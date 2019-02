‘El pueblo está peleando y va a quitarse esa bota que tiene encima’

Gustavo Tarre, en cierto sentido, fue el primer acto de rebeldía en la cascada de acontecimientos que hoy tienen contra la pared a Nicolás Maduro. El pasado 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela lo nombró como “representante especial” del país ante la OEA. Un abierto desafío al régimen chavista pues se supone que ese tipo de designaciones le corresponden al Ejecutivo.



Al día siguiente, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela y llevó al reto a nuevos niveles: no solo confirmó a Tarre como embajador ante este órgano, sino que nombró a por lo menos 15 diplomáticos más como sus representantes ante diversos gobierno de la región.

En lo que va desde su nombramiento, Tarre se la ha pasado tocando puertas en Washington y hablando con representantes de otros países en busca de un fuerte respaldo internacional que precipite la caída de Maduro y le permita regresar a la Venezuela de donde tuvo que escapar hace casi cinco años.



En entrevista con EL TIEMPO, Tarre llama ignorantes o cómplices a los países que están pidiendo un diálogo para salir de la crisis pero sostiene, no obstante, que su gobierno no desea intervenciones militares de otros países.

¿Cuál es la agenda que le ha encomendado el presidente interino, Juan Guaidó?

El objetivo central es conseguir apoyo internacional para que caiga la dictadura y podamos convocar elecciones libres y transparentes. En mi caso particular, hay un paso previo que es mi acreditación ante la OEA. Ya yo soy el embajador del gobierno venezolano ante la organización. Pero si un país la objeta, y eso puede pasar, entonces habrá que llevar el tema ante la Asamblea General para que allí se decida.

Pero el secretario Luis Almagro dio a entender esta semana que si ya una mayoría de países OEA desconoció el gobierno de Nicolás Maduro, ese asiento le pertenece a ustedes.

Eso es una deducción lógica. Pero ahora necesitamos que los países lo afirmen.

Gustavo Tarre, nuevo enviado especial del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Foto: AFP

Ustedes han indicado que es inminente la entrega de ayuda humanitaria en el país. ¿Cómo piensan lograr eso si Maduro, que todavía controla las fuerzas de seguridad, se sigue oponiendo?

La crisis que existe ante la falta de medicinas y alimentos es dramática. La gente se está muriendo. Y todo se debe a la terquedad de Maduro de no permitir el ingreso de esa ayuda. Lo que vamos a hacer es poner esa ayuda en la frontera y preguntarles a las fuerzas armadas si piensan seguir impidiendo su ingreso. Creo que lo van a permitir porque ellos mismos entienden la enorme necesidad que existe en el país.

Son varios los que indicaron que esta última ronda de sanciones de EE. UU. que bloquea los pagos por petróleo terminará afectando a la población, pues el gobierno se queda sin recursos para ayudar a los más necesitados.

Allí hay una falacia. Venezuela producía 3’400.000 barriles de petróleo al día cuando llegó Chávez. Ahora producimos menos de un millón pese a que tenemos la reserva petrolera más grande del mundo y deberíamos estar en 6 millones. Es decir, el que destruyó la industria petrolera no fue Trump, sino el pésimo manejo que le han dado en estos 20 años. Eso no comenzó esta semana con las sanciones, sino que viene en caída desde hace rato.



La gran responsabilidad por las carencias que hay las tiene el régimen, que además destruyó todo el resto del aparato productivo. Hoy no producimos nada, y pensar que las sanciones son las culpables es falso.



Agréguele a eso que ya EE. UU. se autoabastece de petróleo. Cuando Chávez llegó era nuestro principal cliente y ya no lo es. Ahora es China, que no paga porque recibe el petróleo como parte de la deuda que asumieron Chávez y Maduro y que ya despilfarraron, y lo que se les vende a otros países que no son parte de las sanciones. Cuando dicen que Trump lo que quiere es el petróleo de Venezuela es una mentira por que no lo necesita. Nuestros clientes son otros. Es plata que deja de entrar.

Si bien se piensa que esta gran presión internacional termina haciendo caer a Maduro, otros han comenzado a decir que si se exceden podrían provocar una guerra civil en su país, ¿Qué opina?

Yo parto de un supuesto: nadie en Venezuela está dispuesto a morir por Maduro. Ni siquiera los más fervorosos chavistas. Los países donde hay guerra civil tienen odios, profundas diferencias ideológicas o religiosas, intereses económicos distintos, Nada de eso existe en Venezuela. Lo que pasa en el país es que hay una cúpula podrida y diminuta que se ha tomado el poder y una inmensa mayoría de venezolanos que quieren el regreso a la democracia.



Para una guerra civil se requieren dos bandos, y en Venezuela no hay dos bandos.

