En EE. UU. cada vez más personas ven en la violencia una salida para ‘salvar’ a su país

Con cada año que pasa, más y más estadounidenses, especialmente miembros del Partido Republicano, están convencidos de que tendrán que recurrir a la violencia para salvar al país. Eso es, al menos, lo que concluye una nueva encuesta realizada por el Public Religion Research Institute (PRRI) y el Brookings Institution.





El resultado resulta temerario a la luz de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, cuando una turba de trumpistas se tomó el Capitolio a la fuerza e intentó detener la certificación del triunfo de Joe Biden en las presidenciales y porque llega en la antesala de las elecciones del año entrante cuando el actual mandatario volvería a enfrentar a Donald Trump en esos comicios si este resulta electo en las primarias como candidato del partido.

Según el sondeo, casi un cuarto de la población, el 23 por ciento, opina que el país está tan mal que “verdaderos patriotas” tendrán que recurrir tarde o temprano a la violencia para “salvar al país”.



Se trata de un considerable incremento con los resultados obtenidos en el 2021, cuando solo un 15 por ciento se mostraba dispuesto a usar la violencia para imponerse políticamente a sus rivales.

Y de acuerdo con los investigadores que adelantaron el estudio, es la primera vez en la historia de sus mediciones que ese número supera el 20 por ciento.



Cabe recordar que Biden derrotó a Trump por más de 8 millones de votos en el conteo popular y le sacó 74 asientos ante el Colegio Electoral, que es quien elige al presidente.

Seis estados donde Trump perdió (Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, Nevada y Pensilvania) realizaron múltiples recuentos que confirmaron el triunfo legítimo de Biden.



El expresidente elevó, además, más de 40 demandas ante cortes del país, incluida la Corte Suprema, alegando un supuesto fraude.

De hecho, el expresidente enfrenta dos procesos criminales por intentar revertir los resultados de las elecciones en Georgia y propiciar la toma del Capitolio.



Esta semana se confirmó que ya cuatro de sus abogados en ese esfuerzo se declararon culpables por participar en una estrategia para desconocer el voto popular y mentirle al público sobre el resultado de las elecciones.



Un quinto, su jefe de gabinete Mark Meadows, aceptó colaborar con la justicia a cambio de inmunidad y ahora dice que a Trump se le informó desde el comienzo que había perdido las elecciones de manera legítima, pero insistió en llevar su mentira hasta las últimas consecuencias.



Pero el tema ha seguido consumiendo a los simpatizantes de Trump, que insisten en el robo electoral. A tal punto que la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, acaba de elegir como su presidente al arquitecto del esfuerzo legislativo para frenar la certificación del triunfo de Biden.



Según la encuesta, un tercio de los republicanos apoyaría la violencia para “rescatar al país”. Entre los independientes y demócratas, esa idea la comparte el 22 por ciento y 13 por ciento, respectivamente.Y ese número, dicen los investigadores, se triplica si solo se considera a los republicanos que tienen una imagen favorable de Trump.

Para Robert Jones, presidente del PRRI y uno de los autores del informe, las opiniones sobre violencia política son un síntoma de la polarización extrema que caracteriza al país en la actualidad.



Además, dice, serían también un efecto indirecto de la toma del pasado 6 de enero.

“La temperatura está por la nubes y creo que para mucha gente las líneas rojas se borraron con ese evento. Tuvimos, de paso, la primera transferencia de poder no pacífica de la historia y eso es algo que todavía resuena”, afirma Jones recordando que Trump nunca reconoció su derrota y no participó en la ceremonia habitual de transferencia de mando que caracteriza a la democracia en EE. UU.



La misma encuesta revela, de paso, que el 75 por ciento de los estadounidenses –otra cifra histórica– cree que la democracia en el país está amenazada y se pondrá a prueba en las elecciones de noviembre del año entrante.



Tal es la desazón que sienten los estadounidenses que un número considerable de ellos, el 38 por ciento, opina hoy que estarían de acuerdo con elegir a un líder de tendencia autoritaria dispuesto a romper algunas reglas y suprimir derechos si con eso el país se vuelve a encarrilar.



Si bien el 59 por ciento no está de acuerdo, la cifra de los que votarían por el autoritarismo como alternativa política también ha venido creciendo. De hecho,

Como con otros valores en la encuesta, los republicanos son los más proclives a respaldar la mano dura. Según la muestra, casi la mitad o el 48 por ciento apoyaría este tipo de liderazgo comparado con un 29 por ciento de los demócratas y 38 por ciento de los independientes.



Pero cuando se mira esta tendencia desde la óptica de la afiliación religiosa o raza, hay un dato que salta a la vista: entre todos los grupos, son los hispanos católicos los que más se muestran de acuerdo con las tendencia al autoritarismo.

Donde sí no hay tantas divisiones partidistas, o por lo menos no tan profundas, es frente a la dirección actual del país. En promedio el 77 por ciento de los estadounidenses que fueron consultados en este estudio afirman que el país avanza por el camino equivocado.



Al menos un 90 por ciento de los republicanos lo cree, pero también un 59 por ciento de los demócratas y un 81 por ciento de los independientes.



Además, el 55 por ciento cree que la calidad de vida y la cultura estadounidense se ha deteriorado en los últimos 50 años.



Y hay otro dato que preocupa a los autores. Según el estudio, cada vez más estadounidenses creen en teoría de conspiración, especialmente las que propaga QAnon, una organización que cree, entre otras cosas, que el Departamento de Estado está encabezado por una secta satánica de pedófilos que se alimenta con la sangre de menores.



Hoy, el 23 por ciento del país dice respaldar las ideas de QAnon comparado con el 14 por ciento en el 2021.



Mirando por agrupaciones políticas, más del doble de los republicanos (en relación con los demócratas) dijo respaldar esta organización.



En su conjunto, los resultados apuntan a un deterioro general de la confianza en las instituciones y plantean serias preguntas para la administración Biden, que, por estar en el poder, podría pagar las consecuencias. Algo que también se ve desde ya en el sondeo, pues solo un 40 por ciento de los estadounidenses apoya su gestión.



Y si bien hay una multitud de temas que preocupan a los estadounidenses, el que más trasnocha a la mayoría es el de la creciente inflación: cerca 65 por ciento del país está alarmado por los crecientes costos de la vivienda, alimentos y otras cosas del diario vivir.



Pero hay un dato que habla por sí solo de la creciente polarización y las profundas divisiones que hoy amenazan al país.



Mientras el 82 por ciento de los republicanos cree que al Partido Demócrata se lo llevó el “socialismo”, un 86 por ciento de ellos opina que sus rivales son racistas.



Si bien los autores del estudio no se adentran en las causas profundas que estarían tras esta profunda brecha que hoy divide a los estadounidenses, sí mencionan el deterioro de la clase media, el ascenso de las redes sociales y el surgimiento de voces populistas como posibles razones.



Pero lo que sí adelantan es que el ambiente está caldeado al extremo y podría hacer nuevamente explosión durante un año electoral en el que estarán en juego la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso estadounidense.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON