Cinco casos de empresas famosas por su capacidad de ir más allá

En pleno siglo XXI, innovación es una de las palabras claves para medir el éxito de las empresas a nivel mundial. Cada vez son más las compañías que aparecen en rankings internacionales por su capacidad de innovar, algo que, según afirman expertos, no solo es clave para posicionar a las marcas y liderar en el mercado, sino también para mantener la vigencia a largo plazo.



En la más reciente lista de las empresas más innovadoras del mundo publicada por la revista Forbes aparecieron un total de 100 compañías, entre las que figuraron la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la plataforma de ventas Amazon, la de streaming Netflix, y la compañía sombrilla de Google, Alphabet.



¿Pero qué es lo que tiene a esas empresas en la cima?

“Hay una cultura y una conciencia a todo nivel de que la innovación es una dimensión importante para ser competitivos en el mercado. Todos están orientados hacia el hecho de que hay que ser creativos, a que hay que apostarle a la generación de nuevos productos y nuevos servicios (...)”, explicó en diálogo con EL TIEMPO



Álvaro Turriago, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y profesor titular en la Universidad de La Sabana, quien agregó que a esto es importante sumarle la inversión para “actividades de investigación y desarrollo”.



Por su parte, Franc Ponti, profesor del Centro de Innovación de la Eada Business School de Barcelona, dijo que las compañías que se mantienen vigentes “saben que para innovar no hay que conformarse, que no hay que vivir de los éxitos y que se tienen que reinventar constantemente”.



Este punto de vista es compartido por otros expertos que consideran que independientemente del sector, la innovación debe hacer parte de todas las dinámicas de negocio.



“En este contexto de cuarta revolución industrial, necesitamos entender que todos los sectores deben estar conectados con la innovación. Si no se desarrollan nuevos modelos de negocio, no se logra satisfacer las expectativas y necesidades de los nuevos consumidores”, señaló Adriana Molano, consultora en transformación digital y directora de eMagazine Colombia.



“Una cosa es ser disruptivo y otra cosa es ser innovador. La innovación es un proceso sistemático y que se convierte en el ADN de la organización y en la forma en la que toma decisiones”, añadió. A continuación, cinco casos de empresas famosas por su capacidad de innovar.

Amazon, el gigante de la distribución

Fundada en 1994 por Jeff Bezos, Amazon es una de las empresas más reconocidas por ser un caso famoso de innovación. La compañía, que arrancó vendiendo libros, ahora vende de todo a través de internet. Su prioridad es vender con base “en el precio, la selección y la conveniencia”, según la revista Forbes, que incluyó a Amazon no solo en la lista de las mejores compañías digitales, sino también en la de las más innovadoras.



“Amazon está cambiando todas las reglas del juego de la distribución. Es tecnología que facilita una logística mucho más rápida y eficiente”, dijo Franc Ponti, profesor del Centro del Innovación de la Eada Business School de Barcelona.



Amazon también ha desarrollado productos como el lector de libros electrónicos Kindle y el Amazon Echo, un parlante que usa el asistente de voz Alexa.

Huawei y Samsung, innovación más allá de los teléfonos inteligentes

Cuando se habla de empresas líderes en alta tecnología, aparecen las multinacionales china Huawei y coreana Samsung. “Aunque están asociadas a la electrónica de consumo, como teléfonos, lo más interesante de estas compañías es lo que están haciendo detrás (...) Empresas como Huawei y Samsung vienen trabajando en infraestructura TI. Esos son los negocios más grandes que hay detrás de estas compañías, pero que en realidad son los que están empujando el desarrollo de ciudades cada vez más inteligentes”, señala Adriana Molano, consultora en transformación digital y directora de eMagazine Colombia.



Solo la multinacional china se especializa en investigación y desarrollo, es dueña de un negocio de redes inalámbricas, produce software de consumo masivo y ofrece servicios en la nube a empresas.

Netflix, entretenimiento por demanda

Nexflix está muy al alcance de todos y ha aparecido ofreciendo a precios muy atractivos el servicio de televisión. Foto: Cimahub

A través de un servicio de streaming por suscripción, Netflix ha revolucionado la forma en la que se consume televisión en el mundo a través de la oferta de películas y series.



La compañía, que fue fundada por Marc Randolph y Wilmot Reed Hastings Jr., en 1997, arrancó con el alquiler de DVD por suscripción y correo. Este año, apareció en el puesto número 6 de las empresas más innovadoras del mundo, según Forbes. Hoy, la empresa, ubicada en Los Gatos (California, EE. UU.), cuenta con más 100 millones de suscriptores. “Nexflix está muy al alcance de todos y ha aparecido ofreciendo a precios muy atractivos el servicio de televisión”, dice Álvaro Turriago, doctor en Ciencia Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y profesor titular en la Universidad de La Sabana.

Alphabet, la empresa sombrilla de Google

Creada hace tres años y ubicada en Mountain View (California, EE. UU.), Alphabeth es una multinacional que se dedica a adquirir y operar diferentes compañías, entre las que está Google, su principal motor corporativo y económico. “Google venía invirtiendo en una serie de proyectos, como el vehículo autónomo y las gafas de realidad aumentada, que reportaban pérdidas. La jugada financiera fue Alphabet, una compañía sombrilla, que hoy lo que hace es absorber todas las pérdidas. Si uno ve los balances de Google, ellos solo ganan”, afirma la consultora Adriana Molano.

Alphabet, también incluye a otras empresas como Calico (que busca frenar el envejecimiento), Google X (encargada de avances tecnológicos), Google Ventures (centrada en inversión para start-ups ), Google Capital, Nest y Fiber.

Tesla, la carrera por la producción de automóviles eléctricos

Elon Musk, fundador de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de la compañía espacial Space X. Foto: Lucy Nicholson / REUTERS

Este año, la fabricante de vehículos eléctricos estadounidense Tesla ocupó el cuarto lugar en el ranking de las 100 empresas más innovadoras del mundo, publicado recientemente por la revista Forbes.



La compañía –fundada en el 2003 por Elon Musk, que también creó la compañía espacial SpaceX y lanzó el ambicioso proyecto Hyperloop, un sistema de transporte de alta velocidad en Los Ángeles diseñado para aliviar los trancones– está ubicada en Silicon Valley (California) y es reconocida por la elaboración no solo de vehículos eléctricos, sino también por el suministro de productos de generación y almacenamiento de energía.

