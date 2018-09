Así es la insólita rumba para 'celebrar' la llegada de Florence

A medida que el huracán Florence avanza hacia la costa este de Estados Unidos, millones de personas están evacuando, tapan las ventanas de sus casas y acumulan agua. Pero otros están pidiendo pizza, cerveza y vodka para las "fiestas de huracán", una tradición en áreas propensas a tormentas que ayuda a salir de la tempestad con estilo.

"Manténgase alerta, manténgase a salvo, beba buena cerveza", dice un letrero afuera de un bar en Wilmington, Carolina del Norte, en el camino de la tormenta que se aproxima. "Florence odia la cerveza local", dice otro.



La mayoría de los bares en el centro histórico de la ciudad permanecieron abiertos la noche del miércoles, bastante después de que la mayoría de las otras tiendas y negocios habían bajado las persianas y evacuado a sus empleados. "La gente no tiene que trabajar al día siguiente debido al huracán. Entonces piensan: 'Diablos, ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos un día libre. íEmborrachémonos!'", dijo Jordan Berry, el camarero de Cape Fear Wine and Beer, un negocio local donde la programación deportiva había sido reemplazada por meteorólogos en las pantallas de televisión que cuelgan de las paredes del bar.



Las reglas de las fiestas de huracanes, que ayudan a calmar el miedo y aliviar el aburrimiento durante los largos encierros, son simples. "Antes del huracán, bebes. Durante el huracán, bebes. Después del huracán, bebes y lloras", dijo Margot Stevens, disfrutando de una bebida en el bar, a solo una cuadra del río Cape Fear. "No hay nada que puedas hacer para detenerlo, así que si tienes que morir, muere feliz", dijo.

Bañera de hidromasaje, pizza, drogas y vodka

Algunos bares se enorgullecen de mantenerse abiertos sin importar cuán fuertes sean los vientos y las lluvias afuera, pero Florence, que se espera sea el huracán más poderoso en décadas, está demostrando ser demasiado peligroso.



Cape Fear Wine and Beer debía cerrar sus puertas cuando llegara la tormenta a Wilmington, un pintoresco pueblo justo en la costa. Se espera que Florence, que tocará tierra el jueves por la tarde a lo largo de la costa de Carolina del Norte y del Sur, sea devastadora.



A pesar de que se ha debilitado, todavía conlleva el alto riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas. Los residentes de Wilmington que aún no habían huido estaban haciendo sus preparativos. Aaron Yates, como muchos otros, dijo que haría una fiesta en casa mientras Florence golpea la costa.

"Hubo más mensajes en Facebook acerca de que la licorería se cerraría temprano que advertencias sobre el huracán", bromeó. Carla Mahaffee dijo que estaría sobrellevando la tormenta con amigos, como lo hacen durante todos los huracanes. "Bañera de hidromasaje, pizza, drogas y vodka", es su rutina establecida, dijo.



"Los huracanes pueden ser aburridos. Para acabar con el aburrimiento, podemos terminar en la azotea jugando a ser 'reporteros' que luchan contra los elementos que vuelan y con micrófonos falsos", dijo.



"Ves a la gente corriendo hacia la calle justo en el medio, completamente apagada", dijo Berry, el barman tatuado de Cape Fear Wine and Beer. "La gente pasa por mucho estrés debido a lo que podría pasar a su propiedad, su lugar de trabajo, sus vehículos. La gente está descargándose de la única manera que puede", dijo, sirviendo un vaso de cerveza artesanal local llamado, apropiadamente, Rayo Tropical.



AFP