Si es una cúpula diminuta, como usted dice, ¿por qué no han podido quebrarla?

Porque Venezuela es un país invadido. Es Cuba la que ayuda a Maduro a mantener su poder sobre las fuerzas armadas. Son entre 20.000 y 40.000 cubanos entre personal de inteligencia y hasta fuerzas especiales que han penetrado todo. Ellos le han permitido seguir mandando. Lo que les estamos pidiendo a los oficiales es que no obedezcan más a esa cúpula podrida que tanto daño le ha hecho al país. Los oficiales están sufriendo lo mismo que el pueblo venezolano. Cuando se enferman y van a un hospital, no hay quien los atienda, en la farmacia no hay medicinas, en los colegios no hay profesores para sus hijos.

Miles de personas ya se toman las calles de Caracas para exigir la salid de Nicolás Maduro del poder. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Esta semana volvió a deambular el fantasma de la intervención militar por la imagen de una libreta del asesor de seguridad Nacional, John Bolton, en la que se ve escrito “5.000 tropas para Colombia”. ¿Respaldarían ustedes una intervención extranjera para derrocar a Maduro?

El canciller colombiano dijo muy claro que no hay 5.000 soldados americanos y no se mueven en EE. UU. 5.000 soldados sin que nadie lo sepa. Yo no sé qué quiso decir Bolton al poner eso en su libreta, o si lo que quería era enviarle un mensaje a alguien.

¿Pero apoyarían una intervención militar si nada más funciona y Maduro no cae?

El máximo deseo de los venezolanos es resolver esto entre venezolanos y de manera pacífica.

¿Cómo manejarían ustedes las relaciones con China, Rusia y Cuba, tres países que hoy respaldan a Maduro y que están muy metidos en su país?

Rusia le está diciendo ahora a Maduro que pague sus deudas, y no tendrá con qué porque se queda sin efectivo por las sanciones. Eso es un desarrollo interesante porque un país no le pide a un aliado eso cuando está en tantas dificultades.



China tiene inversiones muy importantes en el país y se abastece de petróleo venezolano. Todo contrato que haya sido firmado legalmente lo vamos a respetar. Ellos van a tener en nosotros un socio comercial y por eso no veo mayores dificultades. En el caso de Rusia, las relaciones van a depender más de ellos que de nosotros.



Con Cuba es a otro precio. Estamos invadidos por ellos. La orden, desde el primer día, es que se van del país y se acaba el regalo de nuestro petróleo. No puede ser que el pueblo se esté muriendo de hambre y salgan 50.000 barriles diarios para Cuba a cambio de nada.

¿Y qué pasa si a pesar de toda esta presión internacional Maduro resiste y se atornilla como sucedió con Bashar al Assad en Siria? ¿Cuál es el plan si eso sucede?

El dictador sirio se atornilló por la masiva presencia militar rusa. Eso no está planteado en Venezuela. En Cuba se atornillaron porque a lo largo de 60 años se fue rompiendo la voluntad del pueblo y los otros se fueron.



En Venezuela están en contra los que se fueron y los que se quedaron. Nunca se han visto en Cuba manifestaciones como las de esta semana. El pueblo de Venezuela está en la calle, peleando, y va a quitarse esa bota que tiene encima.

¿Cree que hay espacio para una negociación como han pedido algunos países?

La única negociación pendiente con Maduro es cuándo te vas, para dónde te vas y cómo te vas. Para eso sí estamos dispuestos. Si él quiere irse con el dinero que le quepa en sus manos y otro país lo recibe, ese es su problema.

Pero entonces que le dice a algunos países europeos o al secretario general de la ONU que han pedido la reapertura de un diálogo y ofrecen mediación?

O están en la nebulosa o son cómplices de Maduro. Cada vez que la dictadura ha estado en peligro llama a un diálogo. Ofrecen de todo y no cumplen con nada. Ya ha pasado muchas veces. No pueden pedirnos ahora que caigamos en un mismo proceso en el que siempre hemos sido engañados. Toda persona de buena fe que haya visto lo que es Maduro dialogando no puede respaldar ahora ese camino. Mire que ni el Papa esta respaldando eso por que a el también lo engañaron. Es decir o son unos ignorantes o actúan de mala fe.

Es cierto que la mano dura en toda esta avalancha de presión internacional ha sido Canadá y no EE.UU.

Canadá ha tenido un papel importantísimo, lo mismo que Colombia y otros. Lo que le diría es que nuestro respaldo viene de líderes tan liberales como Justin Trudeau (Canadá) hasta conservadores como Trump, Iván Duque y Jair Bolsonaro. Esto no es de derechas o izquierdas. Es de gobiernos que creen en la democracia, que creen en las elecciones libres y que no quieren un gobierno usurpador en Venezuela.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68