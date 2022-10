El presidente Gustavo Petro y su embajador en Washington, Luis Alberto Murillo, vienen ventilando en público dos propuestas que le han hecho recientemente al gobierno estadounidense de manera privada pero que, advierten, pronto serán oficiales.



Por un lado, la posibilidad de que se elimine el requisito de visa a los colombianos que quieran viajar a este país para hacer turismo o negocios. Por el otro, que se conceda un Estatus de Protección Temporal o TPS por su sigla en inglés a los nacionales que se encuentran de manera ilegal en EE. UU., pero que puedan regularizar su situación y obtener un permiso de trabajo.



Se trata de dos propuestas audaces que han intentado antes otros presidentes y que siempre, hasta ahora, han terminado en fracaso. EL TIEMPO consultó a analistas, ex diplomáticos y personas cercanas a la administración de Joe Biden para establecer la viabilidad de ambas propuestas en el contexto actual.



Todas coinciden en que se trata de iniciativas extremadamente complejas con muy pocos chances de materializarse. Según uno de ellos, de hecho, las posibilidades son "cercanas a cero".



No solo por que Colombia no cumple con muchos de los criterios que exigen las leyes para otorgar estas medidas migratorias, sino por el difícil entorno político que las rodea.



En el caso de la eliminación de visas, el procedimiento está guiado por una ley que aprobó el Congreso en 1986 bajo el cual se creó el Visa Waiver Program (Programa para Exención de Visas, o VWP por su sigla en inglés).

Según analistas, se trata de una propuesta compleja. Foto: iStock

Actualmente hay 40 países del mundo a los que EE. UU. ha concedido un VWP y que también exige reciprocidad para sus ciudadanos. El primero en ingresar a esta lista fue el Reino Unido en 1986 y el último Croacia en el 2021. En su mayoría, se trata de países europeos, algunos asiáticos (Corea del Sur, Singapur y Taiwán), más Australia, Islandia y Nueva Zelanda.



El único latinoamericano incluido en el listado es Chile. Ni siquiera México, su vecino y principal socio comercial, hace parte de este grupo.



Si bien se trata de una decisión que recae en el presidente de turno, Biden en este momento, la ley establece un proceso muy riguroso y extenso que pasa por la revisión de varias agencias del gobierno estadounidense. E incluye, además, criterios muy específicos que el país debe cumplir antes de ser considerado.



Entre ellos un buen intercambio de datos relacionados con la aplicación de la ley y la seguridad con los Estados Unidos, emisión de pasaportes electrónicos, tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del tres por ciento, notificación oportuna de pasaportes perdidos y robados, tanto en blanco como emitidos y el mantenimiento de altos estándares antiterroristas, aplicación de la ley, control fronterizo y seguridad de documentos.



Ambas medidas tienen vientos en contra tanto en lo técnico como en lo político que las vuelven improbables FACEBOOK

Aunque todos los criterios son complejos y difíciles de cumplir, el de la tasa de rechazo de visas ha sido en el pasado una de las principales talanqueras. En este momento no es claro cuál es el porcentaje de rechazo. Pero el país, ni en los mejores momentos, ha logrado llegar a ese 3 por ciento.



Además, la ley exige que se mantenga ese nivel por al menos dos años consecutivos. Es decir que si en este momento la tasa es superior, primero habría que bajarla a ese número y luego sostenerla por dos años fiscales como mínimo.



El último gobierno que se tomó en serie este proceso fue el de Juan Manuel Santos que incluso lo pidió oficialmente a la administración de Barack Obama en el 2014.



Antes de eso, dicen fuentes que participaron en el esfuerzo, la tasa de rechazo era del 10 por ciento y se logró bajar, tras mucho trabajo, a una cifra cercana al 4 por ciento. Adicionalmente a que nunca se alcanzó el número mágico, siempre existieron otros obstáculos, como el tema del control fronterizo y la presencia de grupos terroristas activos en el país que terminaron por descarrilar la iniciativa.

Demora en trámites Foto: iStock

"Esas medidas, si se lograran, serían bienvenidas para los colombianos. Colombia y Estados Unidos tienen una relación bipartidista histórica que el nuevo gobierno colombiano reconoce. Quizás esta sea una forma de ampliar la agenda bilateral y buscar otros caminos de trabajo conjunto. Sin embargo, ambas medidas tienen vientos en contra tanto en lo técnico como en lo político que las vuelven improbables. Para poner solo un ejemplo, en lo técnico, el Visa Waiver Program requiere de los países unos requisitos muy complejos, como el control de sus fronteras, que Colombia no cumpliría hoy", dice Muni Jensen, Socia en Dentons Global Advisors.



