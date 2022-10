Como si fuera la perfecta recreación de una película de Hollywood, los pasajeros del vuelo 2038 de United Airlines, proveniente de Tampa, entraron en pánico cuando uno de los viajeros se percató de la presencia de una serpiente que transitaba por sus pies en pleno protocolo de aterrizaje en la ciudad de Nueva York.



(Siga leyendo: Colombia y Estados Unidos comenzarán negociaciones sobre eliminación de visa).

La policía y los operadores de la terminal aérea de Newark Liberty activaron los protocolos de emergencia y sacaron de la puerta de embarque el pasado lunes 17 de octubre, “ una serpiente de jardín”, dijeron a ‘CNN’ voceros de las autoridades portuarias, quienes además añadieron que nadie salió herido durante la operación.

Pánico aéreo (Imagen de referencia). Foto: iStock

Un pasajero a bordo le dijo a ‘News 12 The Bronx’, un medio local de Estados Unidos, que "los pasajeros en clase ejecutiva comenzaron a gritar y levantar los pies" mientras el avión avanzaba sobre la pista, una escena de película muy conocida en la cinta ‘Snakes on plane’ (Serpientes a bordo), protagonizada por Samuel L. Jackson.



United Airlines, aerolínea encargada del trayecto, habló con ‘CNN’ y comentó que los miembros de la tripulación solicitaron ayuda inmediata de los organismos de rescate, por lo que hicieron presencia miembros de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, quienes manifestaron que este tipo de serpientes no son venenosas, de manera que no había riesgo para la salud de los pasajeros.



La coyuntura se solucionó con la extracción del animal y los tripulantes pudieron desembarcar del avión normalmente.



(Lea: ¿Por qué la familia de George Floyd demandó al rapero estadounidense Kanye West?).

Imagen de referencia. Foto: iStock

