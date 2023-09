El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este martes en la Asamblea General de la ONU a Rusia de perpetrar un “genocidio” y de utilizar los alimentos y la energía como arma, en un discurso en el que advirtió a los países en desarrollo de lo mucho que tienen que ganar con una victoria de Kiev.



Zelenski, vestido con su habitual uniforme verde oliva, reiteró una invitación a los líderes mundiales para sumarse a una “Cumbre para la Paz” y poner fin a la guerra de agresión, un tema que fue eje durante el primer día de sesiones del órgano multilateral.

“Por primera vez en la historia moderna, tenemos la oportunidad de poner fin a la agresión en los términos de la nación atacada”, dijo Zelenski en un discurso recibido con aplausos encabezados por las naciones occidentales, pero con muchos asientos vacíos.



Asimismo, el líder ucraniano acusó a Vladimir Putin de perpetrar “un genocidio” con la deportación de niños ucranianos a Rusia, donde “se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias. Y esto es claramente un genocidio”, zanjó. Zelenski también afirmó que no se puede permitir que Rusia –miembro permanente del Consejo de Seguridad– posea armas nucleares.



Durante la cita de la Asamblea General, el presidente estadounidense Joe Biden, utilizando el mismo mensaje que Zelenski, dejó claro que seguirá del lado ucraniano. “Rusia cree que el mundo se va a cansar y le van a dejar destruir Ucrania sin consecuencias”, dijo Biden, antes de advertir que si “dejamos que Ucrania sea desmembrada” a otros países les puede ocurrir lo mismo.



Ucrania siempre ha encontrado en la Asamblea General un gran apoyo, con la aprobación por amplia mayoría de varias resoluciones, ante la imposibilidad de hacerlo en el Consejo de Seguridad por el veto de Rusia, uno de los cinco miembros permanentes.



Pero en un mundo fragmentado y acosado por los conflictos en varias partes del mundo (la pandemia, el cambio climático, migración, pobreza, desigualdad o carestía de la vida) muchos países en desarrollo quieren pasar página de la guerra de Ucrania y abogan por una paz negociada.



Uno de ellos fue el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien abogó por el “diálogo” para resolver el conflicto de Ucrania que muestra la “incapacidad colectiva para hacer aplicar los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.



“No subestimamos las dificultades para alcanzar la paz”, dijo Lula, pero “ninguna solución será duradera sin diálogo”, advirtió, antes de recordar que es necesario “crear espacio para las negociaciones”.



En esa misma línea se pronunció el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien hizo un llamamiento ante la Asamblea para “superar” las divisiones provocadas por la guerra que dificultan el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. El jefe de Estado sudafricano opinó que “todos los esfuerzos” de la comunidad internacional deberían estar enfocados en los objetivos de la Agenda 2030, en lugar de la guerra.



El mismo día que se produjeron estas declaraciones, las autoridades ucranianas anunciaron que al menos seis voluntarios civiles murieron en Kupiansk, a causa de un bombardeo ruso, cuando ayudaban a evacuar a residentes de la zona.

Las otras crisis

Lo cierto es que Ucrania es una de las múltiples crisis, pues muchas se han agravado en el último año y medio de conflicto, en un mundo cada vez más multipolar y desigual.



De hecho, en otro frente de conflicto abierto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo en Naciones Unidas que en el conflicto de Nagorno-Karabaj, que se ha reavivado tras tres años de relativa calma, Turquía “nunca aceptará” otra solución que no sea la de la pertenencia a Azerbaiyán de ese enclave poblado de armenios.



Para el presidente turco, “todo el mundo tiene derecho a coexistir en suelo azerí, incluidos los armenios, y ese es nuestro objetivo principal”, y abogó por un acuerdo de paz entre los dos contendientes que garantice la apertura del corredor de Lachin, que conecta Armenia con Nagorno-Karabaj y que lleva nueve meses bloqueado por Azerbaiyán.



Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió “determinación” a los líderes y “espíritu de Estado” y no “juegos y bloqueos” para mejorar la vida de los más vulnerables del planeta.



Y es que la catástrofe de la ciudad libia de Derna, donde han muerto miles de personas por las inundaciones, es una “triste instantánea” de un mundo acechado por las injusticias y la “incapacidad de hacer frente” a las “crisis existenciales” que vive el planeta. Para ello, pidió una reforma de las instituciones multilaterales que reflejen la actualidad y la complejidad del siglo XXI.



“No podemos abordar eficazmente los problemas tal como son si las instituciones no reflejan el mundo tal como es”, dijo.

