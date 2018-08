Trump se enfrenta con Sessions y advierte efecto de un juicio político

El presidente de EE. UU., Donald Trump, agravó ayer su enfrentamiento con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, y advirtió que los mercados financieros “se hundirían” si el Congreso abre un proceso de destitución en su contra, una posibilidad que por ahora parece remota.

Los nuevos ataques de Trump a Sessions, con quien mantiene una tensa relación desde hace más de un año, llegaron como un aparente síntoma de la incomodidad que le provoca el avance de la investigación sobre la trama rusa y la acusación de su exabogado, Michael Cohen, quien implicó al presidente en un crimen.



“Nombré a un fiscal general que nunca tomó el control del Departamento de Justicia. Es algo increíble”, dijo Trump durante una entrevista emitida ayer por la cadena de televisión Fox News.



El presidente de EE. UU. ha expresado varias veces su frustración por la decisión de Sessions de apartarse de todo lo relacionado con la investigación sobre la trama rusa, debido a sus propios contactos con Moscú, una medida que reduce la influencia del secretario de Justicia sobre la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller.

“Jeff Sessions se apartó, algo que no debería haber hecho o me lo debería haber dicho. Aceptó el trabajo y luego dijo, ‘voy a apartarme (de la investigación sobre Rusia)’. ¿Qué tipo de hombre es ese?”, denunció Trump. “Por cierto, él estaba en mi campaña electoral. La única razón por la que le di el trabajo es porque sentía lealtad (de su parte). Me apoyaba desde el principio”, añadió.



Sessions reaccionó unas horas más tarde con un comunicado extraordinario para el titular de un departamento que históricamente no ha tenido que implicarse en debates políticos porque opera con independencia de la Casa Blanca.



“Mientras yo sea fiscal general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas incorrectamente por consideraciones políticas”, prometió el fiscal general en una nota difundida en Twitter. Poco antes de la respuesta de Sessions, el senador republicano Lindsey Graham vaticinó que el funcionario no durará mucho en el puesto.

Si se me sometiera a un proceso de destitución, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre

“El presidente tiene derecho a tener un fiscal general en el que confíe”, dijo Graham, quien confía en que ese relevo se retrase hasta después de las legislativas de noviembre.



Si Trump sustituye a Sessions con un nuevo fiscal general, este podría tomar las riendas de la investigación de Mueller y mermarla, o incluso despedir al fiscal especial, aunque el presidente lleva más de un año resistiéndose a tomar esa polémica medida.



En su entrevista con Fox News, Trump también reaccionó a las especulaciones sobre un eventual proceso de destitución en su contra a raíz de las acusaciones de Cohen, quien este martes dijo que el mandatario le pidió que pagara a dos mujeres para que no hablaran de sus supuestas relaciones con el entonces candidato republicano.

“Si se me sometiera a un proceso de destitución, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre”, dijo Trump en la entrevista.



Ante esta afirmación, los analistas se mostraron escépticos y aseguraron que las declaraciones del mandatario eran hiperbólicas. Además, señalaron que aunque un proceso de destitución podría ocasionar un golpe al mercado bursátil, no se cree que “esta conduzca a una recesión”.



AFP y EFE