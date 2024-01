Empleados de Tesla y SpaceX dicen estar preocupados por consumo de drogas de Elon Musk

Elon Musk, el magnate visionario conocido por su audacia y emprendimiento, ha despertado preocupaciones entre algunos de sus empleados debido a sus presuntos hábitos de consumo de sustancias psicoactivas.



Ahora, por esta razón, los ejecutivos y juntas directivas de sus empresas Tesla y SpaceX temen por el futuro de las compañías.



Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, fuentes familiarizadas con Musk y sus empresas advierten que el uso de drogas por parte del CEO podría tener implicaciones significativas no solo para su bienestar personal, sino también para las diferentes empresas bajo su dirección y los activos que supervisa, los cuales ascienden a miles de millones de dólares.



El medio en mención informó que una exdirectora de Tesla decidió no presentarse a una junta directiva de la compañía por el comportamiento del multimillonario.



Según el informe, Musk ha consumido diversas sustancias como LSD, cocaína, éxtasis y hongos psicodélicos, principalmente en fiestas privadas alrededor del mundo, donde los asistentes se ven obligados a firmar acuerdos de confidencialidad.

También se menciona que él ha fumado marihuana en público y ha revelado tener una receta para ketamina, un psicodélico.



Hasta el momento, Elon Musk no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Su abogado, Alex Spiro, señaló que el empresario se somete regularmente a pruebas de detección de drogas en SpaceX, asegurando que nunca ha dado positivo en ninguna de ellas.



Sin embargo, Spiro agregó que hay "otros hechos falsos" en el artículo, sin proporcionar detalles específicos.

