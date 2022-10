En un foro organizado en Washington, exembajadores de Estados Unidos en Colombia y México al igual que otro experto criticaron la postura que ha tomado el presidente Gustavo Petro en la lucha contra las drogas.



(Vea también: ¿Qué tan viable es la propuesta de eliminar la visa para colombianos en EE. UU.?)



El evento fue organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) y asistieron la ex embajadora en Colombia Anne Patterson (2000-2003; el exembajador en México, Earl Wayne (2011-2015); el almirante Álvaro Echandía (r) y Daniel Runde, vicepresidente de este centro de pensamiento.



(Lea aquí: Gustavo Petro abre una vía inédita en la guerra contra las drogas)

Patterson comenzó por hacer una firme defensa del Plan Colombia, la estrategia antidrogas que ambos países implementaron y que Petro ha calificado como parte del foque fallido en la guerra contra las drogas.



"A veces se nos olvida cómo estaban las cosas del mal en Colombia antes del plan, un estado casi fracasado, sitiado por narcotráfico y guerrillas. Se cometieron errores, pero hay cosas que funcionaron y fueron exitosas como la profesionalización de las fuerzas armadas, el fortalecimiento del aparato judicial y muchas otras", dijo la exfuncionaria, que hoy trabaja como subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Próximo.



Según Patterson, los llamados a un cambio en la dirección actual son entendibles, pues existe frustración en EE. UU., por el elevado número de muertes por sobredosis, y en Latino América por la violencia que persiste.

A veces se nos olvida cómo estaban las cosas del mal en Colombia antes del plan, un estado casi fracasado, sitiado por narcotráfico y guerrillas. FACEBOOK

TWITTER

Esa frustración, dijo Patterson, ha dado pie a la "equivocada" tendencia que ahora propone la legalización.



"Con esto hay que tener paciencia estratégica y persistencia", afirmó la funcionaria que defendió a su vez el mecanismo de extradición como herramienta para combatir el narcotráfico.



Wayne coincidió en que la lucha contra las drogas no siempre ha dado los mejores resultados y que es necesario reevaluar y mejorar.



"Pero eso no quiere decir abandonar. Es cierto que hay que atacar las raíces del problema. Hay mucha gente pobre en zonas donde no hay estado. Así mismo hay que hacer más para reducir el consumo. Pero esas son metas a largo plazo. En el plazo inmediato hay que enfrentar la violencia que generan estos carteles a través la aplicación de la ley, la lucha contra la impunidad y otras herramientas", afirmó Wayne, hoy con el Woodrow Wilson Center.



Para Echandía en el debate actual hay una gran equivocación cuando se define el problema solo desde la perspectiva de la guerra contra las drogas con efectos sociales.



"Este es un tema de seguridad nacional y debe incluir tanto la aplicación de la ley como la asistencia económica. Decir que fracaso es un error. Hemos ganado muchas batallas y hemos perdido otras pero la guerra no se ha perdido", dijo el Almirante.



Según Echandía, EE. UU. se debería concentrar en los tema en que coincide con Petro -interdicción marítima, e inteligencia- y luego negociar en los que no, como erradicación e interdicción.



El Almirante afirmó, a su vez, que el nuevo gobierno parece haber comenzado a suavizar su discurso en este tema frente a lo que dijo cuando estaba en campaña. Algo en lo que coincidió Patterson: "hablan de no extradición pero siguen extraditando", dijo la exembajadora.



Runde, por su parte, se mostró muy preocupado por el debilitamiento del consenso global frente a las drogas ilícitas.



"La ausencia de una victoria contundente crea la narrativa falsa de que entonces hay que legalizar. Este falso argumento debe ser rechazado firmemente…La corrupción o la proliferación de armas masivas de destrucción son flagelos que siguen pero no por eso dejamos de combatirlos. Y lo mismo se puede decir de las drogas", subraya este analista.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68