones sobre cómo conectar a su gente.

Embajador, Estados Unidos prohibió hace un tiempo el uso de TikTok en dispositivos de funcionarios oficiales y ha hablado de un veto total en el país por riesgos de seguridad. ¿Cuáles son esos riesgos que señala Estados Unidos, en particular en esta aplicación?



Sí. El gobierno de EE. UU. ha prohibido TikTok en los dispositivos gubernamentales y tenemos una serie de estados abandonando o contemplando vetos a Tik Tok. Y como usted sabe, hay un debate robusto sucediendo a nivel federal sobre si debe haber una prohibición federal, una prohibición a nivel nacional para Tik Tok.



Creo que decisiones como la prohibición de tecnologías no son decisiones que deban tomarse a la ligera. Creo que necesitan ser exploradas a fondo en el curso de un proceso democrático inclusivo.

El 28 de febrero, EE. UU. prohibió TikTok en los celulares de sus funcionarios federales, ante el temor de ser espiados. Foto: Getty Images

Creo que TikTok, en mi opinión y en la de mis colegas del Departamento de Estado, es diferente de otras plataformas sociales. TikTok está sujeta a un grado incómodo de control por parte del gobierno chino de una manera que otras plataformas sociales no lo están. No están sujetas al control del gobierno en los países donde tienen su sede.



Y esto hace una diferencia desde el punto de vista de la integridad de la información y de la seguridad. Veremos cómo se desarrolla el debate, pero se desarrollará de la manera ruidosa en que se desarrollan los procesos democráticos.

Entonces, ¿animarían a otros países como Colombia a tomar medidas contra TikTok?

Creo que vamos a ver cuál es la posición política en Estados Unidos y entonces tendremos un punto de vista que podamos articular a nivel mundial, pero creo que es un debate que vale la pena tener en las sociedades democráticas. Tengo dos hijas adolescentes y soy el padre menos popular en su escuela porque soy muy abierto y hablo con ellas y sus amigos sobre los riesgos de usar TikTok (risas).



La inteligencia artificial es otro de los retos digitales actuales, con aplicaciones como Chat GPT. ¿Cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos frente a la regulación de la IA?



Llevo mucho tiempo trabajando en tecnología como empresario e inversor. Nunca he visto que una nueva tecnología o aplicación se adopte tan rápidamente como ChatGPT. Llevamos mucho tiempo incorporando la inteligencia artificial en diferentes formas a los productos tecnológicos, pero los grandes modelos lingüísticos que hay detrás de este fenómeno de las GPT es algo diferente y ha captado claramente la imaginación de la gente en todo el mundo.



Creo que lo que los gobiernos responsables tienen que averiguar rápidamente es cómo encontrar el equilibrio adecuado entre seguir fomentando la innovación sin poner trabas, porque creo que los beneficios positivos de la inteligencia artificial superarán los riesgos y los costes: los cambios en el diagnóstico médico van a alargar nuestras vidas, los cambios en la educación van a ser extraordinarios. Así que no debemos tener miedo, debemos reconocer que toda nueva tecnología crea un poco de reacción e incomodidad, pero no debemos tener miedo.



Es el lugar del gobierno averiguar cómo poner las barreras en su lugar para ayudar a salvaguardar a nuestros ciudadanos.

Facebook Twitter Linkedin

Inteligencia artificial. Foto: iStock

Entonces, ¿qué medidas tomará Estados Unidos hacia la IA?



Nuestro enfoque en Estados Unidos es que realmente queremos salvaguardar esa ventaja innovadora, así que estamos trabajando con las mayores compañías de inteligencia artificial avanzada, que en este momento tienen su sede en los Estados Unidos. Espero que no siempre sea así. Me gustaría ver crecer un robusto ecosistema global de IA, con poderosos modelos de lenguaje grande y poderosos negocios de IA en otras partes del mundo. Ahora mismo, están en Estados Unidos.



Así que estamos empezando con compromisos voluntarios que esas empresas pueden hacer, porque esa es la forma más rápida para empezar a hacer algo y tenemos que ser rápidos. No tenemos años para arreglarlo. Así que empecemos con los compromisos voluntarios y nuestro trabajo en el Departamento de Estado será multilateralizar esos compromisos para conseguir que otros gobiernos, incluyendo Colombia, de lo que hablé esta mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se unan.



Si logramos que otros gobiernos se unan a ellos de manera que puedan estar de acuerdo, entonces encontraremos ese punto medio donde preservemos la ventaja innovadora, obtengamos acceso a todos los beneficios para nuestros ciudadanos y utilicemos el poder del gobierno para minimizar el riesgo en los lugares peligrosos.

