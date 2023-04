Este domingo, el presidente Gustavo Petro inicia una importante gira de casi una semana por Estados Unidos con paradas en Nueva York, San Francisco y Washington D. C.



Todos los ojos, sin embargo, estarán puestos en su agenda del jueves. A eso del mediodía, el mandatario colombiano irá a la Casa Blanca para su primera reunión bilateral con Joe Biden, su homólogo estadounidense.



Aunque la relación entre ambos países ha sido por décadas una de las más estrechas y sólidas en el Hemisferio Occidental, la llegada al poder del líder de izquierda, al igual que sus propuestas en temas claves como el narcotráfico, la paz, Venezuela y la migración, han generado dudas sobre el futuro de la alianza.



Para hablar de este crucial momento y lo que se viene esta semana, EL TIEMPO entrevistó al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.

Empecemos por la relevancia de este viaje. ¿Por qué cree que es importante la gira del presidente Petro a EE. UU. y, en particular, su encuentro de este jueves con Joe Biden?

Me parece muy importante porque nos permite avanzar en algo que hemos venido trabajando con mucho cuidado: la construcción de confianza y de acercamiento entre los dos gobiernos en el marco de una relación que es estratégica para ambas naciones. También es el reflejo del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses en distintos niveles.

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington. Foto: EL TIEMPO

En lo técnico, en lo político, con la participación de varios secretarios de los departamentos más claves en la administración de EE. UU. y que incluye al Secretario Blinken y otros. Y también es el seguimiento natural a los diálogos de alto nivel que acabamos de sostener, donde se pudo establecer una base sólida, técnica, de lo que será la relación en este nuevo contexto, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Esta reunión es un hito, en el que se culmina un ciclo pero se inicia otro porque ya hay caminos muy claros para avanzar en una agenda conjunta en cambio climático, transición energética, conservación de la biodiversidad, justicia. Obviamente, también lo relacionado con esfuerzos para construir paz, la paz total, incluyendo la implementación del acuerdo de paz, las negociaciones con el Eln, los sometimientos y otros como la migración desde la perspectiva de movilidad humana, con comercio, con inversión. Es una agenda gruesa y ambos presidentes están listos para tener este diálogo. Y no solo como jefes de Estado, sino también en lo personal.



¿Cuál cree que es el mensaje principal que trae el presidente Petro?

Bueno, el principal mensaje lo dará el presidente Petro, ¿no? Nosotros en lo que hemos venido haciendo énfasis es en las bases de esos temas que están en la agenda y que van a ser centrales en la visita.

Temas donde hay muchas coincidencias: ambientales y climáticos,laborales, derechos humanos, nuestra preocupación por lo que tiene que ver con la protección de líderes y lideresas, todo lo relacionado con consolidación de la democracia. En temas migratorios ha habido una colaboración muy importante. Hay otros apartados donde tenemos coincidencias en términos de principios, valores y objetivos, pero que estamos afinando. En eso trabajamos arduamente. Cosas que tienen que ver con ajustes de fondo a la política de control de drogas, a la lucha contra el narcotráfico. También se están abriendo nuevos horizontes en lo que tiene que ver con los esfuerzos de paz. Muchos de estos temas se van a tocar en la conversación entre los presidentes. Ellos definirán los énfasis.

Gustavo Petro y Joe Biden. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO.

No es muy común incluir en este tipo de giras a líderes del Congreso. ¿Por qué se decidió traer también a los presidentes de Cámara y Senado?

Colombia tiene una de las democracias más sólidas en la región. Y eso lo demuestra el hecho de que en Colombia está funcionando muy bien el sistema de pesos y contrapesos, respetando la autonomía de cada uno de estos escenarios. Así que la presencia del presidente del Senado (Roy Barreras) y el presidente de la Cámara (David Racero), quienes lideran los asuntos del Congreso, es una muestra no solo de eso sino del respaldo que existe a las políticas del gobierno.

El Presidente también se va a reunir con empresarios y va a tener intercambios académicos. Y eso lo que refleja es que hay un gobierno muy abierto a las perspectivas de los distintos escenarios del poder en Washington. Vuelvo e insisto, refleja el que tenemos una democracia vibrante que se fortalece cada día más que a donde ese sistema de pesos y contrapesos funciona. A mí parece que es algo muy normal que ellos estén incluidos en la conformación de una delegación porque creo que ayuda mucho a ese diálogo. Estamos organizando algunas reuniones donde los representantes del Congreso, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, van a intercambiar con sus homólogos aquí en Washington. Y yo creo que es importante: un diálogo entre legisladores le hace bien al diálogo y el intercambio tan vibrante que tenemos hoy entre Colombia y Estados Unidos.

Si bien entre los dos gobiernos hay muchas coincidencias, también hay aspectos donde no se está en la misma página. Como el del narcotráfico. En EE. UU., de hecho, hay mucha preocupación por el incremento de los cultivos ilícitos tras la decisión del Gobierno de suspender la erradicación en ciertas zonas del país. ¿Cómo piensan abordar este tema tanto con Biden como con los líderes del Congreso de EE. UU.?

