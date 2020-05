Empresa de bodas se burla de novio viudo tras negarle un reembolso

Justin Montney tenía un acuerdo con la compañía fotográfica de bodas Copper Stallion Media para que tomara unas imágenes el día de su matrimonio. Él ya había hecho un primer desembolso.



No obstante, su prometida, Alexis Wyatt, falleció en un accidente automovilístico el pasado mes de febrero en Calhan, Colorado, EE. UU., y la boda no se pudo realizar.

Justin se contactó con el medio de comunicación ‘KRDO-TV’ para denunciar que esta empresa se había burlado de él después de negarle el rembolso de la plata, además de acusarlo de querer desprestigiar a la compañía, dentro del gremio y con posibles clientes, al escribir una reseña negativo en la página TheKnot.com, sitio web reconocido por ayudar a las personas a planificar sus bodas.

Podrían hacer la devolución del dinero porque no prestaron ningún servicio FACEBOOK

TWITTER

El hombre afirmó que abonaron 1.800 dólares para la realización de las fotografías de la boda, que se iba a celebrar este mes de mayo. Él manifestó a la empresa lo ocurrido con su prometida, ya que había sido algo que no podía controlar, pero la respuesta fue que "sus contratos no eran reembolsables".



(Lea también: Padres enterraron a recién nacida pensando que estaba muerta).



“Podrían hacer la devolución del dinero porque no prestaron ningún servicio”, afirmó Justin al medio de comunicación.



Asimismo, varios internautas se solidarizaron con el hombre y criticaron a opper Stallion Media.

Respondimos y expresamos nuestra simpatía y le explicamos que todos nuestros contratos de boda no son reembolsables FACEBOOK

TWITTER

En su defensa, la compañía creó una pagina web llamada JustinMontneyWedding.com, en la que reconstruyeron la situación, desde su versión de los hechos.



“Respondimos y expresamos nuestra simpatía y le explicamos que todos nuestros contratos de boda no son reembolsables. Seguía enviándonos correos electrónicos tratando de obtener un reembolso y reiteramos que el contrato no es reembolsable.

Eventualmente dejamos de responder”, publicó la compañía en el sitio web, según informó ‘FOX 6 now’.



(Le puede interesar: (Video) El momento cuando hombre borracho ataca a oso en un zoológico).



Justin contó que, el pasado 23 de mayo, la empresa publicó una foto de él y su pareja en su cuenta de Facebook en la que afirmaron: "Hoy habríamos filmado la boda de Justin y Alexis. Después de lo que Justin hizo con el truco de los medios para tratar de sacudirnos un reembolso. Esperamos que llores y llores todo el día por lo que habría sido el día de tu boda".

La compañía hizo la publicación recordandole a Justin que se iba a casar con su prometida. Foto: TheDenverChannel.com

Ni la publicación de Facebook, ni el sitio web existen actualmente.



Desde que se compartió aquella fotografía, Copper Stallion Media no siguió respondiendo comentarios. Su pagina de Facebook está deshabilitada y su cuenta de Instagram ahora es privada.



Tendencias EL TIEMPO