Embajador en EE. UU. pide respeto a congresistas tras críticas a Petro por tema Israel

El embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, llamó a un diálogo más "digno y respetuoso" con Colombia luego de que varios congresistas de este país se fueron lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro por sus recientes declaraciones sobre Israel y Hamás.



"La cercanía y alcance de nuestra relación deberían ser suficientes para no trascender a lenguaje insultante y emocionalmente cargado que compromete la dignidad del cargo de Presidente de Colombia y del propio presidente Gustavo Petro", dijo Murillo en un comunicado.

El embajador, que se mostró dispuesto a abordar cualquiera de sus preocupaciones, también les pidió deferencia con un socio bilateral tan importante como Colombia.



"En este momento de acentuadas tensiones internacionales, estoy disponible para abordar cualquier preocupación que desee expresar con respecto a las relaciones exteriores de Colombia, pero insisto respetuosamente en que el discurso público sobre estos temas debe, como mínimo, llevarse a cabo con la debida deferencia y atención que se otorga a un socio bilateral importante", continuó el embajador.



Este lunes, los representantes a la Cámara por el partido republicano María Elvira Salazar y Michael McCaul publicaron un comunicado conjunto en el que catalogan las declaraciones de Petro como "desquiciadas" y dicen que su comportamiento es antidemocrático.



(Lea también: Vicepresidenta Francia Márquez canceló visita a Washington: estas serían las razones)

Frente a sus recientes mensajes en redes sociales sobre el Presidente y el Gobierno de Colombia, el Embajador ante los Estados Unidos, @LuisGMurillo, se dirigió formalmente a @RepMariaSalazar y @RepCarlos, llamando a un diálogo más respetuoso, digno de socios estratégicos y… pic.twitter.com/ocyASvOkYH — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) October 18, 2023

"Estamos consternados por las publicaciones desquiciadas y antisemitas del presidente Gustavo Petro en la red social X. En ningún universo debe un líder, especialmente uno que gobierna una nación democrática, comparar a Israel con la Alemania nazi y acusarlo de genocidio. Comentarios como estos exacerban el antisemitismo y amenazan la seguridad de la comunidad judía en Colombia. El continuo comportamiento antidemocrático del presidente Petro y su hostilidad con la verdad amenazan nuestra histórica relación bilateral", dicen los legisladores.



McCaul es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, mientras que Salazar (R-FL), es la presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental.



(Además: Joe Biden llega a Israel y se reúne con el primer ministro Netanyahu: 'No están solos')

Facebook Twitter Linkedin

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington. Foto: EL TIEMPO

En su comunicado, Murillo también menciona de manera específica al congresista Carlos Giménez, de la Florida, que llamó a Petro un "tipejo" y una vergüenza para los colombianos.



"Además de ser socialista, narcoterrorista e incompetente y corrupto, el presidente Petro se ha declarado abiertamente antisemita. Este tipejo es una vergüenza para toda Colombia y para todo colombiano decente", dijo Giménez en su cuenta de X.



‘Previamente, el senador Marco Rubio también había lanzado críticas contra Petro catalogando de "una tragedia" que sea el presidente del país.

Salazar, usando su cuenta de X, fue más allá indicando que Petro, tal como lo hicieron Fidel y Chávez, "se pone del lado del terror y no le importa romper relaciones con Israel, la única democracia en Medio Oriente. Lo advertí muchas veces. Petro sigue siendo un peligro para Colombia por marxista, ladrón y terrorista, y ahora antisemita".



Este diario supo, además, que el embajador envió una carta directa a la representante Salazar en la que le dice que sus comentarios no están a la altura de los estándares que rigen las relaciones entre ambos países.



"En nombre de la embajada de Colombia, escribo esta comunicación para abordar ciertos comentarios que usted formuló recientemente sobre el carácter y la ideología política del presidente Gustavo Petro. Estos comentarios no cumplieron con los estándares de nuestros dos países que rigen el discurso respetuoso y cortés entre naciones amigas y, en particular, socios estratégicos con más de dos siglos de relaciones diplomáticas", dice el embajador en una misiva a la que tuvo acceso este diario.

En la carta el embajador también le dice que "si bien pueden existir puntos de vista divergentes en esta alianza duradera y amistad tan apreciada, abordar estas diferencias con respeto es crucial".

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

EN X: @SERGOM68