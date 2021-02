El cónsul le responde / ¿Qué debo hacer antes de viajar a EE. UU.?

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responden preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM

Tengo una visa de turista estadounidense válida y estoy planeando un viaje a Estados Unidos, pero estoy confundido con las reglas actuales de COVID-19. ¿Hay algo nuevo que deba hacer antes de viajar?

Sí, a partir del 26 de enero de 2021, todos los pasajeros que tengan dos años de edad o más, que viajen en avión deben presentar una prueba COVID-19 negativa para ingresar a Estados Unidos. Esta prueba antes del vuelo aplica para todos los que tengan visa, tarjeta de residente o incluso un pasaporte estadounidense.



Los resultados deben provenir de una prueba viral realizada con no más de tres días calendario de antelación a que salga su vuelo de Colombia. Una prueba viral es una prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, RT-PCR) o una prueba de antígenos. NO se aceptan pruebas de anticuerpos. El resultado de la prueba puede ser una copia impresa o electrónica.



Si ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días, debe mostrar el resultado positivo de la prueba y una certificación de que ya está recuperado, así como una carta de su proveedor de atención médica o de un funcionario de salud pública que indique que fue autorizado a viajar.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pueden otorgar exenciones al requisito de la prueba en casos muy limitados. Para obtener información sobre cómo solicitar una exención de la prueba, haga clic aquí.



Las aerolíneas verificarán el resultado de su prueba o la prueba reciente de recuperación aquí en Colombia antes de viajar a los Estados Unidos. También le proporcionarán divulgación de información y recopilarán la certificación de la prueba antes de abordar. Cualquier pasajero que no presente la documentación requerida se le negará el embarque. Las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus están obligadas a cumplir con estos requisitos.



Estaremos proporcionando cualquier actualización de este requisito en nuestra página web. Además, los CDC de Estados Unidos tienen información útil, que incluye preguntas frecuentes. Igualmente, le sugerimos que se comunique con la aerolínea de su vuelo con destino a Estados Unidos para confirmar si tiene alguna política específica de pruebas. Asegúrese de usar su tapabocas durante el viaje, como lo requieren los CDC. Asimismo, preste atención a los requisitos federales de cuarentena, que se aplicarán a su llegada a Estados Unidos, en caso de que corresponda. Antes de viajar a Estados Unidos, es recomendable averiguar sobre las restricciones que pueden aplicarse a su llegada. Un buen lugar para comenzar es el sitio web de los CDC.



Para su vuelo de regreso, recuerde que Colombia también requiere que todos los viajeros procedentes del exterior tengan un resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR). La prueba debe haber sido tomada con una antelación no mayor a 96 horas antes de la salida. Sin embargo, Colombia permite a las aerolíneas la opción de embarcar a los viajeros que declaren bajo juramento que no pudieron realizarse una prueba u obtener los resultados dentro del plazo requerido. En estos casos, Colombia tiene requisitos de pruebas y aislamiento al llegar al país. Más información está disponible en nuestro sitio web y a través del gobierno de Colombia.



El requisito de las pruebas antes del vuelo está diseñado para mitigar y controlar el riesgo de que los pasajeros que viajan en avión propaguen el virus. Igualmente, todavía no podemos reanudar los servicios de visa habituales en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a fin de continuar salvaguardando la salud y seguridad de ustedes —nuestros solicitantes— y de nuestro personal. Para obtener actualizaciones sobre el requisito de pruebas o nuestros servicios consulares, visite nuestras plataformas de redes sociales —Facebook, Twitter e Instagram— y nuestro sitio web.

