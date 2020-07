'Estamos hasta la coronilla', dice congresista de EE. UU. sobre ayuda 

Esta semana avanzaron en la Cámara de Representantes de EE. UU. un conjunto de nuevas medidas que podrían alterar el futuro de la asistencia que da Washington a Colombia.



Entre ellas, dos que fueron impulsadas por el congresista demócrata Jim McGovern y en las que se pide llegar al fondo de los escándalos de espionaje en el país de las Fuerzas Militares, y garantías para la reanudación de la fumigación área de cultivos ilícitos.



EL TIEMPO habló con él en Washington:



¿Por qué presentó la enmienda en la que se pide una evaluación de los escándalos de espionaje en el país y el posible uso de equipos de inteligencia de EE. UU. en ellos?

Bueno, es que llevamos casi 20 años de apoyo de EE. UU. tratando de profesionalizar las instituciones de seguridad en Colombia y seguimos recibiendo reporte de que las mismas cosas que nos preocupaban hace dos décadas siguen pasando.



El espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de oposición y autoridades judiciales sigue pasando. Es una violación a sus derechos y los pone en peligro mortal.



Y si la asistencia de EE. UU. ha sido usada en cualquier forma para asistir estas violaciones, es algo que nos preocupa en el Congreso y estamos hasta la coronilla con eso.



Y la enmienda deja claro para qué no se puede usar esa asistencia y pedimos un reporte muy exhaustivo para que todas las agencias de EE. UU. tengan que informarnos y, basado en el resultado, puede haber cambio en las políticas que serían ordenadas por esta administración, una próxima o por el Congreso.

¿Y por qué decidió usar el Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA) y no el proceso regular de apropiaciones que se suele utilizar para pedir este tipo de cosas?

Porque el NDAA se va a convertir en ley. Ya fue aprobado por el Senado también y va a ser firmado por el presidente. Y mi interés era encontrar un vehículo que asegurara su aprobación.

Funcionarios colombianos han dicho que su enmienda y otras que elevó la Cámara sobre fumigación no preocupan y no tendrían mayor impacto porque Colombia ya está cumpliendo con todo lo que estipulan. ¿Qué opina?

Pues deberían estar preocupados. La enmienda establece con claridad para qué no se pueden usar los equipos y se pide castigar a los responsables de su utilización ilegal.



Pero se pide un reporte, y ese reporte se usará para determinar nuestras políticas hacia adelante.



Esto no es un show. Esto es serio, y va a detallar lo que ya sabemos. Y queremos saber si los recursos de EE. UU. se usaron en estas actividades o las apoyaron. Y luego veremos qué decisiones tomamos.



Lo que le puedo decir es que ni la próxima administración ni el Congreso se quedarán de brazos cruzados. Y puede que funcionarios colombianos piensen que nada va a pasar porque creen que antes nada ha pasado cuando han sucedido estas cosas. Pero si no cambian, entonces las políticas van a cambiar.

Si el reporte concluye que los recursos de EE. UU. se usaron ilegalmente, ¿qué cree que pueda pasar? ¿Anticipan recortes o suspensión a la ayuda?

Pues primero esperemos que llegue el reporte. Pero nosotros entregamos muchos recursos, y dar por sentado que esa ayuda es permanente y que nada sucederá si no alteran el comportamiento, me preocupa profundamente.



Cuando tengamos el reporte, la nueva administración, que puede ser una de Joe Biden, puede congelar la ayuda. Y si es la misma administración y no hacen nada, entonces el Congreso puede condicionar la ayuda o frenar su entrega o recortarla.



Y si las cosas siguen como van y no se aprueba presupuesto este año y se dejan para el año entrante, cuando ya hayan pasado las elecciones, entonces estas restricciones podrían entrar en vigor mucho más rápido (porque no habría que esperar al presupuesto del 2022).

Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata, impulsó una enmienda para suspender la fumigación si no se cumplen las leyes locales. Foto: Don Emmert / AFP

Su colega Alexandria Ocasio Cortez presentó otra enmienda que pide no fumigar hasta que el Gobierno no demuestre que está respetando las leyes regionales y locales sobre erradicación de cultivos. ¿Usted comparte esa propuesta?

Claro. Yo fui copatrocinador de su enmienda. Yo me opongo a que se reanude la fumigación y no creo que esa sea la manera para detener el flujo de drogas. He visitado comunidades fumigadas en el Putumayo y he visto el impacto.



Lo que quisiera que pase es que el Gobierno implemente los acuerdos de paz. Tiene la oportunidad de un gran futuro y esa es la promesa de los acuerdos. Y ver que el Gobierno se aleja de ellos y no los implementa es desafortunado porque creo que es la clave y por eso insisto en la implementación.

Solo para aclarar. Esta enmienda de Ocasio Cortez no prohíbe como tal la fumigación, ¿cierto?

No, no lo hace, pero yo en lo personal pienso que reanudar la fumigación es un gran error.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington