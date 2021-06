¿En qué consiste el 'racismo climático' de Estados Unidos?

Un estudio publicado en la revista Nature Communications asegura que, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, las 'personas de color' padecen el doble del impacto de las altas temperaturas en comparación a las personas blancas no hispanas.



Esta diferencia, según los autores del estudio, surge del racismo histórico y la segregación, pues esa población, en general, vive en áreas con menos espacios verdes y más edificio y vías de transporte, lo que recrudecería el efecto del aumento en las temperaturas y del cambio climático.

La investigación, titulada 'Exposición desproporcionada a la intensidad de las islas de calor urbano en las principales ciudades de EE. UU.', dio una mirada más amplia sobre los vecindarios más calurosos de ese país y a las personas que viven en estos.



Lo hizo a través de la figura de las 'islas de calor urbano', un tecnicismo que se refiere al efecto que ejerce la infraestructura de las ciudades sobre sus temperaturas.



Las edificaciones atraen y conservan el calor, de manera que tanto los días como las noches en grandes áreas urbanas suele ser más cálidos que en áreas circundantes. Sin embargo, dentro de las ciudades hay diferencias. Las zonas con más árboles y áreas verdes son notablemente más frescas que aquellas con gran densidad de viviendas, comercios o industrias.



¿Pero entonces por qué se habla de racismo?



Pues bien, los autores de este estudio usaron datos satelitales de temperatura combinados con información demográfica del censo de Estados Unidos. Así encontraron, por ejemplo, que las personas de color, en promedio, viven en áreas con temperaturas diurnas de verano mucho más altas que las personas blancas no hispanas.



Cabe aclara que, para los objetivos de esta investigación, se usó el término 'personas de color' para hablar de las personas afroamericanas, hispanas y cualquiera que no se identifique solo como blanca.



El estudio determinó que en 169 de las 175 áreas urbanizadas más grandes de Estados Unidos continental estudiadas las personas de color sufren en verano impactos de calor mucho mayores.



"Los residentes negros tienen la exposición promedio más alta, para un promedio general de 3.12 °C a 2.67 °C. Los hispanos experimentan el segundo nivel más alto, con 2.70 °C a 2.64 °C. Los blancos no hispanos tienen la exposición más baja en cada zona climática, con un promedio general de 1,47 °C con 2,60 °C", concluyó la investigación.



Angel Hsu, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill y autora principal del estudio, manifestó que estos resultados "ayudan a proporcionar evidencia más cuantitativa de que existe el racismo climático, el racismo ambiental" y que "no se trata solo de un incidente aislado sino de un fenómeno generalizado en Estados Unidos".



El estudio va más allá y añade que sus conclusiones son alarmantes si se tiene en cuenta que, en plena crisis mundial por el cambio climático, la exposición al calor, además de conducir a un aumento de la mortalidad, está relacionada con diversidad de impactos, como insolación, golpes de calor, pérdida de productividad en el trabajo y problemas de aprendizaje.

*Con información de la BBC