'Me hace feliz que mis papás se sientan orgullosos de mí': Raquel Coronell

Se llama Raquel Coronell Uribe, tiene 23 años y acaba de convertirse en la primera latinoamericana en ser presidenta de The Harvard Crimson, el más antiguo y quizá el más prestigioso periódico universitario de Estados Unidos.



(Puede leer: Conozca estos 10 cursos gratis que ofrece Harvard en línea)



Durante cinco semanas, Raquel, hija de María Cristina Uribe (la Tata) y de Daniel Coronell, compitió con otro brillante estudiante de Harvard, se sometió a alrededor de 40 entrevistas, tuvo que escribir un ensayo y un discurso, todo para convencer a un selecto grupo de líderes de la universidad, encargados de tomar la decisión, de que ella debía ser la 149.ª presidenta del periódico, y el viernes pasado lo logró.

EL TIEMPO habló con Raquel sobre sus retos, Colombia, sus planes futuros, la enfermedad que enfrentó y su relación con sus papás.



(Le sugerimos: Estas son las carreras y profesiones con mejores salarios en Colombia)



Raquel, pasaron casi 150 años para que el periódico universitario de Harvard nombrara una persona de origen latino como presidenta. ¿Qué siente saber que en esa silla estuvieron personas como los expresidentes John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, los actuales secretarios de Estado, Tom Blinken, y de Transporte, Pete Buttiegeg; el presidente del CNN, Jeff Zucker, y la CEO de YouTube, Susan Wojciki?



Estoy muy feliz, la verdad no esperaba ganar este puesto, porque tuve que competir con uno de mis mejores amigos, uno de los mejores periodistas que he conocido y un gran ser humano. Me sentí muy honrada de competir con él y ahora tener su apoyo. Este es un cargo con mucha responsabilidad, su elección es un proceso conocido por ser bastante largo y difícil. Definitivamente estoy muy satisfecha de haberlo intentado.

¿En qué temas se va a enfocar durante su presidencia en el periódico?



Para mí es muy inspirador tener compañeros estudiantes que siempre están abogando por incrementar la diversidad y la inclusión en la universidad, para convertirla en un lugar que sea justo para todo el mundo y esto lo voy a seguir apoyando desde mi presidencia.

Facebook Twitter Linkedin

Raquel Coronell Uribe, en el retrato con el que The Harvard Crimson anunció que será su presidenta en 2022. Foto: Aiyana G. White. The Harvard Crimson

¿Qué consejo les daría a los jóvenes colombianos que quieran ir a Harvard?



Que apliquen, yo creo que muchas veces las personas no lo hacen porque temen que no vayan a ser admitidas. Yo casi no aplico y mi papá siempre me contaba una historia para animarme. Me decía que había un señor que todos los días le rezaba a Dios pidiéndole que se ganara la lotería y se pasó muchos años pidiéndole lo mismo, hasta que un día se le apareció Dios y le dijo: yo le ayudo, pero usted tiene que comprar la lotería. Uno mismo tiene que darse la oportunidad de poder estar acá.



¿Qué está estudiando?



Estoy estudiado historia y literatura, que justo fue el primer “major” (concentración académica) que existió en Harvard y, si no estoy mal, fue lo mismo que estudió Kennedy.

¿Quiere ser periodista?



Me interesa mucho el periodismo, pero también me gustan las leyes. He estado estudiando para presentar los exámenes de admisión a la Facultad de Derecho, aunque después vuelva al periodismo.



¿Qué es lo que más le gusta del periodismo?



Siempre me ha gustado mucho leer y cuando me involucré con el periódico de la universidad, me di cuenta de que disfrutaba mucho escribir. Me gusta mucho el proceso de contar una historia, sea por el medio que sea. Durante la pandemia trabajé en radio y me fascinaba contar historias allí.



¿Le gusta la política?



No quisiera ser política, eso sí lo tengo muy claro, pero sí sigo bastante el tema. Me gustaría mucho más estar reportando como periodista que ejercer la política.

(En otras noticias: El covid-19 se ensaña con los republicanos en Estados Unidos)

Facebook Twitter Linkedin

Raquel Coronell Uribe en Harvard. Foto: Cortesía

¿Cuál es su propósito de vida?



Mi abuelo un día me dijo que la fórmula de éxito era estudiar mucho, trabajar mucho y ser una buena persona, y es lo que intento hacer todos los días.



¿Qué impacto ha tenido su abuelo en usted?



Él es una de las personas que más admiro en el mundo, es neurólogo y, con 84 años, todos los días se despierta a las 4 de la mañana a estudiar. Por eso, para mí es un gran ejemplo para seguir.



Usted llegó a los 6 años a Estados Unidos y aun así la siento colombianísima…



Soy colombianísima, claro que sí, siempre, toda la vida y con mucho orgullo.

(Además: Estos son los perfiles laborales más buscados en el extranjero)

¿Y qué es lo que más extraña de Colombia, además de sus abuelos?



A mi mejor amiga, María, somos amigas desde los dos años, y cuando tuve leucemia hace seis años ella estuvo superpresente, desde Colombia, apoyándome. ¿Sabes que extraño también? La forma en que se relaciona la gente en Colombia, lo hacen de una manera muy cálida. También me hacen falta las arepas y la comida en general.

Ahora que menciona la leucemia, ¿cómo cambió haber tenido esta enfermedad su visión de vida?



Hoy por hoy no doy ningún día por sentado. Entiendo que estoy viviendo en un tiempo prestado, que cada día es una nueva oportunidad para tratar de lograr algo, para tener la posibilidad de ayudar a alguien. La leucemia me cambió por completo mi filosofía de vida, me ayudó a ser más agradecida y a ver cada día como una nueva oportunidad para ayudar a los demás.

¿Qué es lo que más admira de su mamá y de su papá?



Ellos son los mejores papás del mundo. Siempre mi hermanito y yo hemos sido su prioridad, no importa lo que esté pasando con sus trabajos u otros aspectos de sus vidas, y por eso yo vivo eternamente agradecida. Estoy muy feliz de darles esta alegría a mis papás y que se sientan muy orgullosos de mí, ellos se lo merecen todo.



¿Y como periodistas?



En el lado profesional, admiro mucho que pongan la verdad por encima de todo, que hayan arriesgado muchas cosas, hasta sus propias vidas, por contar la verdad y por mantener a la gente informada. Espero poder seguir sus pasos con esa misma misión.

ANA MARÍA JARAMILLO

MIAMI

Otras noticias que puede leer

- Cómo es Hamtramck, la primera ciudad de EE.UU. gobernada por musulmanes



- Visas para EE. UU.: así puede solicitar una visa temporal para trabajar