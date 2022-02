En Seize the Hour, un excelente libro sobre la primera reunión entre el presidente estadounidense Richard Nixon y el presidente del Partido Comunista de China Mao Zedong, en Pekín, la historiadora Margaret MacMillan enumeró algunas de las profundas implicaciones de este extraordinario encuentro. La reunión, que tuvo lugar hace 50 años, puso fin a un largo enfrentamiento político entre EE. UU. y la China comunista y marcó el comienzo de una nueva era geopolítica. E indicó, tal vez, que no podría haber paz permanente en el mundo a menos que pudieran trabajar juntos.

Pero ¿cuál debería ser la base de la relación chino-estadounidense? Para Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, la reunión fue para socavar la influencia global de la Unión Soviética abriendo una brecha entre los dos países comunistas más importantes del mundo. La visita de Nixon también mejoró su reputación como estadista mundial, independientemente de su reputación interna en EE. UU. Como observó el primer ministro chino Zhou Enlai, “un hombre con visión de futuro” que sabía cómo dirigir el timón del barco del Estado a través de aguas tormentosas, y que había cambiado fundamentalmente la forma en que China y EE. UU. se relacionaban entre sí.



También hubo consecuencias a corto plazo, por supuesto. La visita de Nixon puede haber alentado a Vietnam del Norte a responder mejor a los esfuerzos de EE. UU. para poner fin a la Guerra de Vietnam. La Unión Soviética sin duda estaba muy preocupada por el acercamiento histórico entre ambos países, y algunos de los aliados asiáticos de EE. UU. temían que EE. UU. pudiera empujarlos a un lado. Pero, en retrospectiva, podría decirse que el legado más importante de la reunión Nixon-Mao es que hizo posible algunos de los otros desarrollos importantes que siguieron.



La caída de Nixon en 1974 se produjo dos años antes de la muerte de Mao y Zhou. Tras la muerte de Mao, su sucesor elegido, Hua Guofeng, con la ayuda de las fuerzas armadas, rápidamente expulsó a la llamada Banda de los Cuatro, los principales aliados radicales de Mao durante la Revolución Cultural. Esto despejó el camino para el eventual regreso al poder de Deng Xiaoping, lo que desencadenó el inicio de la apertura económica de China al mundo. Esto nunca hubiera sucedido si China hubiera permanecido aislada del resto del mundo.



El auge económico de China en las décadas posteriores, impulsado en gran parte por las exportaciones a los mercados mundiales abiertos, ha sido fenomenal, transformando el país y sus perspectivas. El entorno económico y comercial que permitió el milagro chino fue creado en gran medida por las políticas internacionales de las democracias del mundo rico. En un período de 15 años que abarca la década de 1990, por ejemplo, las exportaciones de China a EE. UU. aumentaron un 1.600 por ciento.



El desafío para

Pero si bien los mercados mundiales se han abierto en gran medida a los bienes y la inversión chinos, China ha hecho relativamente poco para corresponder. Ha robado la propiedad intelectual de EE. UU. y Europa, y ha exigido que otros países se dobleguen políticamente a cambio de beneficios comerciales frecuentemente ilusorios. China convenció a otros países para que lo admitieran en la Organización Mundial del Comercio en 2001, pero desde entonces ha torcido y eludido regularmente las normas de la OMC.



Bajo el presidente Xi Jinping, China se ha convertido en un matón más descarado. Ha incumplido sus promesas en cuestiones económicas, políticas y de seguridad, ha esposado a Hong Kong, ha militarizado islas y atolones en el mar Meridional de China, ha amenazado a Taiwán y ha sido acusada de seguir políticas genocidas contra los uigures musulmanes en Xinjiang. Se considera en todo el espectro político de EE. UU. como un estado de vigilancia cada vez más peligroso que representa una amenaza para las sociedades abiertas en todas partes y para los esfuerzos por crear un orden global equilibrado.

