Biden y su batalla por la democracia de Estados Unidos

La democracia de Estados Unidos está enfrentando su amenaza más seria desde la Guerra Civil. No solo por las secuelas que dejó la toma del Capitolio del pasado 6 enero cuando una turba trumpista intentó impedir la certificación de la victoria de Joe Biden, sino por los pasos que vienen tomando los republicanos desde entonces para modificar las normas electorales y restringir el voto en muchos estados del país.



Ese será el eje del discurso que pronunciará este martes el mandatario demócrata desde Filadelfia, una ciudad emblemática por haber sido la sede donde se firmaron los documentos de Independencia y la Constitución.



De acuerdo con la Casa Blanca, Biden hará hincapié en que lo que se está presentando es un asalto contra uno de los derechos más básicos -el voto- a través de restricciones que son autoritarias y anti estadounidenses.



"Estamos hablando de un derecho fundamental que está siendo limitado", dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca.



Desde enero, los republicanos han movido más de 500 leyes utilizando las mayorías legislativas con las que cuentan en algunos estados. Las modificaciones o restricciones son de todo tipo.



Desde limitar el voto por correo y elevar estándares de identificación a eliminar puestos de votación en zonas densamente pobladas y prohibir que se les entregue agua o comida a personas que hacen cola para depositar un sufragio.



Los republicanos han justificado las modificaciones alegando que su intención es prevenir el fraude y citan las pasadas elecciones como ejemplo. Un argumento insólito pues el año pasado los abogados de Trump elevaron decenas de demandas ante las cortes del país y todas fueron desechadas por falta de mérito.

De hecho, no hay un solo caso de fraude que haya sido demostrado y la mayoría de las acusaciones fueron catalogadas como "ridículas" por jueces conservadores y liberales. Los mismos funcionarios nombrados por Trump para vigilar el proceso electoral declararon que las elecciones del 2020 habían sido las más transparentes y seguras de toda la historia.



Es más. Muchos de los abogados que llevaron ante las cortes las demandas de Trump hoy enfrentan posibles sanciones por su falta de ética y propagación de mentiras.



Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que operó como cabeza de ese esfuerzo ya fue sancionado en Nueva York y Washington y su licencia para practicar leyes está suspendida. Enfrenta, además, millonarias demandas por difamación que van por buen camino.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Foto: Reuters / Jim Bourg

Esta semana un juez federal en Michigan, que evalúa posibles castigos para los abogados del presidente que intentaron anular las elecciones en ese estado, catalogó sus demandas como fantasiosas y carentes de todo rigor.



Y hay varios casos criminales en curso que buscan determinar todo lo contrario: si Trump o autoridades federales en varios estados intentaron alterar los resultados de las elecciones para favorecer al presidente.



Aún así, los republicanos han seguido adelante con los cambios legislativos. Y, por el contrario, tienen bloqueado en el Congreso nacional un proyecto de ley que busca proteger y expandir el derecho al voto.



Para los demócratas, que defienden esta iniciativa, el objetivo de los republicanos es suprimir el voto de las minorías, especialmente de afroestadounidenses, que suelen preferir a candidatos de este partido.



Curiosamente, el esfuerzo republicano está concentrado en estados que perdieron por un estrecho margen en las pasadas elecciones y que solían ser un bastión para este partido. Particularmente Georgia y Arizona. Pero también en otros como Texas, donde los demócratas se les han venido acercando en gran parte por el crecimiento de los centros urbanos.



Este estado viene siendo protagonista de una inusual "batalla" entre legisladores demócratas y republicanos por el derecho al voto. Hace algunos meses los republicanos, que son mayoría en el Congreso, presentaron un conjunto de normas que endurecen los requisitos para votar por correo, limita las horas y puestos de votación y eleva los castigos para votantes que comentan errores en los sufragios entre otras cosas.



Pero cuando llegó la hora de votar los demócratas no aparecieron y la ley se cayó por falta de quórum. Gregg Abott, el gobernador, ordenó una sesión extraordinaria para forzar el voto y amenazó con hacerlos arrestar si no se hacían presentes.



Pero este lunes, más de 50 miembros de la Cámara "escaparon" del estado en un avión y llegaron a Washington -donde no pueden ser arrestados- y dicen que permanecerán hasta el 7 de agosto, fecha en la que expira la sesión.



"No dejamos Texas por gusto. Lo dejamos por que estamos peleando por la supervivencia de nuestra democracia", dijo Chris Turner, jefe de los demócratas en esta cámara estatal a su llegada a la capital estadounidense.



Abott, sin embargo, ha prometido que volverá a convocar sesiones extraordinarias hasta que regresen y adelanta que los hará arrestar tan pronto pongan un pie en Texas.



Así de caldeadas están las cosas.

El problema, desde la perspectiva de los demócratas y Biden, es que poco pueden hacer para alterar el curso de las modificaciones. Por un lado la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ya dio su visto bueno a dos nuevas restricciones elevadas por el estado de Arizona.



El argumento central es que bajo las leyes actuales los estados pueden modificar sus normas electorales siempre y cuando no se discrimine abiertamente a un grupo de votantes. Dado que los cambios son para todos, dice la Corte, estos son constitucionales.



Esa sentencia abriría la puerta para que se sostengan muchas de las modificaciones que se vienen haciendo.



Lo único que podría alterar esa jurisprudencia e impedir este tipo de cambios es una ley aprobada por el Congreso, como la que actualmente hace su curso. Pero los demócratas no cuentan con una mayoría suficiente para hacerla aprobar.



