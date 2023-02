El ejército de Estados Unidos derribó el sábado un globo chino frente a la costa este del país, informaron medios de comunicación, horas después de que el presidente Joe Biden prometió "ocuparse" del presunto dispositivo de espionaje



(Lea aquí: La incursión de globo espía que tensó aún más relaciones entre EE. UU. y China)



De hecho, señalan medios locales, los restos del aparato cayeron sobre el mar y están siendo recogidos por las autoridades estadounidenses. Varios testigos citados por medios aseguran que han visto cómo el globo era derribado.



(Vea también: Globos de vigilancia: cómo son y por qué algunos países los usan para espiar)

Estados Unidos derriba sobre el Atlántico el globo “espía” chino que sobrevolaba su territorio. Previamente, la Autoridad Federal de Aviación había ordenado la suspensión del tráfico aéreo en tres aeropuertos en la zona costera. #ChineseSpyBalloon #USA| pic.twitter.com/hXj36N1JFh — Carlos Quiñones (@sabio28) February 4, 2023

Según el testimonio proporcionado a CNN por un fotógrafo local que avistó lo sucedido, varios aviones sobrevolaron la zona y "un misil o un artefacto similar" impactó contra el globo.



El anuncio se conoce también luego de que el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, advirtió este viernes que sobre América Latina también sobrevuela otra aeronave de estas mismas características.



La incursión del globo llevó al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a suspender este viernes una gira que estaba programada para este domingo en Pekín.

Los antecedentes de la controversia

En medio de la controversia, tres aeropuertos de Estados Unidos fueron cerrados el sábado por "motivos de seguridad nacional", en medio de la polémica suscitada por un presunto globo espía chino en los cielos, informaron las autoridades.



Las llegadas y salidas se detuvieron en tres aeropuertos de los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte "para apoyar al Departamento de Defensa en un esfuerzo de seguridad nacional", dijo la Administración Federal de Aviación (FAA) a la AFP en un comunicado.



El hallazgo de estos dos aparatos que Washington asegura son de vigilancia, tensa las ya de por sí difíciles relaciones entre las dos principales potencias del mundo que estaban tratando de acercar nuevamente posiciones.



La visita de Blinken a China habría sido la primera de un secretario de Estado estadounidense desde octubre de 2018, lo que indicaría un deshielo tras la fricción bajo el expresidente republicano Donald Trump.



Y si bien Blinken dijo que iban a seguir manteniendo abiertos los canales de comunicación, también agregó que “la prioridad ahora es garantizar que este dispositivo espía abandone nuestro espacio aéreo”.



Por su parte, Pekín negó que se trate de un dispositivo diseñado para el espionaje. La Cancillería china aseguró que se trata de un globo para el monitoreo meteorológico que se desvió de su trayectoria y expresó “pesar” por una intrusión “involuntaria”.



Sin embargo, el jefe de la cartera diplomática china, Wang Yi, dijo que “algunos políticos y medios en Estados Unidos usaron el incidente como pretexto para atacar y difamar a China”.



Pero el Pentágono sostiene que no tiene dudas sobre el origen chino de la aeronave y su uso con fines de espionaje.

Según el pentágono, el globo parecía estar vigilando emplazamientos altamente sensibles de armas nucleares. Foto: AFP

Según medios estadounidenses, el globo sobrevoló las Islas Aleutianas, en el norte del Océano Pacífico, y Canadá antes de entrar en el espacio aéreo de Estados Unidos hace unos dos días. Concretamente sobrevoló el estado de Montana, que alberga instalaciones de misiles nucleares, donde se movilizaron aviones de combate que se le acercaron, según informó un funcionario del Pentágono que pidió el anonimato.



La misma fuente agregó que se decidió no derribarlo por los riesgos que suponen los posibles restos para las personas en tierra, y consideró “limitada” la capacidad del dispositivo para recopilar información. Sin embargo, cuando la aeronave entró al Atlántico, las autoridades decidieron derribarlo.



Lo cierto es que sobre el globo que sobrevuela América Latina no hay mayor información. El Pentágono solo advirtió sobre su presencia y, hasta el cierre de esta nota, China no había ni rechazado ni confirmado esto.



Sin embargo, el diario La Nación de Costa Rica justo había publicado este viernes un artículo sobre un objeto volador blanco, que parecía un globo aerostático, y que había sido avistado sobre el país latinoamericano.