El desafío para EE. UU. y otras democracias es manejar la relación con una China comunista amenazadora mientras la involucra, como debemos, en los esfuerzos para abordar los problemas que afectan el futuro del planeta, sobre todo el cambio climático. El régimen de Xi no acepta que deba actuar de acuerdo con los acuerdos internacionales y rechaza las opiniones de las sociedades abiertas sobre lo que constituye una gobernanza aceptable. Pero si bien necesitamos restringir a China e impedir que se comporte mal, debemos evitar aislarla.



Richard Nixon

Si Nixon estuviera hoy en el escenario mundial, creo que nos recordaría que el régimen comunista de China teme la fuerza de las sociedades democráticas como una amenaza existencial. Después de todo, las sociedades abiertas tienen una prensa libre, un gobierno responsable ante ciudadanos informados y un sistema educativo que fomenta el pensamiento crítico en lugar del adoctrinamiento. Cuando las democracias entienden y viven de acuerdo con sus principales valores de gobierno, no tienen nada que temer al enfrentarse a China.



Cincuenta años después de la histórica visita de Nixon a China, esos valores siguen siendo una mejor apuesta a largo plazo que el totalitarismo. Las democracias no deben deslumbrarse con los indudables avances tecnológicos de China; es el país más poblado del mundo y tiene muchos ciudadanos capaces. La sorpresa, más bien, es que no lo ha hecho aún mejor. En cualquier caso, debemos esperar que los éxitos chinos beneficien a toda la humanidad, al igual que los avances de las sociedades abiertas han beneficiado a China.

Pero lo que China nunca ha logrado en la era moderna es encontrar un modelo de gobierno aceptable a largo plazo. Defender los valores de las sociedades abiertas puede ser la mejor manera de ayudar al país y a nosotros mismos.



CHRIS PATTEN (*)

PROJECT SYNDICATE(*) Último gobernador británico de Hong Kong y excomisionado de Asuntos Exteriores de la UE, es canciller de la Universidad de Oxford.

El infeliz aniversario de Estados Unidos y China

EE. UU. y China celebran el aniversario de oro de su relación moderna. En febrero de 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, bajaron de un avión en Pekín y poco después se reunieron con el presidente del Partido Comunista de China, Mao Zedong. Su visita desencadenó un terremoto geopolítico, a lo que Nixon se refirió como “la semana que cambió el mundo”.



Este acercamiento histórico acabó con dos décadas de enemistad entre la República Popular China, conocida por la mayoría de los estadounidenses entonces como China Roja o Comunista, y EE.UU. El antagonismo tuvo sus raíces en la guerra civil china, en la que EE. UU. apoyó al bando nacionalista anticomunista, que perdió y se vio obligado a huir a Formosa (Taiwán) en 1949. Al año siguiente, soldados chinos y estadounidenses comenzaron a pelear y matarse unos a otros en la guerra de Corea.



El aumento de las tensiones chino-soviéticas a fines de la década de 1960 produjo una apertura diplomática. Nixon y Kissinger, junto con Mao y Zhou Enlai, el primer ministro y principal diplomático de China, consideraban a la Unión Soviética un adversario compartido. China buscó protección contra un antiguo benefactor con el que había luchado en un enfrentamiento fronterizo mortal en 1969. Mientras tanto, Nixon y Kissinger creían que una entente con China le daría a EE. UU. influencia contra los soviéticos y podría acelerar el final de la guerra de Vietnam. Era un caso clásico de que el enemigo de mi enemigo era mi amigo.



Incluso con esta convergencia de intereses, lograr un gran avance no fue fácil. Los dos gobiernos tuvieron que ponerse de acuerdo para gestionar, en lugar de resolver, muchas de sus diferencias. El documento cuidadosamente negociado publicado al final del viaje de Nixon, el Comunicado de Shanghái, señaló las diferencias entre los sistemas políticos y las políticas exteriores de los dos países.



Con respecto a Taiwán, el tema más polémico, China expresó su posición de que el gobierno comunista en el continente era el único gobierno legal de China y que Taiwán era una provincia de China. En un ejemplo de diplomacia creativa en su máxima expresión, EE. UU. reconoció, pero no respaldó, la posición china y destacó su interés en una solución pacífica de la disputa.