Yo lo he dicho en varias oportunidades, hay coincidencias entre ambos gobiernos, pero también en el mundo académico se dice que esta relación bilateral, que tiene impacto regional y hemisférico, debe modernizarse, debe reinventarse con nuevos énfasis y ahí el presidente Petro ha hecho unos planteamientos muy concretos. En lo que tiene que ver con política de control de drogas, también hay coincidencia entre académicos y políticos de que se deben hacer cambios de fondo, porque la política, como se ha implementado, ha sido inefectiva en el propósito de golpear de manera sustancial a los mercados de cocaína y sobre todo en lo que tiene que ver con la manera en que se han aplicado algunas de estas técnicas. El Presidente ha planteado que no vamos a criminalizar a campesinos que hacen esta actividad porque no tienen otra opción, pero sí vamos a atacar muy fuertemente a los eslabones más decisivos en esa cadena que tienen que ver con los dueños del negocio. Y allí, obviamente, el énfasis va a ser en la interdicción y en poner la inteligencia al servicio de esta. Y de estos énfasis en la política de control de drogas estoy seguro que hablarán. También tocarán, asumo, temas relacionados con los esfuerzos de paz, los temas relacionados con migración, temas comerciales.

Facebook Twitter Linkedin

Vista del Congreso de Estados Unidos (foto de archivo). Foto: Chip Somodevilla. AFP - Archivo EL TIEMPO

En el caso de Venezuela ambos gobiernos están muy interesados en que se resuelva la crisis, pero la aproximación no es la misma. Washington, por ejemplo, se opone a considerar el levantamiento de sanciones hasta que no se den pasos concretos de cara a un restablecimiento de la democracia. ¿Cuál va ser el planteamiento del Gobierno en el encuentro con Biden?

Bueno, yo no diría que no están en la misma página. Yo creo que el Gobierno colombiano, como muchos otros gobiernos en la región, ha sido muy claro en que se llegue a una solución de fondo a los desafíos que tiene Venezuela. Es un proceso y una decisión de los propios venezolanos y venezolanas, pero que la región debe acompañar y hay un interés compartido con Estados Unidos. Sin duda, hay temas que se tendrán que revisar. Yo creería que los dos presidentes, por la relación estratégica que tienen los dos países, van a tocar temas de ese contexto regional.

El presidente Petro es uno de los líderes más sobresalientes de la región y asumo que al presidente Biden le interesa escuchar sus perspectivas frente a la región. Por eso nosotros, yo lo he repetido, agradecemos mucho que haya extendido esta invitación. Porque en el caso de Venezuela, como en el caso de otros desafíos regionales, es un momento clave y es clave también para Colombia. Y yo creo que esa conversación tiene que tocar los temas que lleven a reforzar la relación y la cooperación entre ambos países. Y el que se pueda tener un marco definido común para el abordaje de estos asuntos, para acompañar el proceso de salida a los desafíos que tiene Venezuela, será uno de los temas que se tratarán. Y no solamente ese. Por ejemplo, el presidente Biden ha hablado mucho de la protección de la Amazonía, tomando mucho del discurso del propio presidente Petro, y allí hay sintonía.

Por último. A diferencia de gobiernos anteriores, el del presidente Gustavo Petro despierta un poco más de escepticismo en Washington, especialmente entre los republicanos. ¿No le preocupa que la gira también produzca momentos incómodos que compliquen la relación?

No, de ninguna manera. Yo creo que el presidente Petro en Washington lo que genera es mucha expectativa, porque se reconoce que es un líder destacado de la región. Un líder muy pragmático que ha conformado una coalición bien interesante para gobernar, que está sacando adelante reformas, que tiene un manejo muy claro de su gobierno y de las perspectivas del mismo. Además, genera mucha curiosidad el hecho de cómo ha avanzado en una agenda muy incluyente en el país. Y yo creería que en el caso de lo que usted menciona de la división partidista, no es así. Mire que la naturaleza bipartidista del diálogo sobre Colombia y el apoyo a Colombia se mantiene. Le doy un ejemplo. El representante McCaul, que preside el Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara (republicano), junto a Gregory Meeks (demócrata), han sido enfáticos en que ellos mantienen el apoyo bipartidista para el país. La sesión que se va a realizar de la Fuerza de Tareas sobre Colombia, que se va a transformar en el Grupo Asesor sobre Colombia y que presiden los senadores Cardin (demócrata) y Hagerty (republicano), es otra prueba de eso. Y esto es resultado de un trabajo muy cuidadoso que hemos venido haciendo en estos siete u ocho meses. El presidente Petro y la delegación que lo acompaña esta semana lo van a reafirmar. Así que eso no me preocupa. Al contrario, creo que este va a ser un muy buen momento para que ese diálogo se pueda llevar al máximo nivel.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON