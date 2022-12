Recientemente se ha vuelto viral un video de una mujer intolerante que le lanzó un balde de agua a una habitante de calle. Este acto ha sido rechazado por muchos internautas, pues es un comportamiento deplorable por parte de la agresora.

Esta situación ocurrió en Luisiana, Estados Unidos, y la responsable fue identificada como Kasery Young, de 44 años, empleada de la tienda Triple S Food Mart en Baton Rouge. En el corto clip, el cual fue compartido por el 'New York Post', se puede ver cuando Young sale de la tienda con un balde de agua mientras es filmada por otra persona detrás de ella.



La agresora salió caminando hasta donde estaba la mujer en condición de calle y sin pensarlo le lanzó el balde de agua a la mujer, quien quedó inmóvil. “¡Muévete! No te lo digo de nuevo. ¡Muévete! (...) ¡Limpia el… fuera!”, gritó la mujer mientras mojaba a la mujer sin hogar.



Este video se volvió viral rápidamente en redes sociales y llegó a manos del dueño de la tienda, Abdullah Mufahi. El hombre desaprobó el comportamiento de su empleada y anunció 24 horas después de hacerse conocido el video, que Young fue despedida por su falta de valores, según informó el medio ‘WAFB’.

“Cuando recibí la noticia, no hablé demasiado con la empleada. Todo lo que le dije fue que se fuera de la propiedad porque no manejamos situaciones así”, comentó Abdullah Mufahi al medio ya mencionado.



Por su parte, Young intentó argumentar por qué se comportó de esa forma y señaló que en la tienda siempre se hacen habitantes de calle quienes, según ella, consumen drogas e intimidan a los clientes. Asimismo, comentó que en ese momento ya les había pedido que se retiraran del lugar pero ante la negativa dice que llamó a la policía.



A pesar de la excusa de la mujer, su jefe dijo que ella pudo haber hecho “cualquier otra cosa menos lo que hizo”.



Luego de la filmación, en redes sociales se supo que la mujer en condición de calle fue contactada por los servicios estatales de Louisiana para que pudiera recibir la ayuda necesaria para preservar su integridad.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