La animosidad compartida hacia la Unión Soviética fue el pegamento que mantuvo unida la relación chino-estadounidense durante las siguientes dos décadas, hasta que terminó la Guerra Fría y la Unión Soviética se derrumbó. China y EE. UU. pensaron entonces que habían encontrado una nueva razón para su relación en los lazos económicos floreciera. Cada lado quería acceso al mercado del otro; los chinos también querían acceso al capital y los conocimientos técnicos estadounidenses. El comercio bilateral aumentó dramáticamente, de aproximadamente $ 20.000 millones en 1990 a $ 120.000 millones una década después.

Facebook Twitter Linkedin

La animosidad compartida hacia la Unión Soviética fue el pegamento que mantuvo unida la relación chino-estadounidense hasta que terminó la Guerra Fría y la Unión Soviética se derrumbó. Foto: iStock.

El comercio bilateral se aceleró aún más con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, que EE. UU. respaldó con la esperanza de que fomentaría el surgimiento de una China más liberal y orientada al mercado. Por un tiempo, esto parecía una apuesta razonable, aunque a largo plazo. Pero durante la última década, bajo la presidencia de Xi Jinping, el papel del gobierno en la economía china creció, los subsidios aumentaron y el robo de propiedad intelectual continuó. La relación económica se volvió cada vez más unilateral, con el déficit comercial bilateral anual de EE. UU. con China.



Del mismo modo, las esperanzas de que el compromiso económico provocaría la liberalización política resultaron inútiles. Bajo Xi, China se ha vuelto más represiva que en cualquier otro momento desde la era de Mao. Además, China se ha vuelto mucho más asertiva en el exterior. Como resultado, se supone que una nueva guerra fría entre EE. UU. y China es inevitable o ya está en marcha. Algunos observadores incluso argumentan que todo el esfuerzo por integrar a China en un orden mundial liderado por EE. UU. fue una fantasía desacertada, una táctica condenada al fracaso que aceleró el surgimiento de un gran rival.



Para colmo de males, la realidad es que lo que comenzó hace 50 años como una cooperación chino-estadounidense contra la Unión Soviética se transformó en una cooperación chino-rusa contra EE. UU. En una reciente declaración conjunta, Rusia respaldó la posición de China sobre el origen del covid-19, así como sobre Taiwán. China devolvió el favor al oponerse a una mayor ampliación de la Otán y, en una concesión adicional a la política rusa hacia Ucrania, no reiteró su principio de política exterior de larga data de no injerencia en los asuntos internos de otros países.



La tendencia al deterioro de las relaciones chino-estadounidenses es peligrosa para el mundo. La creciente rivalidad geopolítica entre EE. UU. y China no solo podría generar un conflicto, sino que también corre el riesgo de impedir la cooperación en desafíos globales.



Hace medio siglo, EE. UU. respondió a la división chino-soviética con una política exterior creativa en diseño y ejecución. El golpe diplomático de Nixon ayudó a asegurar que la Guerra Fría se mantuviera fría. La mejor manera de conmemorar el 50.º aniversario de la apertura a China es elaborando un enfoque igualmente imaginativo para ayudar a revivir la relación. Esto nuevamente reconocería las diferencias entre los sistemas políticos y sociales de los dos países, continuaría afinando su desacuerdo sobre Taiwán, mantendría lazos económicos distintos de los que involucran tecnologías sensibles y fomentaría la cooperación en temas regionales como Afganistán y Corea del Norte, además de abordar los desafíos globales juntos.



No es menos esencial que EE. UU. aborde sus divisiones internas, amplíe su cooperación con aliados europeos y asiáticos para disuadir la agresión china y unirse a pactos comerciales regionales. Las conversaciones periódicas de alto nivel con los líderes chinos son imprescindibles. El objetivo no debe ser transformar China, algo que está más allá de nuestra capacidad, sino influir en su comportamiento. La diplomacia es un instrumento de seguridad nacional que debe usarse.



RICHARD HAAS

Project Syndicate

Nueva York