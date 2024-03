¿En venta? La foto de un auto de la policía en Florida que causó confusión

un bromista había colocado un letrero de "se vende" en una de las patrullas. Aunque el trabajo de los agentes de policía suele ser estresante , debido a que tienen que involucrarse en difíciles casos de crímenes y otras infracciones, en ocasiones hay tiempo para el humor, y la Oficina del Sheriff del condado de Charlotte, en Florida, compartió a través de sus redes sociales que

Ford blanco que utilizan los agentes como patrullas con un letrero tal como si se encontrara en venta. En su perfil, bromearon diciéndose decepcionados ante el mínimo interés por ese "hermoso vehículo". La oficina del alguacil de Florida público una imagen en la que se puede ver eltal como si se encontrara en venta. En su perfil, bromearon diciéndose decepcionados ante el mínimo interés por ese "hermoso vehículo".

“Un poco decepcionado por el mínimo interés en este hermoso vehículo. A pesar de su alto kilometraje y sus horas de inactividad, a este bebé le queda mucha vida y muchas historias que contar... Este auto ha pasado por todo y continúa adelante”, escribió la oficina del sheriff.

El humor estuvo presente a lo largo de toda la publicación y permitió un momento de distensión en un perfil que suele publicar noticias serias y búsquedas. "Claro, el espacio para las piernas en la parte trasera es mínimo y los asientos traseros no son tan cómodos, ¡pero los verdaderos amigos se sientan delante de todos modos!", se lee al lado de la fotografía.

La imagen de la patrulla fue compartida en Facebook. Foto:Facebook Charlotte County Sheriff's Office

La policía de Florida bromeó, pero lanzó una advertencia a quien colocó el letrero en la patrulla

Los usuarios de Facebook halagaron a los oficiales por haber compartido la imagen en el perfil y reírse de la broma que les habían jugado. Muchos comentaron que les alegraba que hubieran tomado la colocación del letrero de "se vende" con sentido del humor y que, además, lo hayan hecho viral siguiendo con la diversión.

Por supuesto, la patrulla en realidad no está a la venta, únicamente hicieron una burla, ya que les pareció divertido que alguien hubiera colocado el anuncio en el auto. No obstante, en la publicación también aprovecharon para lanzar una advertencia diciendo que si bien les pareció gracioso, preferían que las personas respeten los vehículos oficiales. "Nos encantó que alguien haya puesto el cartel de 'Se vende' en el parabrisas, aunque realmente preferiríamos que no se metieran con nuestros vehículos. ¡Que tengan un buen lunes!", finalizó la publicación en la cuenta Charlotte County Sheriff's Office.