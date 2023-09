La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la reanudación de uno de los procesos de visado a los que pueden aplicar los colombianos.



A través de sus redes sociales, la entidad americana informó que los aplicantes al tipo de visa E. Ya pueden comenzar con su solicitud.



Le contamos quienes puede solicitar este documento y cómo aplicar.

¿Quienes pueden acceder a la visa E?

Desde el mes de septiembre los colombianos podrán solicitar este tipo de visa, especial para los inversionistas.



Estas visas se otorgan a países que tienen tratados de comercio y navegación con Estados Unidos, como es el caso de Colombia.



Hay dos tipos en este tipo de visado: E1 Y E2.

El primer tipo podrán solicitarlo quienes busquen establecer comercio sustancial en actividades calificadas. También aquellos que tengan cargos de ejecutivo, supervisor o empleado con habilidades esenciales de una empresa



Para el caso de la E2, los solicitantes deben tener planes de desarrollar y dirigir operaciones en una empresa en Estados Unidos, en la que el solicitante haya invertido una cantidad de dinero sustancial.



También aplica para quienes vayan directamente a una empresa estadounidense a trabajar como supervisor o empleado con habilidades esenciales.

¿Cómo aplicar a una visa tipo E?

En principio deberá diligenciar un formulario tipo DS 16O. Recuerde que en la página de la Embajada de Estados Unidos hay instructivos para llenarlo. También hay videos que explican el paso a paso en la página oficial de la entidad en Facebook.



Lo siguiente será pagar la tarifa de 315 dólares que se estipula para ese tipo de visado. Ese valor es por cada solicitante, incluidos los dependientes. Desde la Embajada recuerdan que para garantizar que los grupos familiares reciban las mismas fechas de cita, todos los miembros deben estar registrados bajo el mismo pin de pago.

Después deberá agendar la cita para toma de fotografía y huellas. Ese mismo día el solicitante debe dirigirse a la embajada con todos los documentos que soporten la visa tipo E.



Entre ellos se encuentran cartas, documentos administrativos, prueba de las inversiones, soporte de las habilidades esenciales, entre otros. Recuerde que el conjunto de documentos no podrá sobrepasar las 125 páginas.



Si el solicitante no se presenta a la cita de entrega de documentos o presenta la documentación incompleta o no cumple con los requisitos, la cita de la entrevista se cancelará y el solicitante se verá obligado a reprogramarla.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

