Esposa del 'Chapo' Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos

Emma Coronel, la esposa del exjefe del cartel de Sinaloa 'Chapo' Guzmán, se declarará culpable de ayudar a su marido ante una corte federal de Washington, le dijo el martes a AFP una fuente cercana al caso.



Coronel, de 31 años, fue arrestada en un aeropuerto internacional cercano a Washington el 22 de febrero bajo sospechas de estar involucrada en los negocios de narcotráfico de su marido y de intentar ayudarlo a escapar de prisión en México. Está detenida desde entonces.



Su marido, Joaquín 'Chapo' Guzmán, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo antes de ser extraditado desde México a Estados Unidos en 2017, fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 por enviar toneladas de droga a Estados Unidos a lo largo de 25 años.



El Chapo, de 64 años, cumple su condena en la cárcel federal de mayor seguridad del país, la prisión ADX en Florence, Colorado.



Emma Coronel conoció al 'Chapo' Guzmán cuando tenía 17 años. Foto: Instagram

La información fue dada inicialmente por The New York Times, quien anticipó que la declaración de culpabilidad será el jueves de mañana y que no exige a cambio una colaboración de Coronel con la justicia estadounidense para revelar detalles del narcotráfico liderado por su marido.



La exreina de belleza, madre de dos niñas mellizas que tuvo con el 'Chapo', fue acusada en una corte de Washington D. C. de conspiración para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína, cinco kilos o más de cocaína, una tonelada o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas.



Además, es acusada de colaborar en dos complots para ayudar a Guzmán a escapar de prisiones mexicanas. Enfrenta una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, pero su declaración de culpabilidad puede acortar su condena.



Durante el histórico juicio del 'Chapo' en Nueva York, y con ella presente en la sala, Dámaso López Núñez, alias Licenciado, exjefe de una cárcel mexicana que luego trabajó para el 'Chapo' y colaboró después con la fiscalía, contó cómo Coronel ayudó a su marido a escaparse del penal del Altiplano en 2015, en motocicleta, por un túnel de 1,5 km, y a planificar una segunda fuga tras su captura un año después.



Otra vez, los fiscales revelaron mensajes de texto en los que el 'Chapo' le pide a Coronel que esconda sus armas antes de un operativo policial. La acusación difundió, asimismo, una llamada interceptada entre Coronel y el 'Chapo' en la que esta le pasa el teléfono a su padre, Inés Coronel Barreras, que también integraba el cartel de Sinaloa, para que el 'Chapo' lo aconseje sobre un cruce de drogas por la frontera con Estados Unidos.



AFP

