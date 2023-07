El inédito amorío entre Estados Unidos e India ha sido sorprendente y, francamente, desconcertante. Después del despliegue pomposo y ceremonioso con el que el presidente estadounidense, Joe Biden, organizó una cena de Estado con el primer ministro indio, Narendra Modi, y de la invitación de pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso por parte del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, uno se pregunta si Estados Unidos está entregando mucho y obteniendo muy poco a cambio.

Después de todo, símbolos como estos son lo menos importante. Entre otras cosas, Estados Unidos está transfiriendo tecnología militar sensible a un socio sin tratado, animando a sus empresas a invertir en India, flexibilizando las restricciones de visa para los ciudadanos indios y absteniéndose de reprender públicamente al gobierno de Modi por su retroceso democrático.



En efecto, Estados Unidos ha llevado a la India hacia una cuasi-alianza unilateral. La justificación estratégica, por supuesto, es la necesidad de contrarrestar a China. Pero ¿qué obtiene India a cambio de lo que Estados Unidos ofrece?



El exdiplomático estadounidense Ashley J. Tellis cree que Estados Unidos está haciendo una “mala apuesta”, porque India nunca participará en una guerra de coalición con Estados Unidos contra China a menos que sus intereses sean directamente amenazados.



En un conflicto chino-estadounidense por Taiwán, India se mantendría al margen, a pesar de la generosidad que Estados Unidos ha mostrado hacia ella. Incluso el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha reconocido esto.

Pero expertos en India como Pratap Bhanu Mehta, exvicecanciller de la Universidad Ashoka, señalan que Estados Unidos necesitará cada vez más a India a medida que su propia hegemonía se erosione. El nuevo eje de autocracias incluye no solo a China, Rusia e Irán, sino también a Arabia Saudita e incluso a Turquía.



Ante este desarrollo geopolítico, Estados Unidos necesita evitar cualquier enfriamiento potencial con India, para no encontrarse más aislado. No solo está aumentando el número de adversarios de Estados Unidos, sino que sus aliados dejan algo que desear. Europa es predeciblemente inconsistente y ambivalente, especialmente cuando se trata de China; y aunque Japón y Corea del Sur son aliados confiables, su declive demográfico los priva de un peso real.



Pero, más importante aún, no son claras las razones por las que Estados Unidos deba hacer todo lo posible para evitar que India se una al eje de las autocracias. Después de todo, China es un vecino hostil, Arabia Saudita es un financiador mundial del islam militante y Rusia, su principal proveedor militar, se dirige hacia el caos. Asociarse con tales países no resulta remotamente atractivo para India. Del mismo modo, India, con su influyente diáspora y su congruencia básica de intereses económicos y militares, tiene poco que ganar al desairar abiertamente a Estados Unidos.

Por lo tanto, Estados Unidos está entregando mucho, ya sea por algo a lo que India nunca se comprometerá (participación militar contra China) o por algo que India haría independientemente de las tentaciones ofrecidas. ¿En qué están pensando los estrategas estadounidenses?

Una explicación plausible es simplemente la aritmética económica del poder duro. Tanto los demócratas como los republicanos han concluido que China representa una amenaza existencial que no puede ser neutralizada, sino contrarrestada. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Estados Unidos en 2023 será de 26,9 billones de dólares, mientras que el de China será de 19,4 billones de dólares (a tasas de cambio de mercado). Pero, en las próximas dos décadas, esa ventaja estadounidense del 30 % probablemente se reducirá.



Sin embargo, no obstante toda la euforia en torno a las perspectivas de crecimiento de India, está lejos de igualar las capacidades económicas y financieras de China. El PIB de China es más de cinco veces mayor que el de India a tasas de cambio de mercado, y aproximadamente 2,7 veces mayor que tasas de paridad de poder adquisitivo.

Además, el gasto militar de China es de 3 a 4 veces mayor, y sus reservas de divisas (en la medida en que puedan medirse ahora) son fácilmente de 6 a 7 veces más grandes. La diferencia en el comercio total entre China e India es similar, y su liderazgo en préstamos para el desarrollo global es astronómico.

La abrumadora ventaja económica de China ayuda a explicar por qué India a menudo parece indefensa frente a provocaciones como las extensas confiscaciones de tierras por parte de China a lo largo de la frontera entre los dos países en el Himalaya. Tales episodios dejan en evidencia que India no es un contrapeso para China.



Pero la apuesta de Estados Unidos se basa no en el presente, sino en la expectativa de que las fortunas de China e India pueden cambiar a largo plazo. Debido a desafíos estructurales y demográficos de larga data, además del enfoque cada vez más represivo del presidente chino, Xi Jinping, hacia el sector privado, la tasa de crecimiento a largo plazo de China bien podría caer a alrededor del 2,5 %. Al mismo tiempo, India podría seguir creciendo a un ritmo de 5 o 6 % al año.

Aunque no está garantizado, este escenario es plausible si India desarrolla mejores políticas y fortalece sus instituciones. No eliminaría la gran diferencia de poder duro entre China e India, pero podría reducir la brecha lo suficiente como para obligar a China a recalibrar su toma de decisiones.



Por ejemplo, si la ventaja de China en el PIB, que es cinco veces mayor que el de India, se redujera a la mitad en las próximas dos décadas, los líderes chinos ya no podrían permitirse ignorar la posibilidad de que India pueda tomar represalias en el ámbito comercial o a lo largo de la frontera.



Además, si el crecimiento de China disminuyera y el de India se mantuviera sólidamente robusto, su atractivo relativo como socio, mercado y destino de inversiones aumentaría. En ese caso, el cálculo estratégico cambiaría mucho antes de que India alcanzara un tamaño suficiente para contrarrestar a China.

Es cierto que si India puede crecer al 6 % dependerá de los formuladores de políticas indios, no estadounidenses. Pero Estados Unidos cree que está brindando un empujón importante en un momento geopolítico crítico para impulsar la fortuna de India. A medida que China se vuelve más agresiva y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo se estiman a la baja, las acciones de Estados Unidos también podrían alentar a más capitales a salir del mercado chino.



Y aunque el resultado preferido sería la relocalización, Estados Unidos no se opondrá si el capital en fuga se traslada a India. Las acciones de Estados Unidos también podrían ayudar a mejorar las capacidades militares de India. En efecto, Estados Unidos está proclamando al mundo que India es “uno de los nuestros”. El hecho de que India se muestre coqueta al abrazar abiertamente ese estatus en última instancia puede ser menos importante.



Si se comprende correctamente, la “apuesta por India” de Biden no se trata de asegurar el apoyo militar indio en un enfrentamiento hipotético con China, ni está diseñada para evitar que India se desplace hacia el eje de autocracias. Más bien, es un estímulo calculado destinado a reducir la brecha real y percibida de poder entre India y China. Cuanto menor sea su desequilibrio de poder duro, más efectivo será el contrapeso para Estados Unidos en relación con China.

ARVIND SUBRAMANIAN (*)

© PROJECT SYNDICATE

PROVIDENCE



(*) Miembro sénior de la Universidad de Brown e integrante no residente del Centro para el Desarrollo Global.

