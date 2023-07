La propuesta de la Cámara de Representantes de diferir los recursos para Colombia mandaría "un mensaje inapropiado" que podría poner hasta en riesgo los avances democráticos en el país, dijo este miércoles el embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.



El embajador hizo el comentario durante un conversatorio organizado por Colombia Acuerdo de Paz, en el que participaron Lisa Hauggard, del Latin American Working Group (LAWG); Gimena Sánchez, de Wola, y Raudmar Ofunshi, el moderador de este programa.



"La propuesta como esta vista en la Cámara mandaría un mensaje inadecuado e inapropiado a Colombia… No es momento para diferir por que vamos a poner en riesgo los avances de la democracia en el país", dijo el embajador.



Hace 10 días, la Comisión de Apropiaciones de la Cámara Baja tomó la decisión de excluir todos los recursos para Colombia por primera vez en la historia moderna de las relaciones bilaterales.



En entrevista con este diario, el congresista Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero y autor principal del proyecto de ley donde se difiere la ayuda -pendiente de su trámite en la plenaria- dijo que había tomado la decisión por que le preocupaban las decisiones del presidente Gustavo Petro, sus relaciones con regímenes autoritarios en Cuba y Venezuela y el deterioro de la democracia en el país.



Murillo también se refirió a una audiencia convocada por otro comité en la Cámara de Representantes prevista para este jueves donde su presidenta, María Elvira Salazar piensa analizar el "socialismo de Petro", y el impacto de sus políticas en la democracia colombiana.



"Ver la relación sólo desde la perspectiva de esta audiencia en el Congreso sería muy limitado pues la agenda con EE. UU. es muy amplia y diversa", dijo Murillo tras mencionar que existe mucho alineamiento estratégico con Washington y la administración de Joe Biden en temas como el cambio climático, la migración, los esfuerzos de paz, seguridad y comercio.

Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular y César Melgarejo / EL TIEMPO

De acuerdo con Murillo, en los 11 meses que van desde que llegó Petro han construido una relación basada en la sinceridad y la confianza sin desconocer que hay diferencias pero respetando la soberanía de los países.



Sobre el proceso de asignaciones en el Congreso de EE. UU., Murillo aseguró que se trata de un "trámite largo" en el que hay muchas negociaciones de por medio pero frente a las cuales el gobierno colombiano respeta su autonomía.



Sin embargo, expresó su esperanza de que al final "el Congreso va a mantener intacto los fondos para Colombia".



Murillo destacó en este punto como el Senado de EE. UU., en su propio proyecto de ley, aprobó la semana pasada US 487 millones de dólares para respaldar a Colombia en el 2024 y como este mismo año el Congreso en pleno, ya con Petro en la presidencia, autorizó una cifra idéntica para este 2023.



Según el embajador, lo que sí es cierto es que las relaciones entre EE.UU. y Colombia atraviesan por un "período de transición" y que los "planes Colombia del pasado se están reevaluando pues se requiere una nueva estrategia".



Algo, de acuerdo con Murillo, que ha generado una nueva dinámica y discusiones que también llegan al Congreso de EE. UU.



En ese sentido el embajador dijo que su trabajo era mantener a los legisladores bien informados para que tomen las mejores decisiones e insinuó que algunos podrían estar "desinformados" o cargado con "percepciones equivocadas o estereotipos del pasado" que podrían estar influyendo en el debate.



"No (podemos) pasar esto por un prisma de percepciones o ideologías porque debemos ser pragmáticos", afirmó el representante diplomático.



Murillo recordó, quizá hablándole al Congreso, que el proceso que llevó a Petro a la presidencia fue uno transparente y ordenado donde se profundizó la democracia por la alta participación de sectores que quizá antes no creían en el proceso político.



Colombia, dijo Murillo, "está cumpliendo. Es un caso de éxito en la democracia…una de las que más ha progresado en la región".



Las palabras de Murillo coinciden con una carta publicada este miércoles por organizaciones de la sociedad civil en EE. UU. donde piden que se preserve la ayuda para el país.

SERGIO GÒMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68