EE. UU., además, se toma muy en serio el panorama económico del país y la posibilidad de que las personas viajen como turistas pero con el objetivo de quedarse ilegalmente. Algo que pasó con Argentina, a quien le concedieron este estatus durante los años de la presidencia de Carlos Menem pero luego tuvieron que eliminarlo cuando muchos de sus nacionales emigraron a EE. UU., abusando del privilegio, cuando la nación entró en crisis económica.



Si bien la situación actual de Colombia no es igual, el país atraviesa por duros momentos producto de la pandemia del covid-19. Algo que se está viendo reflejado en una enorme ola de colombianos que están llegando a la frontera sur de EE. UU. En lo que va del año fiscal, han sido arrestados más de 120.000, una cifra récord. Y abrir la puerta en este momento para que viajen sin visa se podría traducir en un tsunami migratorio.



¿Y sobre el TPS?

Por los lados del TPS las opciones también son remotas. Este estatus también está regido por una ley del Congreso que establece estrictos criterios. Actualmente solo ciudadanos de 15 países, entre ellos Venezuela, cuentan con esta protección que solo aplica para las personas que ya estaban en EE. UU. cuando se otorgó el estatus.



"El TPS es un programa que se enfoca en países que están en guerra civil, sufren una crisis humanitaria, o ha vivido un desastre natural de gran calado. Basta con mirar los países que tienen TPS: Haití, Birmania, Camerún y otros con problemas similares. En esto Colombia tampoco cumple con los criterios básicos¨, continúa Jensen.

El TPS es un programa que se enfoca en países que están en guerra civil, sufren una crisis humanitaria FACEBOOK

En los casos más recientes de la región el estatus solo llegó tras dos terremotos -2010 y 2021 en el caso de Haití y la crisis humanitaria en Venezuela de la última década que ha forzado el desplazamiento de más de 6 millones de personas. Pero aún así, fueron a un alto costo, pues el solo anuncio del TPS disparó la migración ilegal de estos países hacia EE. UU. que es en parte responsable de la nueva crisis migratoria en la frontera.



Una decisión similar para los colombianos, creen las fuentes, tendría el mismo resultado.



El gobierno colombiano también está explorando la posibilidad de que se conceda a los nacionales un Deferred Enforcement Departure, o DED, otra figura que depende del presidente pero que no incluye un permiso de trabajo, solo la garantía de que no serán expulsados por un período de tiempo determinado.



Pero aún esta sería complicada para Biden, que ya de por sí enfrenta fuertes críticas se sus rivales republicanos por la situación fronteriza y que suelen explotar el tema migratorio en las campañas electorales.

Medidas como las planteadas por el gobierno colombiano podrían disparar aún más la migración a EE. UU. Foto: Guillermo Arias / AFP

"Mi corazón está en esto con el gobierno colombiano. Hay sin duda mucha gente con necesidad de protección o en dificultades económicas. Pero mi mente lo que piensa es que los chances de que algo así pase son extremadamente pequeños salvo que Colombia ofrezca algo transaccional. Hay muchos colombianos que ya de por si están viajando a México y luego van a la frontera y un TPS elevaría esa presión. El tema político en EE. UU. es muy complejo, con las elecciones de mitad de término aproximándose. Además muchas personas en la Casa Blanca ven el tema migratorio como una debilidad", sostiene Adam Isacson, analista para temas hemisféricos y migratorios en Wola.



Diversas fuentes consultadas por este diario sostienen que le han advertido al embajador Murillo sobre los enormes obstáculos que ambas iniciativas enfrentan y lo incómodas que resulta para Biden en estos momentos.



El argumento del embajador, afirman, es que Colombia es el país que más costos ha pagado por la migración de venezolanos y funciona como una especie de tapón para ese flujo de personas que busca llegar a EE. UU. En consecuencia, EE. UU. debería ayudar a los colombianos que, producto de esa misma situación, han emprendido camino al norte.

Según Isacson, algo que sobre el papel tiene sentido pero que desconoce las realidades políticas que cohabitan en Washington.



Varias de las fuentes le dijeron a EL TIEMPO que su recomendación a Murillo fue que pidiera a EE. UU. una solución al gigantesco retraso en el procesamiento de visas en el país, que en este momento están tardando más de dos años.



Algo que al parecer hizo pues este martes se conoció que EE. UU. se habría comprometido a acelerar los trámites para sacar una visa por primera vez o para renovarla.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

