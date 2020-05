Síndrome Kawasaki: la experiencia de una niña en Estados Unidos

Juliete Daily, de 12 años, se empezó a sentir mal del estómago, se encontraba muy cansada, tenía los labios azules y sus extremidades estaban frías. Sus padres se dieron cuenta que no podía ser solo una gripa y que, tal vez, la niña se había contagiado de coronavirus. Así lo informó el medio estadounidense ‘CNN’.

El diagnóstico no era muy lejano. La niña padecía de un síndrome inflamatorio multisistémico, también conocido como enfermedad de Kakwasaki. Esta patología ha sido tendencia en las últimas semanas, pues el aumento de casos en niños podría estar relacionado con la llegada del coronavirus.



(Le puede interesar: Reino Unido hará ensayos con perros para que detecten el coronavirus).

Estaba tan cerca de la muerte como se puede estar FACEBOOK

TWITTER

Shawn Daily, padre de la niña, llamó a servicios sanitarios de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, para saber si podían hacerle la prueba de coronavirus. Sin embargo, Juliete no cumplía con los criterios de la enfermedad, ya que “era una niña de 12 años considerablemente sana”, dijo el papá para el medio estadounidense.

Cuando la llevaron al hospital, Shawn tuvo que salir de la habitación, la entubaron, le pusieron anestesia, entró en paro cardíaco por al menos dos minutos y los médicos tuvieron que practicarle una reanimación cardiopulmonar.



“Estaba tan cerca de la muerte como se puede estar”, dijo Jake Kleinmahon, cardiólogo infantil del Hospital Oschner, en Nueva Orleans, quien la atendió.



(Le puede interesar: Indignación por despido de profesor por no poder dictar clase por Zoom).​

De acuerdo con el diagnóstico del doctor, la niña presentaba insuficiencia renal, hepática y el corazón estaba contraído.



Este síndrome es conocido porque llega a afectar los riñones, el hígado, el corazón y, en general, todas las células del cuerpo.



A Juliete le dieron de alta después de 10 días de estar internada.

Video Desmienten caso de Kawasaki por coronavirus en Colombia

En medio de la pandemia del coronavirus, el síndrome Kawasaki se ha desarrollado con intensidad en Europa y Estados Unidos, pero no en los países asiáticos donde se reportaron varios casos de coronavirus en niños.



La doctora Jane Borns, especialista de la enfermedad en la Clínica de niños Rady, en San Diego, dijo a ‘CNN’ que no se puede decir que el virus actual es un desencadenante de la enfermedad, pero sí cree hay pruebas circunstanciales que los ligan.

Un estudio publicado por la revista médica británica 'The Lancet' respalda lo dicho por Borns: halló que desde la llegada del coronavirus a Italia, la enfermedad de Kawasaki aumentó en un 30% en los niños.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no hay tanta claridad en la relación entre ambas.



La entidad publicó un informe respecto a este síndrome en el que destaca que, usualmente, la enfermedad está presente en niños y jóvenes hasta los 19 años que padecen fiebre durante mínimo tres días y tienen síntomas como shock, diarrea, vómitos, inflamación o erupción cutánea.



(Le puede interesar: Comunidad internacional pide vacuna para todos y reforma de la OMS).



“Todavía no está claro el espectro completo de la enfermedad, y si la distribución geográfica en Europa y Norteamérica refleja un patrón verdadero, o si la condición simplemente no se ha reconocido en otra parte”, se señaló en el informe.

Por el momento, médicos y especialistas se encuentran trabajando en investigaciones que logren probar si efectivamente hay una relación entre la enfermedad de Kawasaki y el coronavirus.



Tendencias EL TIEMPO