Encarcelaron a su hijo por orinar en la calle de EE. UU. y ahora exige indemnización

Durante agosto de 2023 en Estados Unidos, un incidente menor llevó a la detención de un niño de diez años. De acuerdo con la madre del infante, Latonya Eason, su hijo fue arrestado luego de que la policía lo descubriera orinando detrás de la puerta de su auto en un estacionamiento en Senatobia, al sur de Memphis. El caso tuvo varias irregularidades, por lo que ahora exige una indemnización millonaria.

Según relató la mujer al New York Post, su hijo de diez años fue arrestado por orinar en público y llevado a la comisaría en donde estuvo retenido en una celda durante entre cuarenta y cinco minutos y una hora. Aunque hizo énfasis en que no fue esposado, ahora la madre está demandando a la ciudad y a varios agentes de policía por US$2'000.000 por daños y perjuicios.

Según el reporte de la policía, el niño inicialmente recibió una advertencia verbal por parte de un oficial cuando lo encontró orinando al lado de su auto mientras su madre se encontraba en un edificio de oficinas cercano. Pero, según asegura Latonya, unos momentos después, cinco oficiales llegaron al lugar y le dijeron que debía ir a la cárcel debido a su comportamiento.

Incluso, posteriormente, un juez ordenó al niño que se presentara cada mes con un oficial de libertad condicional para someterse a pruebas de drogas aleatorias, además de cumplir con un toque de queda. Sin embargo, el menor y su familia se negaron a firmar el acuerdo y el caso finalmente fue desestimado.

Madre exige US$2'000.000 para reparar el daño por la detención de su hijo en Estados Unidos

Aunque más tarde se concluyó que el arresto había sido un error por parte de los agentes, y el departamento de policía admitió que la manera en la que trataron al niño violó sus derechos y las políticas establecidas, ya que incluso al menos un oficial fue despedido tras esta acción, la madre exige una indemnización.

Latonya Eason afirma que, Quantavious, el niño detenido quien ahora tiene once años, sufrió lesiones físicas y psicológicas debido al incidente, y que a pesar de que los cargos finalmente fueron desestimados, continúa sufriendo vergüenza, acoso, trastorno de estrés postraumático, shock y otras lesiones físicas, emocionales y traumatizantes, argumenta en la demanda interpuesta en contra del jefe de policía Richard Chandler, el ex oficial Zachary Jenkins y cuatro agentes más que no fueron identificados.

La madre asegura que su hijo sufre de estrés postramático. Foto: Facebook Latonya Eason

La madre afirma que cada vez que Quantavious se encuentra cerca de algún agente de policía comienza a temblar debido a que se encuentra asustado, por lo que su demanda no solo busca justicia, sino que los oficiales hagan una rendición de cuentas y que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse en contra de otro niño. En el reclamo también asegura que es muy probable que el racismo haya sido una de las razones por las que su hijo fue detenido.