A raíz del número de solicitudes de visa de los colombianos para viajar a Estados Unidos, la embajada anunció que está tomando medidas clave para agilizar el proceso.



Según la queja de muchos en Colombia, habría tiempos de espera muy largos para acceder a este documento que les permitiría el ingreso al país centroamericano, dificultando también sus planes de viajar. Incluso, algunos afirman que la cita más cercana que han conseguido es para el año 2025.

Frente a esta realidad, la embajada de EE. UU. en Colombia ha señalado que la cantidad de solicitudes y el parón de la pandemia explican las demoras tanto para pedirla por primera vez, como para las renovaciones.



Por lo tanto, dada esta situación que genera preocupación en gran cantidad de ciudadanos, han tomado medidas para agilizar este proceso.

El consulado habría decidido pedir apoyo de las embajadas de otros países para poder atender la demanda de solicitudes de visa en Colombia.



Más de 50 personas con experiencia en consulados de Argentina, Brasil, Belice, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Jamaica, Namibia, México, Serbia, Surinam y Venezuela, han llegado a Bogotá para ayudar a procesar más de medio millón de solicitudes de visa.



"El equipo consular en Bogotá está comprometido a reducir los tiempos de espera en Colombia para solicitantes de visa por primera vez. Y este equipo global tiene el honor de ayudar a lograr este objetivo", anunció una de las profesionales extranjeras que llegó al país para mejorar el servicio.



Además, gracias a la implementación de esta estrategia el país se posiciona como el número uno en impresión de visas.



"Gracias a esto Colombia se ubica en el puesto número uno en impresión de visas"

Cabe destacar que no en todos los casos se aprueba la visa, pues muchas solicitudes no cumplen con los requisitos necesarios para otorgarla. Por ejemplo, hay errores simples pero repetitivos que pueden hacer que reciba una respuesta negativa, como lo es la fotografía que se debe adjuntar al formulario DS-160.



Según el portal World Statistics, Colombia es uno de los países en donde más se niega la visa con un 33 % de rechazo, es decir a uno de cada tres colombianos no les aprueban su entrada a Estados Unidos.



¿Cuál es la tarifa de solicitud de visas?

Visa a Estados Unidos. Foto: iStock

Si piensa en unirse a lo compatriotas que visitan los Estados Unidos, tenga en cuenta que los costos para tramitar el permiso de la visa cambiaron a partir del 17 de junio de 2023.



- La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, ha aumentado de $160 USD a $185 USD. Unos 745.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) ha aumentado de $190 USD a $205 USD, cerca de 825.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) ha aumentado de $205 USD a $315 USD, aproximadamente 1'268.000 pesos colombianos.

¿Cómo va eliminación de visa para colombianos?



El embajador colombiano Luis Gilberto Murillo, cuando arribó a Estados Unidos, planteó la iniciativa con la cual busca que el país acceda al programa de exención de visas, o Visa Waiver Program (VWP, por su sigla en inglés).

Según ha explicado Murillo, el proceso para eliminar la visa puede tomar años. "Pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas", señaló en una charla pasada con EL TIEMPO.



En la actualidad, 40 países hacen parte del VWP con Estados Unidos, y en el caso de América Latina, tan solo Chile cuenta con dicho beneficio.



Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los cinco fundamentos para acceder a la exención de visa son: contraterrorismo, cumplimiento de la ley, detección de viajeros, aplicación de la ley de inmigración y documentos de viaje/identidad.

Países que no solicitan visa a colombianos

Países que no solicitan visa a los colombianos en 2023

