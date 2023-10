Encontraron una enorme criatura en su casa en Florida y tomaron una acción peligrosa

Florida es un estado peculiar. Ofrece múltiples opciones de diversión y entretenimiento, además de hermosas playas. Pero también se advierte a la población que deben estar atentos ante la posibilidad de encontrarse con animales peligrosos como caimanes o una pitón tal como la que asustó a una pareja que acababa de regresar de vacaciones.

Debido a sus zonas húmedas y pantanosas, Florida cuenta con fauna silvestre que comúnmente convive con los asentamientos humanos. Aunque en algunos casos esto resulta muy peligroso, por lo que siempre es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades al respecto.

Una enorme pitón asusta a pareja de Florida



Un matrimonio de Cape Coral que acababa de regresar de vacaciones se sorprendió al ingresar a su hogar por la noche y encontrar una pitón acechando cerca de su garaje. De acuerdo con el medio WBBH, Kevin Monroe y su esposa, salieron a tirar algo a la basura cuando se encontraron con el animal.

La serpiente resultó ser una enorme pitón birmana. “Estimamos que medía unos 9 pies de largo, estaba un poco enroscada y su cabeza estaba cerca del bote de basura de la cochera y de la puerta. Nunca he visto una serpiente tan grande excepto en un zoológico” dijo el hombre.

De acuerdo con el matrimonio, no habían tenido avistamientos de este tipo de animales desde hace años. Ante la preocupación y por no saber cómo actuar hicieron una serie de llamadas. Sin embargo, debido a la hora, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida no pudo acudir a auxiliarlos. Entonces decidieron recurrir a sus vecinos y en conjunto pudieron atrapar al animal.

“Nos tomó a un par de nosotros arrinconarla y controlarla pero nos encargamos”, dijo Kevin. Comentó que la serpiente se deslizó y utilizó su fuerza para defenderse, “su boca era tan grande como probablemente mi mano abierta”, aun así, al lado de dos vecinos, mataron a la pitón pues, según dijo, eso fue lo que la comisión les indicó.

Las pitones birmanas generan graves impactos en el ecosistema de los Everglades. Foto: MyFWC Florida Fish and Wildlife

Aunque en este caso el incidente no pasó a mayores, el profesor asistente de biología de vida Silvestre de la Universidad Florida Gulf Coast, Andrew Durso, dijo al medio que es probable que comiencen a ver más pitones en el área, esto debido a que las serpientes consideran que los humedales del estado son su hogar, por lo que pidió estar alerta y vigilar a las mascotas. Aunque aclaró que no es una especie que viaje en manada, por lo que los vecinos no deberían esperar encontrarse con otra próximamente.