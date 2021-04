En imágenes: hombre fue de compras y su carro se infestó con abejas 

Medios locales en Estados Unidos informaron que un hombre de Las Cruces, Nuevo México, regresó a su carro después de ir de compras, solo para descubrir que su automóvil había sido invadido por un enjambre de 15.000 abejas.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Las Cruces respondieron a la escena y describieron que encontraron un "enjambre de abejas" dentro del automóvil.



"Él nos llamó al 911 porque no sabía qué hacer", dijo Jesse Johnson, bombero y paramédico del Departamento de Bomberos de Las Cruces, al New York Times.



Los bomberos de Las Cruces llamaron a Johnson, quien estaba fuera de servicio pero es apicultor en su tiempo libre, para que ayudara a despejar a las abejas de la escena.



"Haré cualquier cosa para evitar que la gente mate a las abejas", le dijo al Times, y agregó que llegó a la escena con un kit de colmena, aceite de limoncillo, guantes y vestimenta adecuada, herramientas adecuadas para el oficio, según la publicación de Facebook.



Las fotos del departamento de bomberos muestran a miles de abejas, de hecho unas 15.000, pululando alrededor del coche mientras Johnson las carga en cajas de colmena. La colonia ahora vive en su propiedad.



El equipo de bomberos "estuvo en la escena durante casi dos horas mientras las abejas fueron retiradas y realojadas", dijo la publicación de Facebook. Un guardia de seguridad en Albertsons fue picado y es posible que algunos clientes hayan tenido encuentros cercanos, pero no se reportaron heridos importantes.



"Afortunadamente, cuando las abejas pululan, son bastante dóciles", dijo Johnson al Times. “No tienen un hogar que proteger ni por un momento. Es mucho más intimidante que peligroso".



El Departamento de Bomberos de Las Cruces no suele eliminar los enjambres de abejas, pero "para mitigar el peligro a media tarde del gran enjambre presentado en un área de tráfico relativamente alto, los bomberos determinaron que el mejor remedio era retirar el enjambre y reubicarlo rápidamente", dijeron.



Los expertos le dijeron a The Washington Post que era muy poco probable que las abejas eligieran el automóvil, en este caso, como su nuevo sitio para anidar, y si las abejas se hubieran quedado solas, probablemente se habrían reubicado en unas pocas horas o días.



