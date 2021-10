'El daño está hecho': HRW sobre decisión de la CPI en Colombia

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), habla sobre la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar el examen preliminar que venía realizando sobre Colombia, tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Iván Duque.



¿Por qué califica de equivocada la decisión de la CPI de cerrar el examen preliminar tras llegar a un acuerdo con el estado Colombiano?

Me parece que esta decisión no sólo es equivocada, es injustificada y podría ser contraproducente. Para entender este asunto hay que tener presente el contexto histórico: desde el año 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba analizando, a través del examen preliminar, si Colombia estaba dispuesta y era capaz de procesar penalmente los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país. Si la Fiscalía de la CPI concluía que Colombia no avanzaba en estos casos, podía abrir una investigación formal y procesar por su cuenta a los responsables de estos crímenes en Colombia. Desde entonces los avances en el país han sido erráticos: no había una impunidad absoluta que hiciera evidente que había que abrir una investigación formal, pero tampoco había avances creíbles y relevantes contra los altos mandos militares, los generales, para cerrar el examen preliminar.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: CPI

Pero el presidente Duque dice que esto es prueba de que las instituciones se han fortalecido y el Fiscal de la CPI sostiene que el país está a la altura de sus obligaciones internacionales. ¿Están equivocados?

Me parece que es una conclusión precipitada, y por lo mismo, injustificada del fiscal Khan. Es cierto que ha habido avances muy importantes por parte de la JEP, incluyendo las imputaciones al secretario de las Farc y los avances en el caso 003 sobre falsos positivos. Pero mi impresión es que pese a estos avances o quizás precisamente debido a estos avances, el proceso de justicia transicional sigue siendo muy frágil. Además, todavía hay iniciativas preocupantes que buscan socavar el trabajo de la JEP, tales como la propuesta de una “amnistía general” promovida por el expresidente Uribe o el acto legislativo presentado en el Congreso para derogar la JEP. Me temo que podrían surgir muchas propuestas similares durante el proceso electoral. Y todavía tenemos que ver en qué consistirán las sanciones propias que imponga la JEP, lo cual requiere de una cooperación plena entre el gobierno Duque, la JEP y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. En este contexto, creo que lo sensato hubiera sido que el fiscal de la CPI esperara uno o dos años para tomar una decisión de esta envergadura. Además, ello hubiera permitido mantener la presión sobre la Fiscalía para lograr mayores avances en los procesos penales sobre el financiamiento y la expansión del paramilitarismo —un aspecto que estaba evaluando la Fiscalía de la Corte Penal y sobre el cual ha habido muy poca justicia.

Pero el acuerdo alcanzado dice que el gobierno se compromete a respetar a la JEP. ¿Qué dice sobre eso?

Ese me parece un aspecto positivo del acuerdo. El gobierno se compromete a salvaguardar su marco legislativo, asignarle presupuesto, prevenir ataques contra su independencia, entre otros. Sin dudas es mejor que el cierre del examen preliminar se haya dado con estos compromisos que sin ellos. Pero me parece que el fiscal de la CPI podría, a través del sistema de metas que propuso su antecesora, haber identificado estos temas sin cerrar el examen preliminar. Nada le impedía al fiscal Khan informarle a Colombia que si estos aspectos no se cumplían él podía abrir una investigación formal contra los máximos responsables. Ello le habría dado mayor músculo a la autoridad de la CPI. En el momento actual—y ante el proceso electoral que se acerca—era importante conservar un garrote firme.

¿Por qué no cree usted que las instituciones colombianas podrán garantizar justicia sin la supervisión de la CPI?

Ojalá Colombia logre garantizar justicia, qué más quisiera. Me temo, sin embargo, que ello será aún más difícil ahora. El examen preliminar de la CPI tenía varios efectos positivos. A nivel institucional, era un factor de presión internacional para frenar iniciativas que buscaran reformar la JEP y garantizar la impunidad. Así ocurrió, por ejemplo, con el proyecto para reformar la JEP en 2018 o con las objeciones a la ley estatutaria. Y en relación a los casos individuales, el examen preliminar era un incentivo para que los comparecientes (por ejemplo, altos oficiales y generales vinculados a casos de falsos positivos) cooperaran con la JEP. No estoy diciendo que el examen preliminar haya sido una panacea, pero ciertamente era un factor determinante en estos aspectos. Lamentablemente, esto se pierde ahora con el cierre del examen preliminar.

¿Y qué sigue a partir de ahora?

Mire, el daño está hecho. Ahora nos toca, a todos los que estamos interesados en luchar contra la impunidad en Colombia, trabajar con este acuerdo e invocarlo para presionar por justicia para las víctimas. Habrá que vigilar al gobierno Duque y a los próximos gobiernos para que cumplan con este acuerdo y esperar que el fiscal Khan esté dispuesto a exigir su cumplimiento. La primera tarea será exigir que se retire del congreso cualquier proyecto de ley que busque reformar o derogar la JEP.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68