¿Cómo funcionan estos globos?

En todo caso, expertos en seguridad han advertido que estos dos globos que sobrevuelan América pueden estar guiados por tecnología avanzada de inteligencia artificial, señaló el experto William Kim a la agencia AFP.



Kim, especialista en globos de vigilancia del grupo Marathon Initiative en Washington, explicó que estas son poderosas herramientas de vigilancia difíciles de derribar.

En diálogo con esa agencia, el experto acotó que con el progreso de la inteligencia artificial (IA) ahora es posible que un globo se dirija simplemente cambiando la altitud para llegar a un punto adecuado y encontrar un viento que lo empuje hacia el destino deseado.



Antes había que dirigirlo desde el suelo con un cable o bien “lanzarlo e iba donde el viento lo llevara”, indicó Kim. “Lo que ha pasado muy recientemente con el avance de la IA es que ahora podemos tener un globo (...) que ni siquiera necesita su propio medio de propulsión. Simplemente controlando la altitud, se puede controlar su dirección”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: AFP

De acuerdo con el analista, estos globos presentan numerosas ventajas, como por ejemplo su capacidad para escapar a radares. “Están hechos de materiales que no reflejan la luz, no son de metal. Entonces, aunque pueden ser bastante grandes (...), detectarlos resulta difícil”. Si son lo suficientemente pequeños, los dispositivos de espionaje y la carga útil pueden incluso pasar desapercibidos.



Los globos también tienen la ventaja de poder mantener una posición estacionaria sobre un objetivo a monitorear, a diferencia de los satélites espía, que deben permanecer en órbita. “Pueden sobrevolar una misma posición durante meses”, apuntó el experto.



Sobre si en efecto el globo llegó a territorio estadounidense por accidente, Kim apuntó que es una “posibilidad real”. De hecho, el globo chino podría haber sido enviado al principio para recopilar datos fuera de las fronteras estadounidenses o mucho más arriba, antes de presentar una falla.



“Estos globos no siempre funcionan a la perfección”, dijo, y señaló que el dispositivo chino voló a unos 46.000 pies del suelo (unos 14 kilómetros), frente a los 65.000 a 100.00 (20 a 30,5 km) habituales para este tipo de herramienta.

¿Por qué derribar estos globos es una tarea compleja?

Derribar este tipo de dispositivos no es tan fácil como parece, advirtió Kim.



“Estos globos funcionan con helio (...), no se puede simplemente dispararles para que se prendan fuego” como un dirigible, explicó el especialista. “Estas no son cosas que explotan o revientan”, añadió. El experto recordó que en 1998 la Fuerza Aérea Canadiense envió un avión de combate F-18 para intentar derribar un globo meteorológico considerado hostil.



“Lo acribillaron con unas mil municiones de 20 milímetros, y aun así tardó unos seis días en bajar”. Para Kim, no es para nada obvio que los misiles tierra-aire funcionen contra este tipo de globos. De hecho, sus sistemas de guía están diseñados para rastrear objetivos rápidos.



Pero el hecho de que el globo pasara sobre Montana, que alberga instalaciones de misiles nucleares, información de alto valor para Estados Unidos, fue un llamado de alerta para las autoridades.



De hecho, medios locales estadounidenses aseguran que el uso de estos artefactos suele ser común y la mayoría de estos episodios se pasan por alto y nunca trascienden a la opinión pública. Sin embargo, el hecho de que entrara a territorio continental estadounidense prendió las alarmas.



Aunque este episodio no se espera que termine en un agravamiento de las relaciones, toda esta novela de espionaje es un capítulo más en las tensiones que mantienen Washington y Pekín.



Además, para periódicos como The New York Times, este episodio también le añadirá combustible a la oposición republicana y se le convierte en otro dolor de cabeza al presidente demócrata, Joe Biden.



Desde ya, la oposición estadounidense exige acciones contundentes para salvaguardar la seguridad del país.



Por ahora, un modelo meteorológico de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica proyectaba que el globo que sobrevuela territorio estadounidense abandonará el país entre la noche de ayer y la de hoy.



Dos funcionarios de defensa estadounidenses explicaron a CNN que se espera que el globo llegue a la costa este y luego se interne en el mar en el sureste, cerca de las Carolinas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO