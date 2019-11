'Seguíamos las órdenes del Presidente', dice Sondland sobre Ucrania

Gordon Sondland, embajador del presidente ante la Unión Europea y hasta ahora supuestamente amigo cercano del mandatario estadounidense, le dijo a un panel del Congreso donde se adelantan las audiencias con fines de destitución contra el mandatario que fue el mismo Donald Trump el que le pidió que exigiera a Ucrania la apertura de investigaciones contra el ex vicepresidente Joe Biden y los demócratas, como precondición para una eventual cita y llamada telefónica con Vladimir Zelensky, el nuevo mandatario en este país de Europa oriental.

Sondland, un hotelero sin experiencia en relaciones exteriores que donó un millón de dólares a la campaña de Trump en el 2016, es considerado un 'nombramiento político' y por lo tanto se esperaba que fuera fiel al presidente.



En su testimonio Sondland indicó además que tanto el como otros funcionarios estaban actuando bajo órdenes directas de Trump que les pidió que coordinaran la estrategia con su abogado personal.



"Los miembros de este comité han tratado de condensar estos temas tan complicados en la simple pregunto de si hubo 'un quid pro quo'. En lo que se refiere a la llamada telefónica y cita (con Trump) si lo hubo", dijo el embajador que aún permanece en el cargo.

Sondland les confirmó a los congresistas la existencia de una llamada que sostuvo con Trump el 26 de julio, un día después de la polémica llamada con Zelensky, en la que le pidió ayuda para investigar a los Biden y a los demócratas.



En ella, Trump le preguntó directamente si Zelensky se había comprometido con las investigaciones a lo que el funcionario respondió que sí.



Así mismo, corroboró otra reunión en la Casa Blanca en la que se les indicó a los ucranianos que unos US$ 400 millones en ayuda militar estaban en riesgo si no se comprometían a las investigaciones.



Las declaraciones de Sondland son explosivas por que vinculan al presidente de manera directa en la presión contra los ucranianos. Y muchos ya hablaban de que podía convertirse en el John Dean de este proceso. Dean fue el asesor del presidente Richard Nixon que luego incriminó al presidente en los esfuerzos por ocultar el espionaje a una sede del partido demócrata.

No era un secreto. Todos sabían… Seguíamos las órdenes del presidente FACEBOOK

TWITTER

Sondland también indicó que miembros del gabinete de Trump estaban al tanto de la presión contra los ucranianos y colaboraron con ella. Entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo; el vicepresidente Mike Pence y el jefe de gabinete Mick Mulvaney.



"No era un secreto. Todos sabían… Seguíamos las órdenes del presidente", dijo Sondland que de pasó entregó copias de correos electrónicos con Pompeo en el que queda claro que Pompeo participó en la estrategia y nos "respaldó plenamente".



El embajador aclaró que si bien Trump pidió las investigaciones nunca le dijo expresamente que la ayuda estaba amarrada a las investigaciones pero sí que hablara con Giuliani, quien trasmitió el deseo del Presidente.



Según Sondland, la idea de que la ayuda también estaba frenada para presionar por las investigaciones fue una 'inferencia' que sacó de sus conversaciones con el ex alcalde de Nueva York y otros funcionarios.



Eso permitió a los republicanos alegar que no se habría cometido delito alguno, pues no hay prueba de que el Presidente pidió algo a cambio y la ayuda finalmente se terminó entregando. Al igual que la llamada telefónica y la cita, dos cosas que también terminaron sucediendo.



Trump, por su parte, tomó distancia de Sondland e indicó que casi ni lo conocía a pesar de que hace un par de semanas lo llamó un 'gran hombre'.



En la audiencia los demócratas ripostaron alegando que la única razón por la que el bloqueo a la ayuda se terminó levantando fue porque un informante los delató y la cámara inició su investigación con fines de destitución.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68